Folytatódik az árhorror a henteseknél: ennyivel drágulhat még a karácsonyi vacsora

A madárinfluenza járvány idén is hatalmas pusztítást végzett az ágazatban, rengeteg állományt fel kellett számolni. De nem csak ez a csapás érintette a húsipart: egekben vannak a takarmányárak, az infláció hatása már a boltokban is érezhető, így egyre drágább a kacsa- és a libahús is – írja a HelloVidék-

Magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta két Bács-Kiskun megyei tömőlúdtelep állatainál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A Bács-Kiskun megyei Bugac településen található, mintegy 450 db tömőludat számláló állományban a megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek hívták fel az állattartó figyelmét a madárinfluenza esetleges megjelenésére. A Kiskunmajsán található 800 db-os tömőlúd-állományban ugyancsak a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A Nébih laboratóriuma mindkét esetben a vírus H5N1 altípusának jelenlétét igazolta A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magas kockázatú megyékben, azaz Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a kereskedelmi célból baromfit tartó gazdaságokban mostantól ismét kötelező zártan tartani a baromfikat. Ezen megyékben a „háztáji” állományokra érvényes új előírás a fedett helyen történő etetés, itatás és esetükben is, bár nem kötelező, de erősen ajánlott a zártan tartás. Az ilyen nagyszámú állat kiesésével járó járványok természetesen hatással lehetnek a hazai fogyasztói árakra is, még ha az érintett állatok, illetve az azokból származó termékek jelentős része exportra került volna is. A hazai kereskedelemben azonban az elmúlt év során nemcsak a madárinfluenza-járvány, hanem nagyon sok egyéb tényező is befolyásolta a fogyasztói árakat. Az aszály következtében nagymértékben megemelkedtek a takarmányárak, az energiaárak többszörösükre nőttek, valamint emelkedett az élőmunka díjazása is. Ha tetszett a cikk, olvasd tovább a HelloVidék oldalán!

