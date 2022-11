Így kerüld ki a brutális ünnepi inflációt: 7 tipp arra, hogy ne rokkanj bele anyagilag a karácsonyba

A karácsonyi időszak minden évben pluszkiadásokkal jár, hiszen az ajándékoktól kezde az ünnepi ételeken át a fenyőfáig bezárólag rengetegen mindent szokás ilyenkor venni. Ráadásul idén különösen mélyre kell nyúlnunk a zsebünkbe az ünnepekkor, ugyanis a 20% feletti infláció és a 40%-os élelmiszerdrágulás miatt biztosan többe fog kerülni mindekinek az idei karácsony a tavalyihoz képest. Éppen ezért igazán fontos tudatosan vásárolni, és elkerülni, hogy felesleges és használhatatlan ajándékokra költsük a pénzünket. Most üsszegyűjtöttük a 7 legjobb tippet arra, hogy ne legyen az idei karácsony anyagi rémállom.

Csak egy hónap van hátra karácsonyig, a héten pedig advent első vasárnapját is ünnepeljük, úgy hivatalosan kezdetét veszi az ünnepi készülődés időszaka. Bizonyára sokan érezhetik úgy, hogy hirtelen megint rájuk szakad a karácsony, míg mások már akár hetek vagy hónapok óta készülődnek az ünnepekre, és akár már be is szerezték az ajándékokat. Ugyan idén egész évben magas volt az infláció, a brutális drágulás valószínűleg még sokaknak tartogat kellemetlen meglepetéseket a karácsonyi bevásárláskor. Ráadásul a jegybank várakozásai szerint az élelmiszerek ára, így az általános infláció is tovább fog emelkedni év végéig.

Nem csak az ajándékok ára ment fel, de az élelmiszerek óriási drágulása miatt az ünnepi vacsora is sokkal többe kerülhet idén a tavalyihoz képest. Éppen ezért idén különösen fontos a tudatos vásárlás, hogy tényleg csak azt vegyük meg, amire szükségünk van, az ajándékoknál pedig figyeljünk oda, hogy semmi felesleges ne kerüljön a karácsonyfa alá. Most ahhoz gyűjtöttünk össze hasznos tippeket két cikk alapján, hogyan ússzuk meg idén az ünnepeket túlköltekezés nélkül.

Ennyivel jut kevesebb idén karácsonyra

Az idei brutális mértékű infláció elkerülhetetlenül befolyásolja, mennyi jut idén karácsonykor ajándékokra. Egy friss felmérésből az derül ki, hogy a magyarok többsége ugyanannyit (nagyjából 60 ezer forintot) szán az ünnepekre, mint tavaly, de 10-ből 4 embernek kevesebb pénze marad a karácsonyozásra 2021-hez képest. Ráadásul a 20% feletti általános ármelkedés, illetve a 40%-ot is meghaladó élelmiszerdrágulás miatt lényegesen kevesebbre lesz elég az az összeg, amennyit tavaly ilyenkor költöttünk ajándékokra és az ünnepi ételekre. A kutatásból egyébként az is kiderült, hogy a válaszadók háromnegyede kapott már olyan ajándékot, amit nem tudott használni. Ezt pedig ajándékozóként senki szeretné, hiszen kidobott pénz az ilyen termékek megvásárlása.

1. Tervezzük meg előre az anyagiakat

Ugyan a túlköltekezésnek végső soron csak mi magunk tudunk határt szabni, azért sokat segít, ha konkrét listával és anyagi tervvel készülünk. Csak így kerülhetjük el, hogy hirtelen felindulásból felesleges dolgokat vegyünk. Gondoljuk végig előre, mire van szükségünk a karácsonyi ünnepléshez: milyen élelmiszereket kell vásárolnunk, kinek és mennyit tervezünk ajándékozni, kellenek-e új díszek, mennyit szánunk a karácsonyfára, és ha meglátogatjuk a rokonokat, annak mekkora lesz a költsége. A tervezéskor végig tudjuk gondolni, mi az, ami feltétlenül kell, és mi az, amin esetleg spórolhatunk.

2. Ne engedjünk az akciók csábításának

A karácsony előtti időszak minden évben a legforgalmasabb az üzletek számára: ilyenkor jellemzően sok akcióval igyekeznek minél több vásárlót bevonzani a kereskedők. Ennek a csúcspontja a Black Friday, ami az utóbbi évek során egyre nagyobb eseménnyé nőtte ki magát nálunk is.

Aki már jó előre tudja, kinek és mit szeretne vásárolni, az jól járhat ilyenkor, azonban nagyon könnyű beleesni az akciók csapdájába.

Csak azért ne vegyünk meg semmit, mert leárazták: az üzletek sokszor csak minimális kedvezményt adnak valójában a Black Friday-akcióban. A leárazásokat böngészve pedig mindig tartsuk észben, hogy nem attól lesz egy ajándék jó, ha minél több pénzt költünk rá.

3. Költsünk kevesebbet a saját ajándékainkra

Az utóbbi évek egyik leginkább terjedő karácsonyi trendje az „önajándékozás”, vagyis mikor az ember ajándékvásárláskor nem csak másoknak szerzi be a meglepetéseket, hanem magának is vesz valamit. Ez egy ügyes fogás arra, hogy a boltok hogyan növeljék az eladott termékek számát, hiszen könnyen meggyőzhetjük magunkat arról, hogy úgysem kapnánk meg az adott tárgyat ajándékba, így jobb, ha mi magunk vesszük meg. Igyekezzünk visszafogni a felesleges vásárlást magunknak, és minél célirányosabban azt megvenni, amit ajándékba szeretnénk adni.

4. Meggondoltan válasszunk ajándékot, ne essünk túlzásokba

Talán ez a legegyértelműbb és egyben a leghasznosabb tanács is: egy jól eltalált ajándéknak nem csak örülni fognak, hanem adott esetben mi is jól jövünk ki anyagilag. Ha tudjuk, válasszuk ki előre, amit adni szeretnénk, Érdemes az interneten is körülnézni, hogy az adott termék hol érhető el, illetve akciós-e valahol. Szintén jó ötlet lehet a saját készítésű ajándék: egyrészt az ilyen személyes meglepetésnek mindenki örül, másrészt ilyenkor csak az alapanyagot kell megvásárolnunk, amivel szintén spórolni tudunk.

5. Fogjuk vissza a kényelmi kiadásokat

Az ünnepek során hajlamosak vagyunk olyan dolgokra is pénzt költeni, melyek nem szükségesek a karácsonyi készületekhez, azonban valamilyen szempontból kényelmesebb megoldást jelentenek, természetesen plusz költségekért cserébe. Például könnyebb pizzát rendelni ahelyett, hogy főznénk, mert arra nem jut idő rá az ajándékvásárlás miatt. Emellett az ünnepi bevásárláshoz is sok felesleges tétel adódhat hozzá, például, ha útközben betérünk egy kávézóba, pékségbe, csak hogy párat említsünk.

Ugyan kisebb összegekről van szó, de ha figyelünk az ilyen kiadások visszafogására, azzal egész sokat spórolhatunk.

6. Egyeztettessünk előre

Ha úgy döntünk, hogy a magas költségek miatt idén visszafogottabban és kevesebb ajándékkal ünnepelnénk a karácsonyt, akkor ezt jó előre közölni a családtagokkal, barátokkal. Egyrészt senki sem szeretne olyan kellemetlen helyzetbe kerülni, hogy túl keveset vagy túl sokat ajándékoz; másrészt, ha vannak gyerekek a családban, érdemes velük is megbeszélni előre, mit kérhetnek idén a Jézuskától. Mindenképpen beszéljünk előre azokkal, akikkel ünnepleni szeretnénk, hogy elkerüljük a csalódást amiatt, hogy valaki nagyon másra számított, mint amit végül kapott.

7. Kövessük a költéseinket

Végül pedig a spórolás egyik legfontosabb eszköze a kiadásainkat követni. Érdemes napi szinten vezetni, mennyit költöttünk ajándékokra vagy a karácsonyi készülődésre. Ez természetesen általában is érvényes, hogy fontos számontartani a költségeinket, ha szeretnénk spórolni.

Ha az első pont szerint elkészítettük az anyagi tervünket a karácsonyi időszakra, akkor annak a betartásához elengedhetetlen figyelni, mennyit is költöttünk.

Ráadásul éppen december hónapban a legfontosabb ilyen szempontból is tudatosnak lenni anyagilag, hiszen minél inkább tisztában vagyunk vele, hol tartunk a saját költségvetésünkben, annál könnyebb elkerülni a hirtelen, felesleges karácsony előtti költéseket. Az ünnepek előtt nem egyszerű feladat visszafogni a költekezést: plusz időt és energiát kell szánnunk rá, hogy ne lépjük túl az anyagi kereteinket karácsonykor. Azonban hálásak leszünk magunknak januárban, hogy tudatosan vásároltunk az ünnepi időszakban ahelyett, hogy felesleges dolgokra és használhatatlan ajándékokra szórtuk volna a pénzt.