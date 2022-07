Gyökeres változást hoz az új webshop-rendelet: lecsap a szigor, ezzel már nem trükközhetnek

Épp egy hónap telt el azóta, hogy módosult a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet, és bevezették a webshopokban feltüntetett akciós árak, a vásárlást sürgető értékesítési technikák, valamint a vevővélemények hitelesítésének jogszabályi szigorítását. Az e-kereskedelem ilyen módon történő újraszabályozása hosszútávon növelheti az online vásárlással szembeni bizalmat, és az iparág forgalmát.

A 2021-es 10,4 százalék után, egy éven belül a teljes belföldi kiskereskedelmi forgalomból akár 12 százalékkal is részesedhet az online piac, ha az e-kereskedők betartják a nemrég bevezetett szigorúbb szabályokat – vélekedett a webshop-rendelet kapcsán Fekete Attila, az FWS vezetője. A szakember rámutatott, a tavalyi évet, több mint 32 százalékos növekedés mellett 1203 milliárd forintos forgalommal zárta a belföldi online kiskereskedelmi szektor, azaz a COVID utáni, amúgy is jelentős bővülés jó alap a tisztességesebb online marketingeszközök bevezetésére és a vásárlói bizalom növelésére.

Mi változott pontosan?

Fekete Attila kiemelte, az első, és minden bizonnyal legfontosabb újítás az akciós árakra vonatkozik. Az üzemeltetők az akciókat általában úgy kommunikálják, hogy a korábbi árat áthúzzák. Előfordul azonban, hogy ez a korábbi ár nem valós, és ezzel a kereskedő tulajdonképpen félrevezeti a vásárlókat. A jogszabály-módosítás ezt a fogyasztóvédelmi hiányosságot pótolja, amikor azt mondja: adott terméknél régi árként azt kell feltüntetni, amely az akciót megelőző 30 napos időszakban a legalacsonyabb árnak számított.

Ha a leárazott termék kevesebb, mint 30 napja került forgalomba, az akciót megelőző 15 napot kell számításba venni. Ezek a szabályok nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre, például a rövid lejáratú fogyaszthatósági idővel ellátott élelmiszerekre – magyarázta.

Az FWS szakértője kitért arra is, a vásárlói értékelések témaköre a másik olyan terület, amelyet régóta viták és gyanakvó tekintetek öveznek. Egy-egy webshop böngészése közben sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon valódi emberek tollából származnak-e azok az 5 csillagos értékelések. 2022. május 28. óta minden webáruház-üzemeltetőnek tájékoztatnia kell a vásárlóit arról, hogy milyen módon gyűjtötte be a véleményeket, illetve hogy közzéteszi-e a negatív értékeléseket is, valamint bizonyítania kell, hogy a vélemények valódiak.

Ezek mellett az új jogszabályok értelmében az olyan típusú, manipulatívnak nyilvánított befolyásolási eszközöknek is búcsút inthetnek az e-kereskedők, mint a “Már csak 2 termék maradt ezen az áron!; Az akció 3 óra múlva lejár! vagy az Utolsó szabad szoba!” mondatok. De minden olyan módszer idetartozik, ami nyomást helyez a döntéshelyzetben lévő felhasználóra.

Ellenőrzések várhatók

Fekete Attila végezetül megjegyezte, összességében elmondható, hogy sok még a szürke terület az új jogszabályok gyakorlati megvalósítása, illetve betartásának ellenőrzése kapcsán, hiszen a megoldások nagyban függnek attól, hogy egy-egy webáruház hogyan van felépítve. Azok járnak jól ilyen jogszabályi változások esetén, akik vagy bérelhető és a jogszabályoknak vállalásuk szerint folyamatosan megfelelő, vagy hosszú távon megbízható webfejlesztő vállalkozásra bízzák webshopjuk fejlesztését, üzemeltetését - hangsúlyozta a szakértő. Ami biztos, a kérdéssel foglalkozni kell, mert várhatóak ellenőrzések, illetve akár bírságok is a témában. Fontos, hogy az üzemeltetők utánajárjanak, tájékozódjanak az őket érintő jogi kötelezettségekről, majd felkeressék webfejlesztőjüket, és megtegyék a szükséges lépéseket.