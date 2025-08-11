2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Aranyérem Magyarország zászlaját lengetve. Vízszintes, teljes képkocka, közelkép. 3d illusztráció
Sport

Ez már valami: magyar éremeső zajlik a világjátékokon, nem tudnak leállni

MTI
2025. augusztus 11. 13:22

Már tizenhat érmet nyertek a magyarok a kínai világjátékokon, ebből csak hétfőn három aranyat.

Három aranyérmet nyertek hétfőn a magyar uszonyos úszók a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon: Szabó Szebasztián és Kiss Nándor is világcsúccsal diadalmaskodott, Senánszky Petra pedig utóbbihoz hasonlóan már a második sikerét gyűjtötte be.

Szabó Szebasztián 50 méteres uszonyos úszásban 17.96 másodperces idővel nyert, közel fél másodpercet faragott a 2016-os 18.41-es világrekordból. "Gondoltam, hogy megdönthetem a világcsúcsot, de ehhez tökéletes úszásra volt szükség, ami meg is volt" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a magyar sprinter, aki a szingapúri vizes világbajnokságon középdöntős volt 50 méter gyorson, Csengtuban pedig ez már a második érme: vasárnap 100 méteres uszonyos úszásban zárt másodikként.

Kiss Nándor a 200 méteres felszíni számban 1:17.71 perccel győzött, ezzel egy ugyancsak kilenc évig fennálló világcsúcsot (1:18.65) adott át a múltnak. "A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker" - fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.

Senánszky Petra immáron hétszeres Világjátékok-aranyérmesnek mondhatja magát: a 31 éves úszó a vasárnapi, 50 méteres uszonyos úszásban aratott diadalát követően ezúttal 100 méteren sem talált legyőzőre, ráadásul ebben a számban kettős magyar siker született, miután Pernyész Dorottya ezüstérmet nyert.

Senánszky - aki középdöntős volt a szingapúri vizes vb-n medencében 50 méter gyorson - a versenyt követően elárulta: valószínűleg utolsó alkalommal szerepelt Világjátékokon.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. A magyar küldöttség eddig hat arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet nyert.
Címlapkép: Getty Images
