Hatalmas havazás érkezhet a jövő héten: most aztán berúghatja az ajtót a tél

A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell. Bár az előrejelzések még bizonytalanok, a jövő hét második felére az ország jelentős részén vastagabb hótakaró alakulhat ki - írja előrejelző cikkében az Időkép.

A Földközi-tenger térségéből magas nedvességtartalmú légtömegek közelítik meg hazánkat, amelyek érkezésében egy mediterrán ciklon játszik meghatározó szerepet. Ezek a légköri képződmények a meteorológiai előrejelzések szempontjából különösen nehezen kiszámíthatók, mivel mozgásuk és fejlődésük számos tényezőtől függ.

A mediterrán ciklonok pályájának akár minimális, 50–100 kilométeres eltolódása is alapvetően megváltoztathatja az időjárási viszonyokat. Ha a ciklon előoldalán helyezkedünk el, déli áramlással melegebb és nedvesebb levegő érkezik fölénk. Ha viszont a hátoldalára kerülünk, akkor északi, északnyugati irányból hideg, szárazabb légtömeg áramlik térségünkbe.

Az előttünk álló időszakban Magyarország éppen e két, egymástól jelentősen eltérő tulajdonságú légtömeg határzónájában fog elhelyezkedni. A meteorológiai modellek jelenlegi futtatásai alapján a hidegebb forgatókönyv megvalósulása tűnik valószínűbbnek. Ez több hullámban érkező havazást eredményezhet a Kárpát-medencében. Kedden és szerdán az északi, északnyugati szél megerősödése miatt hófúvás is kialakulhat. Ugyanakkor az előrejelzés bizonytalansága miatt nem zárható ki, hogy egyes térségekben a havazást havas eső, eső vagy ónos eső váltsa fel.

A helyzet összetettségét jól szemlélteti az 1500 méteres magasságban várható hőmérsékleti viszonyok elemzése. Az ország túlnyomó részén ezen a szinten fagypont alatti értékekre lehet számítani, ugyanakkor főként a délkeleti és keleti országrészben átmeneti felmelegedés is előfordulhat. Ez különösen veszélyes helyzetet teremthet: ha a magasban a hőmérséklet az olvadáspont fölé emelkedik, miközben a talajközeli rétegekben fagypont alatt marad, ónos eső alakulhat ki. Ez jelentős jegesedést okozhat az utakon és a közlekedési infrastruktúrán.

A jelenlegi számítások alapján a jövő hét második felére az ország számos térségében jelentős hóborítás valószínű. Az előrejelzések szerint különösen a déli, délkeleti és keleti országrészekben nő nagyobbra a hótakaró.

Az időjárási helyzet folyamatos nyomon követése a következő napokban elengedhetetlen, mivel a mediterrán ciklon pontos pályája és intenzitása még változhat. Ez a csapadék mennyiségére és halmazállapotára is döntő hatással lesz.