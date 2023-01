Miféle válság? Idén is kegyetlenül sokat költenek a magyarok

Átlagosan 21 alkalommal vásárolnak online a magyarok, a legaktívabb a 30 éves korosztály. Műszaki cikkeket egyre inkább csak az interneten rendelünk, az élelmiszereket viszont még mindig személyesen szerezzük be - derül ki egy a hazai internetes vásárlók körében végzett friss, reprezentatív felmérésből.

Az eMAG megbízásából a GKID piackutató cég által végzett kutatás eredményei alapján a hazai online vásárlók anyagi helyzete a piackutató hasonló 2022 novemberi felméréshez képest nem változott jelentősen, továbbra is kedvezőbb a tipikus magyar vásárlónál: tízből hét válaszadó úgy nyilatkozott, hogy kijön a jövedelméből, rendelkezik szabadon elkölthető jövedelemmel, és legalább havi egy-két extra kiadást is megengedhet magának.

A legtöbben nem fognak kevesebbszer rendelni

2023-ban a válaszadók legnagyobb hányada nem tervez változtatni korábbi online vásárlási szokásain: 69 százalék ugyanannyi alkalommal rendelne online, és csak minden ötödik megkérdezett csökkentené a rendelések számát. Ezt tízből nyolc válaszadó spórolási céllal tervezi, és csupán 4 százalék abból az okból, hogy offline vásárlással váltsa ki az internetes rendelést.

Érdekesség, hogy a válaszadók 10 százaléka idén kifejezetten növelni tervezi az online rendelései számát: az ilyen vásárlók 17 százalékát a drága üzemanyagárak, 39 százalékát az árak könnyű összehasonlítása, 49 százalékát kényelmi okok vezetik ebbe az irányba, 29 százalék egyszerűen kevesebbszer szeretne offline üzleteket felkeresni, 25 százalék pedig a közelében lévő csomagautomatában való átvételi lehetőség miatt rendelne többet online.

Évente 21-szer rendel a tipikus magyar online vásárló

A kutatás eredményei szerint 2022-ben a hazai internetes vásárlók csaknem fele (47 százalék) 6-20 alkalommal rendelt online, 16 százalék évi 1-5, 13 százalék 21-30, 9 százalék pedig 31-40 alkalommal vásárolt online, míg a heti legalább egyszer vásárlók aránya 7 százalék volt. Összességében egy vásárlóra átlagosan 21,0 vásárlás jutott 2022 során - a legaktívabb internetes vásárló itthon a harmincas korosztály, amelynek tagjai átlagosan 27,2 alkalommal rendeltek az internetről.

Amit leginkább online, és amit leginkább offline vásárolunk

A felmérés eredményei alapján a válaszadók 23 százaléka tavaly csak online rendelt számítástechnikai eszközt, szórakoztatóelektronikai terméket (20%), könyvet (19%), háztartási gépet, konyhai eszközt (17%), illetve mobiltelefont, tabletet és ezek kiegészítőit (17%). A 2023-ban legnagyobb arányban online vásárolni tervezett kategóriák a könyv (38%), a játék (32%), a számítástechnikai eszköz (32%), valamint a szórakoztató elektronikai termék (31%).

Ezzel szemben tavaly a legmagasabb arányban kizárólag offline beszerzett termékek a friss élelmiszerek (79%), a tartós élelmiszerek (75%), illetve a tisztítószerek és mosószerek (60%) voltak. 2023-ban továbbra is inkább hagyományos üzletben tervezik vásárolni a friss élelmiszert (90%), a tartós élelmiszert (86%), a tisztítószert és mosószert (70%), de cipőt (54%), szépségápolási terméket (50%), valamint ruhaneműt (48%) is inkább offline szereznének be a hazai vásárlók.

A webáruházakban és hagyományos üzletekben egyaránt szívesen vásárolt termékkörök között elsők a ruházati cikkek (62%), kozmetikumok, szépségápolási termékek (47%) és a cipők (46%), de a szórakoztató elektronikai termékek (44%), valamint a bútorok és lakásfelszerelési cikkek (44%) is népszerűek mindkét beszerzési mód esetén. Az ilyen “vegyes” termékkategóriák vásárlásakor jellemző gyakorlat, hogy az adott beszerzés előtt dönti el a fogyasztó, hogy online rendeljen vagy elmenjen egy üzletbe, és onnan vigye haza a vágyott terméket.

A drága üzemanyag ár mellett a távoli boltok elérhetősége is vonzó a webáruházakban

Az online vásárlás legnagyobb előnye - az egyre tudatosabb - válaszadók szemében az árak egyszerűbb összehasonlítása, és így a legjobb ajánlat kiválasztása (48%), az ország másik felén elérhető termékek beszerzésének lehetősége (47%), illetve a vásárlással töltött idő/energia megspórolása (40%).

A válaszadók több mint harmada az olcsóbb termékvariáns könnyű felkutatásának lehetőségét (33%), illetve azt jelölte meg online előnyként, hogy internetes vásárlás során nem kell autóba ülnie és drága üzemanyaggal utána járnia a lehetőségeknek (30%), valamint annak tényét, hogy nem csupán a magyar kereskedők kínálatából válogathat (24%).