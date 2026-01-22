2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Budapest
Bírósági koncepció
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie

Pénzcentrum
2026. január 22. 13:30

Emberölés bűntette miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú vesztette életét 2000-ben. A vádirat szerint a fiatalkorú vádlott a gyermeket egy bajai tanyára csalta, megölte, majd holttestét bebetonozta.

Az ügyészségi vádirat alapján az elkövetéskor középiskolás, kőműves szakmát tanuló fiatal 2000. május 28-án egyedül dolgozott egy bajai külterületi tanyán, ahol építkezési segédmunkákat végzett. Amikor cigarettázni ment ki a közeli dűlőútra, észrevette az arra bicikliző, számára ismeretlen 10 éves gyermeket.

Az ügyészség szerint a fiatalkorú a helyszínen, spontán elhatározásból szólította meg a nála jóval kisebb termetű fiút. Azzal az ürüggyel csalta be a tanyára, hogy segítségre van szüksége. A tanyán azonban megtámadta, majd egy késhez hasonló eszközzel, különös kegyetlenséggel megölte. Az ügyről korábban a Pénzcentrumon is többször beszámoltunk:

A gyilkosság után a vádlott megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait. A gyermek holttestét egy, betonozásra előkészített helyiség homokkal borított padlójában rejtette el, majd néhány nappal később az egész helyiséget kibetonozta.

Az ügyészség a férfival szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt fegyházbüntetés kiszabását kezdeményezte. Indítványozták azt is, hogy a vádlott térítse meg a nyomozás során keletkezett, 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költséget. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kecskeméti Törvényszék hoz majd ítéletet.
Címlapkép: Getty Images
