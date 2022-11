A drága ajándékok ideje lejárt: az eszement infláció az idei karácsonyt is bedarálja

Az infláció mostanra az élet összes területére begyűrűzött, gyakorlatilag mindenért többet kell fizetni a pénztáraknál, mint néhány hónappal ezelőtt. A karácsony közeledtével lassan berobban az ajándékvásárlási főszezon, de azt már most látni, hogy a többség a kevesebb néha több elv alapján választja majd ki a meglepetéseket szeretteinek. Idén előtérbe kerülhetnek az ár-érték arányban kimagasló, egyedi ajándéktárgyak, feliratozott termékek, melyekkel szívhez szóló, örök emléket lehet ajándékozni.

Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, tartja a régi mondás, ami sokak fejében ott motoszkálhat az adventi időszak kezdetén. A világban zajló negatív gazdasági folyamatokat már az átlagemberek is a saját bőrükön érzik, nem ritka, hogy egyik napról a másikra drágul jelentősen egy-egy termék, miközben a vásárlóerő nem feltétlen növekszik ilyen ütemben. Czaga Zsolt, a LOLmarkt ügyvezető-tulajdonosa arról beszélt, várakozásaik szerint az emberek zöme kétszer is meg fogja gondolni, hogy milyen értékben vásárol majd a hozzátartozóinak ajándékot, és várhatóan a minőség is minden korábbinál fontosabb szempont lesz majd a döntés meghozatalában.

Példaként említett egy közvélemény-kutatását is, ahol kiderült, az olvasók közel fele személyenként kevesebb, mint 5 ezer forintot tervez költeni ajándékokra, és csak minden tizedik válaszadó voksolt úgy, hogy fejenként 20 ezer forintnál is nagyobb értékű tárgyat, élményt ajándékoz karácsonykor a szeretteinek.

Idén talán mindenki jobban belegondol majd, milyen értékkel bír az ajándék, amit a családtagjainknak adunk. Amikor egy gyermek rajzol a szüleinek egy képet, az ugyan másoknak csak egy firkának tűnhet, de az édesanyának és az édesapának a világot jelentheti, hiszen benne van a gyermek minden szeretete. Ez a gondolatiság pedig a nehéz időben nagyobb hangsúlyt kaphat akkor is, amikor felnőtt felnőttnek ajándékoz valamit”

– magyarázta az ajándékbolt hálózat vezetője. Czaga Zsolt beszélt arról is, a karácsony a szeretet ünnepe, aminek egyébként sem feltétlen arról kellene szólnia, hogy egymásra licitálva ki tudja a legdrágább ajándékot venni a szerelmének, szüleinek, gyermekeinek. Az átgondolatlan túlköltekezésnek pedig most a gazdasági válság vethet véget. Szerinte 2022-ben előtérbe kerülhetnek a pénztárcabarát, mégis sokkal személyesebb ajándéktárgyak, amik örök emlékként szolgál majd azok számára, akik ezeket kapják.

