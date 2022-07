Így lett a filléres lecsóból luxusétel télire: a gatyád is rámegy, ha most tennél el a magyarok kedvencéből

Hiába, hogy egy alaplecsó elkészítéséhez nem kell sok hozzávaló, 3 éves távlatban igencsak megdrágult a magyarok egyik kedvenc étele. A Pénzcentrumon most azt számoltuk ki, hogyha egy szolid mennyiségű, téli elrakásra szánt adagot készítene valaki, akkor mennyivel kerülnének többe a hozzávalók most, mint a pandémi előtt, illetve tavaly. A számok magukért beszélnek, a bevásárlásunk alig néhány kilónyi fő hozzávalón majd 4 ezer forinttal kerülne többe idén nyáron, mint az utolsó boldog békeévnek számító 2019-ben. Ja, és mutatjuk persze a tojás, a virsli és a szárazkolbász gigászi áremelkedését is.

Ha nyár, akkor lecsó, ha pedig lecsófőzés, akkor bizony télire is sokan raknak el maguknak. Igen ám, de az idei évre bekövetkezett, évtizedek óta nem látott árrobbanás a magyarok egyik kedvenc ételének az árát sem kímélte. Az alapanyagok ára ugyanis az egekbe szökött.

Ha megnézzük például a két legfontosabb összetevőt, a paradicsomot és a paprikát, akkor kijelenthető, hogy a KSH hivatalos statisztikái szerint előbbi kilós átlagára 73,4 utóbbi 33,5 százalékkal emelkedett 2019 júniusa és 2022 júniusa között. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, pontosan mi történt a pandémia előtti utolsó boldog békeév nyarán, illetve hogy álltunk tavaly és idén vöröshagyma, paradicsom és paprika fronton.

Drága lett a lecsó

Ami a lenti grafikonon egyből szembetűnik, hogy a vöröshagyma azon kevés termékek közé tartozik jelenleg az országban, aminek nem hogy nem nő drasztikusan az ára, de még csökkent is. Három éves távlatban egészen pontosan 24 százalékkal. Üröm az örömben, hogy ebből az alapanyagból kell a legkevesebb a lecsóba, illetve hogy amúgy is ez volt a legolcsóbb termék a három legfontosabb összetevő közül.

Egészen más azonban a helyzet, hogyha a fő összetevőkre tekintünk. Mint azt a bevezetőnkben is írtuk, a paradicsom bődületes mértékben, 73,4 százalékkal kerül most többe, mint a pandémia előtti évben. De a paprika is érezhetően, 33,5 százalékkal drágább lett átlagosan. Mindez pedig azt is jelenti, ha valaki nem csak egy-két főre főz vacsorára egy finom lecsót a nyáron, hanem több befőttes üveggel rakna is el télire, bizony a bevásárlás során könnyen leeshet az álla.

Lecsó télire

Persze ahány ház, annyi szokás, de mi most úgy matekoztunk, hogy az alap lecsó recept egy rész paradicsomot, két rész paprikát és egy fél rész vöröshagymát tartalmaz. Persze az ízek variálhatók, lehet fokhagymázni, tojásozni, rizsezni, kolbászozni, de mi most csak az alap lecsó elkészítésében gondolkodtunk. Hogy legyen elég lecsója télire akár több családtagnak is, úgy számoltunk, hogy

4 kiló paradicsomot vettünk egy résznek,

8 kiló paprikát vettünk két résznek,

és 2 kiló vöröshagymát vettünk fél résznek.

Ha mindezt most vásárolnánk be, azaz 2022 júniusában, akkor a három alapanyag átlagára összesen 13 654 forintra rúgna. Ehhez képest 2019 nyarán ugyanezt a bevásárlást megúsztuk volna 10 ezer forint alatt, 9 986 forintot fizetve. Ha utána számolunk, akkor látjuk, 3 éves távlatban

összesen 37 százalékkal lett drágább a lecsónk három legfontosabb összetevője, ami összesen majdnem 4 000 forint.

Egy év alatt jött el az árpokol

Ha jobban a számok mögé nézünk, láthatjuk, hogy nem a 3 éves időtáv miatt nagy a drágaság. Ugyanis a lecsó összes alapanyagáért 2021 júniusában 906 forinttal kellett volna többet fizetnünk, mint 2019 júniusában. A most magunk mögött év drasztikus inflációja ugyanakkor elintézte a dolgokat: a teljes befőzésre szánt lecsómennyiségünk 1 év alatt 2 762 forinttal lett drágább, ami 25 százalékos emelkedés.

Lehet még drágább a lecsó

Az eddig példaszámításunkban csupán az alaplecsó elkészítéséről beszéltünk. Ám ezt sokan nem tudnák elképzelni tojás, virsli vagy akár kolbász nélkül. Márpedig e hozzátevők ára is jócskán kilőtt az évek során. De még hogy!

10 darab tojás átlagára 2019 júniusa és 2022 júniusa között 60 százalékkal,

1 kg sertésvirsli átlagára 2019 júniusa és 2022 júniusa között 55 százalékkal,

1 kg szárazkolbász átlagára 2019 júniusa és 2022 júniusa között 41 százalékkal emelkedett.

Mindez az árak nyelvén azt jelenti, hogy 10 darab tojás idény nyáron átlagosan több mint 200 forinttal drágább, mint 3 éve. Miközben a virsli majd ezer forintot, a kolbász pedig 1 400 forintot drágult átlagosan. Az adatokból az látszik tehát, hogyha az alaplecsónkhoz még további népszerű hozzávalókat adunk, akkor az amúgyis igen tetemes drágulásra még jócskán rádobunk egy lapáttal.