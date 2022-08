Működik az ősi trükk: így spórolnak az Aldi, Auchan, Lidl, Tesco kasszáinál most az élelmes magyarok

A magyarok vásárlási szokásai hónapról hónapra, hétről hétre változtak meg a közel 30 százalékos élelmiszerinfláció hatására az elmúlt időszakban. Átalakult a kosaruk tartalma, sokkal jobban keresik az olcsóbbat, a sajátmárkást, és figyelik az akciókat. Általánosságban elmondható, hogy a vevők most minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy kevesebbet fizessenek a kasszáknál, ennek pedig egyik alapvető módja a törzsvásárlói kártyák, hűségprogramok kihasználása. Bár korábban is előszerettel használták a magyar vásárlók a pontgyűjtő kártyáikat, kíváncsiak voltunk, vajon az élelmiszerdrágulás hatására élénkült-e a kártyahasználat, és az új igénylések száma. A hazai boltláncok arról számoltak be a Pénzcentrumnak, hogy nagyot nőtt a kereslet a kártyák, kuponok, akciók iránt az elmúlt időszakban.

A hazai boltokban nő a kereslet az olcsóbb áruk, sajátmárkás termékek iránt, többen keresik a nagykiszerelést. A spórolás érdekében a vásárlók keresik az akciós ajánlatokat, és rengetegen használják ki a különféle hűségprogramokat, nyereményjátékokat, kuponkedvezményeket is. Viszont ahány bolt, annyiféle megoldás: valahol még a klasszikus pontgyűjtő plasztikkártyát használják, máshol már mobilapplikációval lehet a legtöbbet spórolni, és van olyan üzlet, ahol a nyugdíjasoknak külön kedvezmény is jár. A boltláncok, diszkontok általánosságban azt tapasztalják, az infláció hatására nőtt az érdeklődés az ilyen lehetőségek iránt.

Az ALDI nem kártyázik

Az ALDI eltérően a kiskereskedelmi láncok többségétől nem törzsvásárlói programok keretében kínálja különleges akcióit, hanem a kedvezmények mindig minden, az üzletben vásárló vevő számára egyformán elérhetők. Kiemelt időszakokban az áruházlánc – a bevásárlás értékétől függően – ajándék kuponokkal várja a vásárlókat, amelyeket bármely magyarországi áruházukban beválthatók. Vannak továbbá rendszeres nyereményjátékok is.

A vásárlói aktivitásból és visszajelzésekből egyértelműen látszik, hogy a nyereményjátékokon szívesen vesznek részt az ALDI vásárlói, előszeretettel játszanak, hiszen értékes non-food termékeket vagy ALDI vásárlási utalványt kap a győztes, illetve győztesek

- közölte lapunkkal a boltlánc.

Auchannál fő a bizalom

Az Auchan lapunk kérdésére ugyancsak azt nyilatkozta, megnőtt az érdeklődés az akciók iránt. Az áruházláncnál működő Bizalomprogram keretében több százezer aktív vásárlójuk van, akiknek aktivitásában egyelőre nem érzékeltek jelentős változást.

Az a célunk, hogy olyan ajánlatokat szervezzünk, amiért megéri Bizalomkártyát nyitni a vásárlóknak. A pontgyűjtés mellett hetente megújuló Bizalomkártyás ajánlatokat adunk a hűséges vásárlóinknak átlagosan 20-30%-os kedvezményekkel

- közölték, hozzátéve, hogy az ajánlatok körét folyamatosan bővítik.

A Lidl már digitálisra váltott

Májusban volt egy éve, hogy elindult a Lidl Plus digitális hűségprogram, amit ma már a vásárlók negyede használ, és ez alatt az egy év alatt több mint 15 millió kedvezményre jogosító kupont váltottak be a felhasználók - közölte a vállalt lapunkkal. A mobilalkalmazás nem csak extra vásárlási előnyökhöz és kedvezményekhez juttatja a vásárlókat - hívták fel a figyelmet -, de számos olyan hasznos funkciót is tartalmaz, mint a digitális nyugta, vagy a boltkereső, ami megmutatja, melyik áruház van nyitva hozzánk legközelebb.

Az applikáción keresztül elérhető digitális hűségkártya és számos szolgáltatás, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást és segít a spórolásban. A felhasználók hetente megújuló százalékos vagy fix összegű digitális kuponokat és exkluzív ajánlatokat is elérhetnek. Az alkalmazás több új funkcióval is bővült az elmúlt időszakban. Az akciós újságban szereplő kedvezményeken túl a felhasználók hetente átlagosan 10-12 extra kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során és minden vásárlást követően kaparós nyereménykártyában részesülnek, ami további kedvezményekhez juttatja őket.

Februártól működik ugyanis a Kupon Plus is, ami bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt biztosít. Emellett időről-időre pontgyűjtő nyereményjátékra is lehetőség van, amellyel eddig akár 200 ezer forintot is lehetett nyerni. A Lidl azt is megosztotta, hogy az applikáció a területi megosztást nézve

vidéken és a fővárosban egyaránt népszerű.

A vásárlói trendek alapján pedig a legkedveltebb akcióknak egyértelműen a számla végi egy összegű kedvezmények számítanak. A vásárlói trendekkel kapcsolatban továbbá elmondható, hogy rendkívül keresettek a különféle akciós termékek, a kiváló ár-érték arányú "szuper áras" termékek és a nagy kiszerelésű árucikkek egyaránt.

Sokan váltják ki a PENNY Kártyát is

"A PENNY Kártya egyre népszerűbb a vásárlók körében, és ez a forgalomra is jelentős hatással van. 2021 júniusát összevetve az idei év ugyanezen hónapjára vonatkozó adatokkal, körülbelül 10,9%-kal nőtt az új kártyát igénylők száma. Mivel a hatósági ársapkás élelmiszerek kiesnek a törzsvásárlói és más akciós programok alól, ezért statisztikailag nem lehet hiteles képet formálni az utóbbi termékekre gyakorolt inflációs hatásokról" - közölte lapunkkal a vállalat.

Már a mobilokon is hódít a Spar

2021 első félévéhez képest jelentősen nőtt a SuperShop kártyabirtokosok száma - közölte lapunkkal a bolthálózat, hozzátéve, hogy aki kártyabirtokos annak több és magasabb kedvezményt biztosítanak, különösen ha letölti a MySPAR mobilapplikációt. Azt tapasztalták, hogy az elmúlt időszakban a vevők elsősorban az olcsóbb, az akciós és a hatósági árazásban érintett termékeket részesítik előnyben.

A vásárlói kosarakról általánosságban elmondható, hogy csökkenésben vannak, a vevők nagyon meggondolják, hogy mit és mekkora mennyiségben vesznek és főképp, hogy mennyiért. Ezen túlmenően egy új trendet is azonosítottunk a saját márkás termékek vonatkozásában. Az elmúlt években ezen termékek forgalmi részaránya éves átlagban 25% körül mozgott, azonban az elmúlt hónapban ez a szám már meghaladja a 30%-ot

- nyilatkozta lapunknak a Spar. Az új trendet a saját márkás termékek kiváló ár-érték arányával magyarázzák.

A Tesco garanciát vállal az árakért

A Tesco sajtóosztálya lapunkkal azt közölte, hogy tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi inflációs környezet milyen kihívásokat jelent a háztartásoknak. Ezért igyekszenek segíteni vásárlóinkat abban, hogy a lehető legkönnyebben és legkedvezőbb áron vásárolhassanak be.

Üzleteinkben és online is „Árgarancia” felirattal jelöljük azokat a termékeket, amelyek nálunk a legolcsóbbak. Ez közel 700 alaptermék, illetve olyan árucikk, amiket a vásárlók gyakran keresnek. Ezeknek az árát minden héten összehasonlítjuk a versenytársaink áraival, és vállaljuk, hogy a legalacsonyabb szinten tartjuk. Ha ezeket a termékeket máshol mégis olcsóbban lehet megvenni, visszafizetjük a különbözetet. A vásárlóknak így nem kell az árakat összehasonlítaniuk, mert mi megcsináljuk ezt helyettük

- nyilatkozta a vállalat. Emellett hűségprogramjuk is van: még olcsóbb lehet a bevásárlás, ha a vásárlók használják a Clubcard kártyájukat. Ezzel hetente többszáz terméket eleve kedvezőbb áron vehetnek meg, mint azok, akiknek nincs hűségkártyájuk, vásárláskor pedig pontokat is gyűjtenek, amelyeket később utalványok formájában válthatnak be. Így gyakorlatilag készpénzt kapnak vissza. Ezenkívül kuponokat és személyre szabott ajánlatokat is kapnak, amelyekkel kedvezményesen vásárolhatják meg az általuk kedvelt termékeket.

Már közel 1,5 millió Clubcard-tagunk van, és március óta 26%-kal nőtt az aktív felhasználók száma

- számolt be az utóbbi időszakban tapasztalt növekedésről a Tesco. A Clubcard programról azt is érdemes tudni, hogy a vásárlók minden elköltött 100 forint után 1 pontot kapnak, amit az alkalmazásban akár azonnak utalványokra válthatnak. A mobiltelefonos alkalmazás pedig a csak tagok számára kínált exkluzív ajánlatokat is mutatja, és emlékeztet az akciókra. Használatával nincs szükség fizikai kártyára, elég mobilról beszkennelni a vonalkódot a pénztárnál.

A legújabb lehetőség a spórolásra, hogy a nyugdíjasok minden kedden 5% kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat.

"Ezzel is szeretnénk támogatni a nyugdíjasokat a háztartási kiadásokra fordítható pénz beosztásában. A keddi kedvezménnyel olcsóbb az élelmiszer, így a Tescóban ezeken a napokon többet ér vásárlóink nyugdíja és tovább csökkenthetik kiadásaikat. Ez több mint 2,5 millió embert érint az országban, akik közel 200 üzletünkben élhetnek a lehetőséggel. Nagyon népszerű a kezdeményezés, folyamatosan nő az érdeklődés, hetente 25-30 ezer nyugdíjas vásárlónk él a kedvezményes vásárlás lehetőségével" - közölte a sajtóosztály.