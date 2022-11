Itt veheted meg jóval ár alatt a Lidl karácsonyi slágertermékét: akár 8 ezer forintot is spórolhatsz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén is megindult a roham a Lidl-ös játékkonyhákért, amelyekre több mint egy évet vártak a magyar szülők. Most az akciós újságok és a weboldalak segítségével megnéztük, hogy a magyarországi, 30 ezer forintos ár hogyan áll az európai összehasonlításban. Mint kiderült, a kelet-európai konyha-árak magasabbak, mint nyugaton, ezzel szemben az emberek kevesebbet is keresnek. Egy átlagos osztrák több mint négyszerannyit tudna venni a termékből, mint egy magyar átlagbért kereső.

