Horror árak a karácsonyi vásárokban: nem csak Budapestre tört be a brutál drágulás

Sorra nyílnak a karácsonyi vásárok ezekben a napokban Budapesten és több vidéki városban is, azonban jó tudni, hogy az országhatárokon kívül is lehet hangolódni az ünnepekre. Bécsben, Pozsonyban, sőt Zágrábban is indul az ünnepi készülődés, megnéztük hogyan juthatunk el legegyszerűbben és milyen árak várnak minket.

November 18-án megnyíltak a központi karácsonyi vásárok a fővárosban, majd ezt követően több vidéki városban is. A Vörösmarty téri hangulatról és árakról ebben a cikkben számoltunk be a nyitás napján, azonban jó tudni, hogy az országhatárokon kívül is lehet hangolódni az ünnepekre. Budapest földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően viszonylag könnyen elérhető a bécsi és a pozsonyi vásár is, sőt tulajdonképpen Zágrábba is könnyen eljuthatunk idén.

A Christkindlmarkt 1986 óta a bécsi városháza előtti téren, a Rathausplatzon rendeznek meg. Mivel a látogatók számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság és az energiatakarékosság, ezen szempontok mentén újították meg Európa egyik legismertebb karácsonyi vásárát. A Christkindlmarkt egyik újdonsága, hogy idén egyharmaddal kevesebb standot állítanak fel, így több hely marad nézelődni és kisebb lesz a tumultus. A felszabaduló helyeken fedett pihenőrészeket alakítanak ki, ahol a látogatók nyugodtabb körülmények között fogyaszthatják el a standoknál vásárolt puncsot, sült kolbászt vagy gesztenyét. Idén először kizárólag többször használatos tányérokon és poharakban adják ki az enni-innivalót, de a puncsos bögrét – akárcsak eddig – haza lehet vinni szuvenírként.

Az energiatakarékosság jegyében idén kizárólag LED-es fényfüzéreket használnak a vásár és az azt körülvevő mesevilág kivilágításához, egy órával rövidebb ideig lesz bekapcsolva a díszvilágítás és negyven fával kevesebbet fognak feldíszíteni.

A bécsi városháza előtti mesevilág, a Christkindlmarkt 2022. december 26-ig tart nyitva. A szervezők arra számítanak, hogy a látogatók száma újra eléri a pandémia előtti szintet. 2019-ben a bécsi karácsonyi vásároknak összesen mintegy 4,6 millió osztrák és külföldi látogatója volt és 100 millió eurós bevételt termeltek.

Észrevesszük az energiaválságot, meg az inflációt a dráguláson, sokkal drágább a forralt bor, mint tavaly volt, biztosan azért is van, mert sok a turista, de kicsit meglepődtünk, hogy az öt italért 47 eurót fizettünk

– mondta egy látogató a Híradónak. Tehát közel 10 euró, azaz 4 ezer forint egy forró ital.

Bécsbe vonattal a Keleti Pályaudvarról indulva 2 óra 40 perc alatt érünk oda, a jegy egy útra 13 és 40 euró között elérhetők. Flixbusz hétköznap 3900 forintért, hétvégén 8 ezer-12 ezer forintért visz el.

Zágráb

Zágráb városa, Zágráb Város Idegenforgalmi Hivatala (TZGZ), valamint intézményi és magánpartnerek szervezésében a többszörösen díjnyertes Advent Zagreb idén november 26-án indul, és egész évben nyitva is tart. Így a járvány miatti korlátozások után teljes pompájában tér vissza, több helyszínen különféle programokat és produkciókkal. A megnyitót november 26-án, szombaton lesz, 17 órakor meggyújtják az első adventi gyertyát a Jelačić Bán téren, majd 18 órakor a felsővárosi helyszínek, valamint a Trg kralján található Jégpark megnyitása következik.

Idén a hangsúly a kulturális programok minőségén és mennyiségén van, valamint a zenei és szórakoztató tartalmakon és a helyszínek elrendezésén

- mondta el a tájékoztatóeseményen Zágráb város polgármestere, Tomislav Tomašević. Ennek eredményeként minden korosztály számára változatos kulturális kínálat, különböző koncepciójú ételkínálat, helyi termékek nagy választéka és sok egyéb érdekesség várható. A tomislavaci jégpálya is visszatér, és három teljesen új helyszín is lesz, és arra is ügyeltek, hogy a program ökológiailag fenntartható legyen. Martina Bienenfeld, a TZGZ igazgatója elmondta, a fentieken túl több mint 100 koncertet tartanak zárt és nyitott városi tereken, utcákon. Az Advent Zágráb az egyik legfontosabb esemény a főváros és a horvát turizmus számára, és arra számítanak, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ez is hozzájárul a zágrábi turistaforgalom növekedéséhez.

Átszállás nélkül érhető el Zágráb Pécsről, Szentlőrincről, Dombóvár-alsóról, Kaposvárról, Somogyszobról és Gyékényesről. A adventi látogatáshoz igazított menetrenddel 6 órát tölthetünk a horvát fővárosban. Zágráb Advent Expressz 2022. december 3-án közlekedik. A menetjegy ára oda-vissza: 31€ felnőtteknek, 21€ a 14 éven aluli gyermekeknek.

Pozsony

A járványszünet után idén ismét visszatér a hagyományos karácsonyi vásár Pozsonyba, amit november 24. és december 22. között rendeznek meg a Fő téren és a Ferencesek terén – tájékoztatott a Pozsonyi Turisztikai Közösség (BTB) a weboldalán.

Pénteken és szombaton a koncerteké, vasárnap a gyermekes családoké lesz a főszerep. A Prímási téren a látogatóknak ismét lehetőségük lesz végigsétálni a Karácsonyi erdőn. Ennek elkészítésébe ismét a pozsonyi alapiskolák és művészeti iskolák kapcsolódnak be.

Budapest Nyugati Pályaudvarról juthatunk el Pozsonyba mindössze 2 óra 23 perc a menetidő átszállás nélkül. A jegy ára egy felnőtt részére oda-vissza 20 euró. Ha busszal mennénk, kicsit hosszabb az út, az ára viszonyt hasonló: 8 ezer forintból megfordulhat egy felnőtt.

Adventi vásár Fraknó Várában

A Soprontól alig 30 km-re fekvő Fraknó vára (Burg Forchtenstein) Burgenland egyik jelképe. A vár egyedülállóan szép fekvése és a várfalakról nyíló parádés panoráma mellett a vármúzeum rendkívül látványos kiállításai miatt is a régió kihagyhatatlan látnivalója.

A várban immár hagyományszerűen megtartott vásár Ausztria legszebb és legkedveltebb adventi vásárai közé tartozik, ahol a Rozália-régió és a szomszédos országok kiállítóinak minőségi kézműves portékái közül válogathatnak a látogatók. A jó hangulatról bűvészek, tűz-zsonglőrök, helyi zenészek gondoskodnak. A legkisebbeket pedig különböző programokkal várják.

Nagyszombat

Nagyszombat (szlovákul Trnava) kereskedelmi útvonalak kereszteződésében jött létre, és a középkorban a Magyar Királyság egyik legnagyobb és legjelentősebb városa volt. Éppen ezért találunk itt fennmaradt városfalakat, tornyot és számos templomot, amelyek miatt a várost „Kis Rómának” is nevezik.

Nem csupán az építészetnek köszönhetően találjuk magunkat a régmúltban, hanem számtalan olyan rendezvényen keresztül is, amelyek minden évben felidézik a jelentős történelmi eseményeket. Az adventi időszakban ilyen a középkori adventi vásár, amelyet immár tizedik éve december 16. és 18. között rendeznek meg. A Szt. Miklós tér ilyenkor visszatér a fénykorába, amikor a városi történések középpontja és a város főtere volt, ahol a rendszeres szombati piacot is tartották. A Szt. Miklós Bazilikánál megrendezett középkori adventi vásáron kézművesek és előadóművészek teremtenek mesebeli hangulatot. Láthatunk élő állatokat friss hóval belepett fakarámban, méhviaszból készült kézműves gyertyákat, vagy kóstolhatunk közvetlenül a tűz fölött melegített puncsot. A hagyományos adventi vásárt, amelyet minden évben a Szentháromság téren tartanak, november 25-től nyitják meg.

Repülővel Európa legszebb vásáraiba

Az adventi időszakban a legszebb karácsonyi vásárokba indít járatokat Budapestről a Ryanair – például Nürnbergbe(€42-€48) és Stockholmba (€20 - €23) is eljuthatunk fapados járatokkal. A világ egyik legrégebbi és leghíresebb karácsonyi vására kihagyhatatlan élmény, és Nürnberg mindössze 1,5 órás repülőútra van Budapestről. A Stockholm melletti Arlanda is könnyen elérhető Budapestről, így pár óra alatt a svéd fővárosban lehetünk, ahol még fehér karácsonyt is láthatunk. Ha valaki kevésbé hagyományos karácsonyi vásárra vágyik, akkor is érdemes Stockholmot választani, ahol a megszokott karácsonyi vásárokon kívül kortárs piacokat is meglátogathatunk, miközben a híres gloggot és a svéd húsgombócot is megkóstolhatjuk.