Igazán hasznos ajándékot adnál 2022-ben? Itt a legjobb, inflációálló meglepetések listája

Nagyjából öt hetünk maradt karácsonyig, azonban sokan még csak most találják ki, ki és mit kapjon idén. A kapkodás sosem vezet jó pénzügyi döntésekhez, ezért érdemes vásárlás előtt alaposan átgondolni, listát írni, kinek mit szánnánk. Ebben az évben fontos szempont lehet, hogy az ajándék hasznos (is) legyen, hiszen a rekordszintű infláció 2022-ben rengeteg magyar ünnepét fogja meghatározni. Gondoljunk arra, hogyan segíthetünk szeretteinknek ajándékainkkal a spórolásban. Ehhez adunk most tippeket.

Míg egyesek kivárták a Black Friday-akciókat, mások ötletek híján halogatták eddig a vásárlást. Az idő viszont kíméletlenül telik: már meg kell gondolni, az ember kiszállítással rendel-e valamit, vagy inkább nyakába veszi a várost. A döntést az sem könnyíti, hogy a legtöbben kisebbre szabták a pénzügyi kereteket idén karácsonykor, az árak viszont emelkedtek, így a lehetőségek is szűkösebbek. Mivel a drasztikus áremelkedés a legtöbb magyar pénztárcáját érinti, célszerű lehet idén valami olyan hasznos ajándékot vásárolni, amellyel spórolni lehet az elkövetkező szűkös hónapokban.

Egy nemrég közzétett kutatásból kiderült, hogy idén visszafognák költéseiket a magyarok karácsonykor a tavalyi ünnephez képest: 35 százalékuk szeretné még kevesebből megúszni az év végét. A legtöbben 100 ezer forint teljes kiadással terveznek, mely fedezné az ajándékokat, menüt is. Ajándékot viszont évről évre kevesebben vesznek, a 2019-es 78 százalékról idén 58 százalékra csökkent azok száma, akik ajándékot vásárolnak. Az összeg viszont nőtt: akik szeretnék meglepni családjukat, barátaikat, átlagosan 47 500 forintot szánnának ajándékra, míg tavaly az átlag 35 800 forint volt.

A kutatásból kiderült az is, hogy a november a karácsonyi ajándékvásárlás legfőbb szezonja, 50 százalék ekkor kezdi el megvenni a meglepetéseket, és jellemzően 4-6 embert terveznek megajándékozni. (Amit azt jelenti, hogy az átlagos kerettel számolva 8-12 ezer forintot szánnak 1-1 ajándékra.) A slágertermékek között a top3-ban továbbra is megtalálhatók az illatszerek, a ruhanemű és a könyv. A szűkösebb anyagi keretek ellenére a magyarok kétharmada idén is állít karácsonyfát, melyre legtöbben 10 ezer forint körüli összeget szánnak. Idén pedig a fenyőárak is drasztikusan emelkedhetnek.

Egy másik felmérés szerint a tárgyi ajándékok népszerűsége - bár még mindig ezek a legkedveltebbek - az elmúlt évekhez képest idénre fokozatosan csökkent. A legkeresetebbek idén (is) a játékok (41%), valamint a ruházati (39%) és az elektronikai cikkek (37%). Egyre többen, csaknem kétszer annyian választják az élményajándékokat (20%) mint tavaly. Emellett a kitöltők ötöde dönt saját maga által készített (20%) és pénzbe nem kerülő meglepetések mellett (15%). A válaszadók novemberre vagy december elejére időzítik a vásárlásokat, de ötödük már november előtt elkezdte a beszerzéseket.

Hasznos, inflációálló karácsonyi ajándék ötletek 2022-ben

Nos, bármi is a cél az ajándékozással - amellett, hogy örömet okozzunk - a fő szabály, hogy az ajándékozott igényeit vegyük figyelembe. Az ajándék csak akkor lehet igazán jó, ha ezeket tartjuk szem előtt. Ahhoz pedig, hogy igazán hasznos ajándékot vegyünk, amivel akár még az infláció elleni küzdelmet is megkönnyíthetjük, jó, ha ismerjük nagyjából az ajándékozott szokásait, életmódját.

Ajándékkosár

Bár már jó ideje kiment a divatból az ajándékkosár, a 40 százalékos élelmiszerinfláció újra divatba hozhatja azokat. Emlékezzünk vissza, mi is volt az ilyen kosarakban: kávé, tea, csokoládé szinte mindig, emellett bor vagy pezsgő, esetleg keksz, cukor, de előfordult szörp, méz, vagy akár szalámi is. A jelenlegi árak mellett igazán inflációálló ajándék lehet egy olyan tartós élelmiszerekből álló ajándékkosár, amelyek esetében további drágulás várható. Legjobb, ha azt is tudjuk, hogy aki kapja, mit szeret igazán. Az inflációs ajándékkosárba ajánlott tenni: kávét, teát, kakaót, lekvárt, mézet, befőttet, mogyorókrémet, csokoládét, száraz tésztát, szószokat, konzervet, édes és sós nassolnivalókat. Sőt, akár még adhatunk minőségi sajtot is ajándékba, az úgyis olyan drága lett.

Ha jó minőségű termékeket válogatunk össze, akkor szinte bárki örülne jelenleg egy ilyen csomagnak. Nagy előnye az ilyen ajándéknak az is, hogy előre meg lehet venni, ha valami hiányzik, nem probléma és nagyrészt könnyű a beszerzése. Ráadásul nem csak a klasszikus értelemben vett élelmiszerekből állíthatunk össze személyre szabott kosarat: a kisgyermekeseknek tehetünk bele bébiételeket, az állattartóknak kutya- vagy macskatápot, az idősebbeknek pedig az is nagy segítség lehet, ha a rendszeresen szedett vitaminokat, étrendkiegészítőket megvesszük nekik. Ezeken túl a kozmetikai csomagoknak is biztos sokan örülnek idén.

Amit viszont ilyen infláció mellett nem érdemes adni, az az ajándékutalvány. Minél tovább tartogatná az ajándékozott, annál kevesebbet ér majd, gyorsan inflálódik.

Rezsicsökkentő ajándékok

Nemcsak az élelmiszerinfláció, a rezsiszámlák is megtépázhatják idén a pénztárcákat. Karácsonykor megragadhatjuk az alkalmat, hogy olyan ajándékot vegyünk szeretteinket, amely segíti őket a rezsi elleni küzdelemben. Lehetséges, hogy több család már előre meg is kapta "karácsonyi ajándékát" egy új kazán, vagy ablakcsere formájában, nem ritka, hogy családtagok összedobnak egy energiatakrékos hűtőre vagy mosógépre.

Vannak viszont olyan apróságok, amikhez nem kell sok pénzt összedobni, mégis hasznosak lehetnek. Akinek korszerűtlenek a nyílászárói, vehetünk neki vidám ablakpárnákat, amelyek felfogják a huzatot - sőt akár még magunk is csinálhatunk! Nem nehéz az ilyesmit megvarni, gyakorlatilag csak a méretre kell ügyelni. Vehetünk puha és meleg zoknikat, pokrócokat, köntösöket, ha tudjuk, hogy valaki sokat van otthon, de nem fűti fel melegre a szobákat. Már egy nagy puha szőnyeg is jelentősen növelheti a hőérzetet a szobában.

Aki a gázon spórolna, annak egy hősugárzó is jó ajándék lehet, vagy ha gázzal süt-főz, akkor egy forrólevegős sütővel (airfryerrel) is sokat spórolhat. Így egyszerre csökkenthető a rezsi, és az étolaj-fogyasztás is. De akár egy vízforraló is jó ajándék annak, akinek még nincs - gázon melegíteni a vizet 2022 telén egyenesen őrültség!

Spórolós ajándékok

Mivel most a legtöbben gondolkodnak rajta, hogyan is spórolhatnának, segíthetjük őket különféle ajándékokkal, mint a már említett airfryer. A megtakarításban mindenki más utat választ: van, aki most kezdett el gyakrabban főzni magának, vagy akár a kenyeret is magának süti, más kevesebbet használja az autóját, valaki szigorú büdzsét készít, megint mások a szabadidős programokból, kiadásokból vágnak vissza.

Ahhoz, hogy igazán jó ajándékot vegyünk, tudnunk kell, hogy az ajándékozottnak mi a taktikája. Aki például most kezdett főzni, biztosan örülne edényeknek, konyhai kiegészítőknek, esetleg egy szakácskönyvnek is. Aki letette az autót spórolási céllal, és helyette biciklizik, rollerezik, jól jöhet számára egy olyan kiegészítő, amellyel télen sem fázik ezeket a járművökön. Aki már nem jár már étterembe, moziba, koncertre, stb. mert így spórol, annak j ajándék lehet egy előre megváltott mozi- vagy koncertjegy, éttermi foglalás, stb. - ha tudjuk hogy olyasmiről kell lemondania most, amit igazán szeret.

Rengeteg praktikus ajándék is kerülhet a fa alá, mint például a vízszűrő kancsó, amellyel az ásványvízfogyasztók spórolhatnak sokat, az e-könyv olvasó nagy könyvfogyasztóknak, vagy a kenyérsütőgép. A kondibérletet is megspórolhatjuk, ha beszerezzük az otthoni edzőfelszerelést, és érdemes az egészségünkre is gondolnunk. Ugyanis rengeteget spórolhat az ember, ha az idén nem esik ágynak egy fertőzéstől: megspórolhatja a gyógyszerek árát, és nem bukja a fizetésének egy részét a táppénz miatt. Ezért érdemes lehet immunerősítő ajándékokat is adni szeretteinknek, ha tudjuk hogy hajlamosak lebetegedni.

Előre menekülés

Bár ha inflációálló ajándékra gondolunk, sokaknak az ugorhat be, hogy aranyékszert, órát vegyen, nem feltétlenül ezzel teszi a legjobbat. Természetesen vannak olyan befektetésnek is beillő ajándékok, amelyek tartják az értéküket akkor is, ha a pénzünk nem - még hiperinfláció esetén is -, viszont ezeket már a legtöbben ismerik. Amire viszont kevesebben gondolnak, hogy olyasmit lehet érdemes ajándékozni 2022-ben, amivel önmagába fektethet be az ember.

Rengetegen gondolkodhatnak most másodállás vállalásán, vagy karrierváltáson, mert már nem jönnek ki a pénzükből. Sokan azért rekedtek meg, mert nem szánták rá magukat a továbbképzésre, mások vállalkozásba fognának, de fogalmuk sincs, hogyan és hol kezdjék. Esetleg képtelenek a spórolásra, és most nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha nem tanulják meg kezelni a pénzüket. Akár a karrier során fontos készségek, akár a mindennapi pénzügyekkel kapcsolatos tudás rendkívül értékes lehet, amely nem inflálódik. Ajándékozzunk tehát bátran tudást is, ha az infláció elleni küzdelem a cél, könyvek, oktatóanyagok, tanfolyamok formájában.

Közös spórolás, közös öröm

Lehetséges, ha valaki kifejezetten spórolós ajándékokkal lepné meg szeretteit, ők is ugyanúgy hajlanának erre a megoldásra. Idén különösen fontos, hogy a családok számára végre ne legyen tabu beszélni a pénzről. Párok megbeszélhetik például, hogy idén nem ajándékoznak egymásnak a közös kassza terhére, hanem inkább csinálnak valamilyen közös programot, amely akár pénzbe sem kerül. Rokonok szintúgy megegyezhetnek, hogy a spórolás érdekében senki ne vegyen semmit a másiknak - valószínűleg mindkét oldalon nagy lesz a megkönnyebbülés.

Természetesen minden családban, baráti körben van olyan, aki tiltakozik az ilyen progreszív javaslatok ellen, mondván ajándék nélkül nincs karácsony. Ilyen esetben hatékony módszer lehet, ha meghatározunk egy limitet, amely lehetőség szerint legyen rendkívül alacsony. Ha 2000 forintnál húzzuk meg a határt, abból úgyis 4000 lesz egyeseknél, és mindenkinek kínos. Ezért érdemes inkább 400 forintos határt húzni, amiből igazán nagy kihívás értelmes ajándékot venni, főként ilyen infláció mellett.

Idén különösen érdemes tartózkodni a felesleges kacatok, kirakatajándékok vásárlásától - nemcsak az infláció, hanem a klímaváltozás miatt is. Véletlen se vásároljunk olyasmit, ami nem biztosan szükséges, hasznos, vagy vágyott dolog az ajándékozott részéről. Így magunkat azzal ajándékozhatjuk meg idén, hogy nem költekezünk feleslegesen.