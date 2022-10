Leesik az állad: még a svájci Lidl-ben is olcsóbb a tojás, mint a magyar diszkontokban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahhoz már lassan hozzászoktunk, hogy napról napra egyre többet fizetünk a boltok kasszáinál, még a KSH legfrissebb adatai szerint is brutálisan kilőttek az árak. Az is nyilvánvaló, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a problémával, Európa többi országa is hasonló gondokkal küzd - azonban nem mindenhol ilyen tragikus a helyzet, mint nálunk. A híresen drága Svájcban már egyes termékekhez, például a tojáshoz olcsóbban lehet hozzájutni, mint a hazai diszkontokban.

Címlapkép: Getty Images

