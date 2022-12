Mi folyik a magyar boltokban? Óriási pofon várja a magyar vásárlókat a kasszáknál karácsony előtt

Már 22,5 százalékkal haladták meg az árak az egy évvel korábbi szintet idén novemberben - olvasható a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentésében. Az élelmiszerek inflációja még nagyobb, már 43,8 százalékos. Azonban nem minden termék drágult ugyanolyan mértékben: amíg a tojás-, kenyér és zsemle, tejföl és trappista sajt árak az egekbe szöktek, egyes árucikkek olcsóbbak lettek, mint októberben vagy akár tavaly novemberben. Az alapélelmiszerek esetében az a faramuci helyzet állt elő, hogy az árstopos termékek - a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és -farhát, és a 2,8%-os UHT tej, valamint múlt hónaptól már az M-s tojás és a kései burgonya - ára alig nő, inkább stagnál, vagy még csökkenhet is. Míg más, nem árstopos alapélelmiszerek - mint a fehér kenyér, a száraztészták, friss tej, csirkecomb, rizs, lekvár, paradicsom, stb. - úgy megdrágultak, hogy kezdenek luxuscikké válni.

A Pénzcentrum ebben a hónapban is megvizsgálta, hogy a statisztikai hivatal 180 terméket és szolgáltatást tartalmazó listáján mely tételek drágultak a leginkább, illetve volt-e olyan termék, aminek csökkent az ára. Vannak a listában már megszokott rekorderek, de akadtak meglepő termékek is az élen.

Közzétette a KSH az egyes termékek és szolgáltatások novemberi fogyasztói átlagárát, melyek alapján az infláció már 22,5 százalékot ért el múlt hónapban. Nem állt meg tehát a drágulás, és tovább folytatódott a horror a szupermarketekben, piacokon is: az élelmiszerek 43,8 százalékkal kerültek többe, mint egy éve. Csak egy hónap alatt a fogyasztói árak 1,8 százalékkal emelkedtek októberről novemberre, az élelmiszerek pedig 3,6 százalékkal drágultak - vagyis annyival, ami korábban az éves infláció volt. Ráadásul főként az élelmiszerek drágulása hajtotta fel a havi inflációs mutatót.

2022 novemberében egy év alatt a leginkább a vezetékes gáz drágult meg (139,6%), több mint a duplája a jelenlegi piaci ár a tavalyinak. Míg tavaly 101 forint volt 1 köbméter vezetékes gáz, jelenleg 242 forint - mióta a KSH a gáz piaci árát jegyzi, egyáltalán nem meglepő, hogy a gáz van stabilan a drágulási toplista élén. A dobogó harmadik fokán szintén egy fűtőanyag, a brikett áll, melynek ára szintén több mint duplájára nőtt (106,25%) tavaly óta. Ezeken kívül a top10-ben csak élelmiszerek végeztek.

Egy vajas zsemle, vagy sajtos-tejfölös tészta ára - amelyek korábban olcsó ételnek számítottak - most akár 80-100 százalékkal is többe kerülhet, mint tavaly ilyenkor. Drágulásban az élelmiszerek között a sertészsír jár az élen, mely az előkelő 2. helyet szerezte meg, a vaj pedig csak egy hajszállal maradt alul a brikettel szemben, így nem jutott fel a dobogóra. 105,26 százalékos áremelkedése mindössze a 4. helyre volt elég!

Több mint duplája a tojás és a félbarna kenyér átlagára is az egy évvel ezelőttinek jelenleg, és a fehérkenyér, trappista, 20%-os tejföl és zsemle is több mint 90 százalékos drágulást mutat egy év alatt. Számos olyan alapvető élelmiszer van, amely nem fért fel a top10-es listára, viszont 50 százaléknál is nagyobb mértékben drágult, miközben a legtöbb háztartásban alapvető élelmiszer, mint például a kései burgonya, paradicsom, lekvár, kávé, pulya- és csirkehús (a csirkemellen és -farháton kívül), a rizs, a friss tej, vagy a 4 tojásos spagetti tészta.

Összehasonlításképpen 2021 novemberében már a 19,3 százalékos drágulás is elég volt, hogy a babakocsi felkerüljön az akkori top10-es listára, és a maximális drágulás terméknél 39,1 százalék volt. Ma 19,3 százalékos drágulással az első 100 közé sem jutna be egy termék sem!

Az infláció mértékénél sokszor sokkolóbbak maguk az árak, amelyeket szinte elhinni is nehéz, ahogy olvassuk a bolti árcédulákon. A sertészsír tavaly novemberben átlagosan 478 forint volt, ma már 1010 forint. A vaj ára 361-ről ugrott 741 forintra. A friss pasztőrözött 2,8%-os tej 2021 novemberében 277 forintba került átlagosan, ma 495 forintba kerül. A trappista kilója 2130 forint volt egy éve, most 4250 forintra rúg!

Hogy lehetséges az árcsökkenés?

Mindeközben egyes termékek ára még csökkent is egy év alatt, mely ilyen infláció mellett csodaszámba is mehetne, azonban megvan az oka. Az árstopos finomliszt kilója 2,29 százalékkal olcsóbb, mint egy éve, a kristálycukoré 3,37 százalékkal. Ez azonban nem meglepő annak türkében, hogy az élelmiszer-árstop rendelet, emlékezzünk vissza, 2021. októberi árakhoz igazította az érintett termékek árszintjét. Így ha a 2021 októberét követően bármely hónaphoz mérjük majd éves szinten a drágulást ezután, azt fogjuk látni, hogy az árstopos termékek egyre nagyobb csökkenést mutat majd. A 95-ös benzinár szintén csökkenést mutatott, 3,41 százalékot.

Havi szinten is sokat nőttek az árak

A sertészsír múlt hónapban még csak a 10. helyen volt éves szintű drágulásban, nem tudta megverni a vajat, a kenyereket, zsemlét, tejfölt, tojást és a trappistát sem. Kellett hozzá mostanra az az óriási mértékű drágulás egyik hónapról a másikra, amely ugyancsak az élre repítette a havi inflációs toplistán! Ugyanis a sertészsír átlagára októberben még 873 forint volt, novemberre viszont 1010 forintra nőtt, mely egyetlen hónap alatt 15,69 százalékos árnövekedés!

A havi drágulási toplista második helyén nagy meglepetésre a gyorsfagyasztott hasábburgonya végzett. Éves szinten sem kevéssel, 64,49 százalékkal nőtt az ára, viszont a havi drágulás is óriási, 13,79 százalékos! Bár a hirtelen élre ugrás meglepő, valójában a félkész fagyasztott krumpli árváltozása benne volt a levegőben, hiszen maga a burgonya is legalább 50 százalékkal többe kerül, mint egy éve - még a burgonyaárstopot megelőző árak alapján - a napraforgó étolaj ára pedig rendkívül drága, vagy egyenesen beszerezhetetlen lett a gyártók számára elsősorban az ukrajnai háború folyományaként.

Többen döntöttek már úgy, hogy le is cserélik az étolajat sertészsírra vagy repceolajra a gyorsfagyasztott, elősütött termékeknél az egyik összetevőt, ez viszont nem állítja meg az árdrágulást. A gyorsfagyasztott hasábburgonya ráadásul a magyar háziasszonyok számára nagy segítség a karácsony előtti időszakban, így sok családnak fog fájni a drasztikus áremelkedés.

A brikett szintén a rekordszintű havi drágulással került a dobogóra a havi és az éves toplistán is: októberről novemberre 12,41 százalékkal nőtt az ára. Már önmagában az mutatja, milyen méreteket öltött a boltban az árak havi emelkedése, hogy a 10-es listán minden termék 8,5 százaléknál nagyobb mértékben drágult, miközben az ilyen mértékű infláció éves szinten is soknak számított a járvány és a háború előtt, nemhogy egyik hónapról a másikra.

Pár forinttal kerül kevesebbe az alma, narancs, káposzta

Azt a havi listán is megvizsgáltuk, stagnált, vagy csökkent-e bármilyen terméknek az ára. Jó hír, hogy a kakaós csiga átlagára maradt 244 forint - bár éves szinten ez is 47 százalékos növekedés - egyelőre nem emelkedett tovább. A narancs ára minimálisan (0,21%) csökkent, a kristálycukoré 0,77 százalékkal, a sárgarépáé csaknem egy egész százalékkal lett kevesebb (0,95%) - ez forintban kilónként mindössze 4 forintot jelent.

Az alma kilós átlagára viszont 488-ról 474 forintra süllyedt, a fejes káposzta kilója pedig 445 forint volt októberben, novemberben viszont már csak 420 forint. Bár a káposzta így is 51,08 százalékkal drágább mint egy éve, az alma pedig 17,91 százalékkal, legalább látszik, hogy az idényáras élelmiszerek ilyen drasztikus infláció mellett is képesek olcsóbbá válni. Most már hamarosan a nagyobb, karácsonyt megelőző bolti akciók miatt is találkozhatunk majd élelmiszerekkel, amelyeknek csökken az ára - azonban kétséges, hogy tartós árcsökkenés várható-e egyáltalán bármilyen termék esetében.

Elemzői várakozások szerint a következő hónapokban az átárazások várható folytatódása miatt kismértékben tovább emelkedik az infláció, de a jövő év elejétől bázishatások miatt már a drágulás eleinte fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődésére számíthatunk. Az elemzők a novemberi adatokat úgy értékelték, hogy továbbra sem látszik lassulás az élelmiszerdrágulás frontján: az aszálykárok, a szektor alacsony termelékenysége, az árstopok okozta veszteségek más termékeken való kompenzálása, valamint a magas import és a gyenge forint a legfontosabb tényezők a kiemelkedő élelmiszerdrágulás hátterében. Ebben fordulatot valószínűleg a kereslet fékeződése hoz majd: ennek első jelei már az októberi kiskereskedelmi forgalmi statisztikákban is látszottak.