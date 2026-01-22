Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint a hazai lakáspiaci forgalom a tavalyi harmadik negyedévben mindössze 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie
Emberölés bűntette miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú vesztette életét 2000-ben. A vádirat szerint a fiatalkorú vádlott a gyermeket egy bajai tanyára csalta, megölte, majd holttestét bebetonozta.
Az ügyészségi vádirat alapján az elkövetéskor középiskolás, kőműves szakmát tanuló fiatal 2000. május 28-án egyedül dolgozott egy bajai külterületi tanyán, ahol építkezési segédmunkákat végzett. Amikor cigarettázni ment ki a közeli dűlőútra, észrevette az arra bicikliző, számára ismeretlen 10 éves gyermeket.
Az ügyészség szerint a fiatalkorú a helyszínen, spontán elhatározásból szólította meg a nála jóval kisebb termetű fiút. Azzal az ürüggyel csalta be a tanyára, hogy segítségre van szüksége. A tanyán azonban megtámadta, majd egy késhez hasonló eszközzel, különös kegyetlenséggel megölte. Az ügyről korábban a Pénzcentrumon is többször beszámoltunk:
A gyilkosság után a vádlott megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait. A gyermek holttestét egy, betonozásra előkészített helyiség homokkal borított padlójában rejtette el, majd néhány nappal később az egész helyiséget kibetonozta.
Az ügyészség a férfival szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt fegyházbüntetés kiszabását kezdeményezte. Indítványozták azt is, hogy a vádlott térítse meg a nyomozás során keletkezett, 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költséget. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kecskeméti Törvényszék hoz majd ítéletet.
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Sokan beleesnek ebbe a hibába az Otthon Startnál: erre kell figyelned, ha el akarod kerülni a súlyos pénzbüntetést
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.