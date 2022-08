A kisker láncok jelenthetik a kisüzemi sör jövőjét

Az áruházlánc elkötelezetten törekszik arra, hogy a hazai kisüzemi főzdék minőségi termékeit közelebb hozza a fogyasztókhoz, ezzel a minőség alternatíváját nyújtsa a mennyiségi fogyasztás helyett. Ennek a törekvésnek a legújabb állomása, hogy az üzletlánc az idén augusztus 30. és szeptember 4. közötti, Szabadság téri Belvárosi Sörfesztivál főtámogatójává lépett elő.

A Belvárosi Sörfesztivált idén hatodik éve rendezik meg, amelynek nem titkolt célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg a fogyasztókkal a különleges sörkínálatot. „Ez a sörfesztivál ugyanúgy szól sörszakértőknek, mint hétköznapi sörfogyasztóknak, vagy akár olyanoknak, akik alapvetően nem fogyasztanak sört, de egy gasztronómiai program keretében szívesen kóstolnak különlegességeket. Ennek megfelelően megtalálható a nagyüzemi sörök megszokott kínálata, de lehetőség van kalandozni, és kipróbálni olyan extrém ízeket is, amelyekkel máshol nem feltétlenül, vagy csak elvétve találkozhat a fogyasztó” – mondta a Pénzcentrumnak Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál főszervezője.

Nem csak a sörgeekeket várják.

Kurucz hozzátette: a különböző főzdék sátrainál nemcsak kóstolásra van lehetőség, de a sörfőzők szívesen segítenek felépíteni annak menetét, és elvinni az érdeklődőket az egyszerű pale ale-ektől mondjuk a komolyabb IPA-kig vagy megismerhetik a gyümölcsös, esetleg savanyú sörök világát is, így megismerve az ital sokszínűségét.

Fesztiválsör, cold IPA, nemzetközi nagyágyúk

A szervezők szerint a magyar átlag fogyasztók elsősorban a gyümölcsös söröket keresik, ha el akarnak térni a megszokott nagyüzemi lágertől, ahonnan még hosszú az út, a szakértőket lázban tartó, szintén gyümölcsös savanyó sörökig. De éppen az ilyen fesztiválok azok, ahol extrémebb ízekkel érdemes kísérletezni, hiszen a szakemberek kellő iránymutatással és tanácsokkal tudnak szolgálni, hogy ne feltétlenül egyből legvadabb ízekkel próbálkozzanak az átlagfogyasztók, akik a megszokott nagyüzemi söröktől a magyar kisüzemi főzdék legjaván át,

olyan külföldi nagyágyúk söreit is megtalálhatják, mint a skót BrewDog, az ír O’Hara’s vagy az angol Bombardier.

De a csehektől vagy a németektől sem csak a többnyire ismert nagyüzemi kínálattal lehet majd találkozni, hanem kisüzemi főzdékkel is, a sörgeekek pedig a mostanában népszerű new england IPA-k és savanyú sörök mellett az új őrületnek számító cold IPA-knak is hódolhatnak, amelyek kicsit más eljárással, más élesztővel készülnek.

A nyár elejétől elérhető volt a fesztivál követői számára egy online szavazás, ahol szavazni lehetett, hogy milyen legyen idén a fesztivál söre. "Több mint tíz paraméterben kellett dönteni, olyanokban, hogy mekkora legyen az alkoholfoka, az íze, illata, színe, típusa, főbb karakterjegyei, és az egy hónap alatt érkezett több ezer szavazat alapján született meg a fesztivál söre, amely egy világosabb színű, virágos illatú, Fesztivál hippi elnevezésű IPA lett, amelyet egyébként nemcsak a helyszínen, hanem a készlet erejéig a SPAR üzleteiben is meg lehet vásárolni” – tette hozzá Kurucz, aki szerint a kisüzemi sörök jövőjében is fontos szerepe van a kiskereskedelmi láncoknak.

A sörkultúra fejlődésében nálunk előrébb tartó országokban, mint Dánia vagy Nagy-Britannia jól látszik a trend, miszerint a kisüzemi sörök további piaci térnyerésére lehet számítani, és bár a nagyüzemi főzdék ügyesen inspirálódnak belőlük és maguk is piacra dobtak IPA-kat és a megszokottól eltérő főzeteket, de ezzel csak lassítani tudják a kisebb főzdék térnyerését

– mondta. Az egyébként szintén sörfőzdét vezető szervező szerint

5-7 éves távon várakozásai szerint a kisebb gyártók megduplázzak piaci részesedésüket,

de ez persze attól is függ, hogy mennyi tőke áramlik erre a területre és mennyi főzde tud minél magasabb színvonalon gyártani és az is

fontos, hogy mennyire tudják minél szélesebb körben elérni a fogyasztókat, amelyhez véleménye szerint a kiskereskedelmi kínálatban való megjelenés a kulcs.

„Ennek most legnagyobb éllovasa a SPAR, amely nem véletlenül állt be szponzorként az esemény mögé: elkötelezettek abban, hogy minél szélesebb kínálatot sorakoztassanak fel a polcaikon, amihez persze az is kell, hogy minél több főzde tudjon állandó minőségben, és kellő mennyiségben gyártani ahhoz, hogy kialakulhasson egy égészséges körforgás a kereskedelmi láncok és a főzdék között” – tette hozzá.

Kisüzemi sör: van még tér a bővülésre.

„Úgy tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az igény az egyedi sörök iránt, a fogyasztók egy része pedig már nem a mennyiségre, hanem a minőségre helyezi a hangsúlyt, amire hajlandó áldozni is. Ezért úgy láttuk, hogy a Belvárosi Sörfesztivál jó alkalom arra, hogy az igényes sörfogyasztók figyelmét felhívjuk a boltjaikban egész évben kapható kisüzemi termékekre” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője, aki azt is hozzátette, hogy évek óta tudatosan építik a kisüzemi sörkínálatukat, amelynek jól láthatók az eredményei is: míg 2017-ben a kisüzemi sörök az állandó és az időszakos fajtaválaszték 6,5%-át adták, addig 2019-ben 20,4%, 2021-ben pedig már 32,9% volt ez az arány.

A pohár a belépő

A Belvárosi Fesztivál szervezői szerint a fesztivál nagy előnye, hogy nincs belépő, csak egy fesztiválpoharat kell megvásárolni, amivel több napon keresztül is ki lehet látogatni a Szabadság térre, így nem kell egy alkalommal végig kóstolni, amennyit csak lehet, hanem kényelmesen lehet tartani olyan napot, amikor csak IPA-k vannak terítéken, egy másikon pedig gyümölcsös vagy savanyú sörök, amikből érdemes minél kisebb adagokban, minél többet kóstolni.