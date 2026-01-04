2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Otthon

Hatalmas havazás érkezhet a jövő héten: most aztán berúghatja az ajtót a tél

Pénzcentrum
2026. január 4. 08:30

A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell. Bár az előrejelzések még bizonytalanok, a jövő hét második felére az ország jelentős részén vastagabb hótakaró alakulhat ki - írja előrejelző cikkében az Időkép.

A Földközi-tenger térségéből magas nedvességtartalmú légtömegek közelítik meg hazánkat, amelyek érkezésében egy mediterrán ciklon játszik meghatározó szerepet. Ezek a légköri képződmények a meteorológiai előrejelzések szempontjából különösen nehezen kiszámíthatók, mivel mozgásuk és fejlődésük számos tényezőtől függ.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mediterrán ciklonok pályájának akár minimális, 50–100 kilométeres eltolódása is alapvetően megváltoztathatja az időjárási viszonyokat. Ha a ciklon előoldalán helyezkedünk el, déli áramlással melegebb és nedvesebb levegő érkezik fölénk. Ha viszont a hátoldalára kerülünk, akkor északi, északnyugati irányból hideg, szárazabb légtömeg áramlik térségünkbe.

Az előttünk álló időszakban Magyarország éppen e két, egymástól jelentősen eltérő tulajdonságú légtömeg határzónájában fog elhelyezkedni. A meteorológiai modellek jelenlegi futtatásai alapján a hidegebb forgatókönyv megvalósulása tűnik valószínűbbnek. Ez több hullámban érkező havazást eredményezhet a Kárpát-medencében. Kedden és szerdán az északi, északnyugati szél megerősödése miatt hófúvás is kialakulhat. Ugyanakkor az előrejelzés bizonytalansága miatt nem zárható ki, hogy egyes térségekben a havazást havas eső, eső vagy ónos eső váltsa fel.

A helyzet összetettségét jól szemlélteti az 1500 méteres magasságban várható hőmérsékleti viszonyok elemzése. Az ország túlnyomó részén ezen a szinten fagypont alatti értékekre lehet számítani, ugyanakkor főként a délkeleti és keleti országrészben átmeneti felmelegedés is előfordulhat. Ez különösen veszélyes helyzetet teremthet: ha a magasban a hőmérséklet az olvadáspont fölé emelkedik, miközben a talajközeli rétegekben fagypont alatt marad, ónos eső alakulhat ki. Ez jelentős jegesedést okozhat az utakon és a közlekedési infrastruktúrán.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A jelenlegi számítások alapján a jövő hét második felére az ország számos térségében jelentős hóborítás valószínű. Az előrejelzések szerint különösen a déli, délkeleti és keleti országrészekben nő nagyobbra a hótakaró.

Az időjárási helyzet folyamatos nyomon követése a következő napokban elengedhetetlen, mivel a mediterrán ciklon pontos pályája és intenzitása még változhat. Ez a csapadék mennyiségére és halmazállapotára is döntő hatással lesz.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #havazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #eső #zivatar #tél #hó #ónos eső #csapadék #előrejelzés #időjárás előrejelzés #hófúvás #jegesedés #ciklon #fagypont #időkép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
07:45
05:35
21:03
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 3.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
NAPTÁR
Tovább
2026. január 4. vasárnap
Titusz, Leona
1. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hónapja
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
6 napja
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
5
1 hónapja
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prepaid
olyan bankkártya, melynél a bankkártyahasználat költségeit, díjait, jutalékait előre, egy összegben fizetjük meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 4. 05:35
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 21:03
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Agrárszektor  |  2026. január 4. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.01.04. vasárnap