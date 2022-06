Durva áremelkedésre számíthat rengeteg magyar kertesház-tulaj: a kényelemnek súlyos ára van

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Ma robotfűnyírót már valamivel 100 ezer forint fölött is lehet kapni, de a csúcstermékek már több millióba is belekerülhetnek. Ismert elektronikai láncoknál viszont általában a pár százezres gépektől kb. 600 ezerig kúsznak fel a vásárlók. Sok mindenre kell azonban figyelni a vásárláskor: képbe kell lenni a kezelendő terület nagyságával, amihez aztán megfelelő akku idővel rendelkező gépet tudunk vásárolni, de érdemes átböngészni a választott géphez tartozó szolgáltatások és kényelmi funkciókat is. Egy biztos, helyes használat mellett nem kell tartanunk ezektől a berendezésektől, a szakértők szerint biztonságosak.

Az elmúlt években jól érezhetően dinamikus keresletnövekedésen ment át a robotfűnyírók világa Magyarországon. Ezt ráadásul kiskereskedelmi statisztikák is alátámasztják. De milyen a jó robotfűnyíró, és mire kell figyelnie annak, aki szeretne egyet a kertjébe? Illetve ami még fontosabb, mennyire mélyen kell ezért az embernek a zsebébe nyúlnia manapság? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Pénzcentrum most szakértők segítségével annak járt utána, mely robotfűnyírók mennek most leginkább Magyarországon. De megtudtuk azt is, mik azok a legfontosabb tényezők, amik befolyásolják az egyes robotok árát. És ezekből van bőven, nem véletlen, hogy a robotfűnyírók világa az alig több mint százezres készülékektől a több millió forintosokig terjed. Robotfűnyíró a magyar kertekben Az elmúlt 10 évben folyamatosan növekvő kereslet jellemezi a robotfűnyíró termékeket. Évi 55%-os növekedés jellemzi a szegmenst (2020-2021) - árulta el a Pénzcentrum megkeresésére az Euronics, majd hozzátették, egyértelmű árulkodó jele a készülékek népszerűségének, hogy a szakkereskedői forgalmazáson felül a barkácsáruházak és az online shopok is becsatlakoztak ebbe az üzletágba. Az elmúlt két és fél évben az eMAG-Extreme Digital százmillió forintos nagyságrendben értékesített robotfűnyírókat, amelyek iránt minden évben május hónapban mutatkozik a legnagyobb kereslet - tudta meg lapunk az eMAG-tól. A vállalat azt is elárulta nekünk, hogy a chiphiány, a pandémia és más kedvezőtlen piaci hatások nyomán az elmúlt két évben nagyjából másfélszeresére emelkedett a robotfűnyírók ára, de tavalyhoz képest az árnövekedés mértéke 10 százalék alatti náluk. Ehhez képest némileg másképp kalkulált az Euronics. Szerintük árak tekintetében 2022-ig nem volt jelentős drágulás, mert folyamatosan nőttek a darabszámok és egyszerűsödött a technika, de a napjainkban már áremelések tapasztalhatóak az alapanyaghiányok, a magas szállítási költségek és az emelkedő árfolyamok miatt. Az új beszállítások esetén akár 5-15%-os áremeléssel is számolnunk kell - tájékoztatott az Euronics. Min múlik egy robotfűnyíró ára? A robotfűnyíró árak széles skálán mozognak. Az egyszerűbb modellek akár már 150.000 Ft-tól megvásárolhatóak, míg fejlettebb társaik a több millió forintot is elérhetik - tudta meg lapunk az Euronics szakértőitől, akik azt is elmondták tudásban és szolgáltatásban jelentős különbségeket találhatunk gép és gép között. De alapvetően a robotfűnyíró árakat legfőképpen az alábbi tényezők határozzák meg: A kezelendő terület nagysága, sajátosságai valamint ennek szeleteltsége, elrendezése.

Kommunikáció jellege: offline a gép, Bluetooth kapcsolat, GSM kapcsolat GPS nyomkövetéssel.

A választott géphez tartozó szolgáltatások és kényelmi funkciók.

A telepítéshez szükséges vezetékek, csatlakozók mennyisége. Bizonyos termékeknél az alapgép része, valahol pedig külön telepítő csomagként kell megvásárolni. A robotfűnyírókat ársáv tekintetében az eMAG is hasonlóan osztályozta, mint azt lapunknak írták, május végén náluk több mint ötvenféle robotfűnyíró volt elérhető a bruttó 160 ezer forintostól kezdve egészen a milliós árú csúcsmodellekig. Árnövelő tényezőként az eMAG szakértői elsődlegesen az akkumulátor kapacitását emelték ki (ettől függ az egy huzamban, töltés nélkül elérhető üzemidő), de megemlítették a programozhatóság fokát, az az autonóm működést segítő szenzorok fejlettségét, sőt még a vágás szélességét is. Ez utóbbi azért fontos, mert egy egy szélesebb sávban dolgozó készüléknek kevesebbszer kell megtennie oda-vissza az utat a fűnyírás közben, de ez inkább nagyobb terület esetén lényeges. Kiemelendő ezen felül az is, hogy egy „okosabb" robotfűnyíró magasabb fokú autonómiára képes, ha nem egy sík, egybefüggő gyepet kell nyírni, erre szükség is lehet. Ugyanígy, az esőérzékelő szenzor pedig abban segíthet, hogy a robot észlelni tudja, hogy csak egy apró zápor ment át a kert felett, vagy hosszabb ideig zuhogott az eső. Ez azért fontos, mert míg a kicsit nedves talajon a legtöbb fűnyíró elboldogul, az elázott, talajra jobb, ha nem megy ki a robot, mert elakadhat a sárban Mennyiért vásárolnak a magyar robotfűnyírót? Az eMAG arról tájékoztatta lapunkat, hogy 2022-ben bruttó 309 000 forintos átlagáron rendeltek náluk robotfűnyírót a vásárlóik. Ez azt mutatja, hogy leginkább a középkategóriás termékeket keresik az ügyfeleik. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Az Euronics szerint a terület nagysága határozza meg elsődlegesen a robot alapárát, és nem feltétlen, hogy a vásárló milyen modellt talált szimpatikusnak előzetesen. Ezek után tudunk választani a különböző szolgáltatások között. Náluk a legjellemzőbb ársáv a 200-600 ezer forintig terjedő. Ám a szakértők kiemelték, az fontos tény, hogy nem mindig a legolcsóbb a legolcsóbb. Ez kifejezetten igaz a robotfűnyírókra. A robotfűnyírókat telepíteni kell és időszakosan karbantartás szükséges. Fontos, hogy megfelelő háttértámogatás legyen elérhető a kiválasztott márkához. A jó robotfűnyíró és a pontos telepítés ismérve, hogy minimális külső beavatkozásra van szükség az üzemeltetés során - tették hozzá. Mire kell figyelni robotfűnyíró vásárlásakor? A megfelelő robotfűnyíró kiválasztásakor figyelembe kell venni a lenyírandó gyep méretét, a kertünk kialakítását, hiszen a készülékeknél megadják, hogy mekkora szögű emelkedőt képesek még leküzdeni. Ha például egy darab egybefüggő, kisebb gyep van kialakítva, akár az olcsóbb, fizikai vagy virtuális kerítéseket használható, egyszerűbb modellek is megfelelőek. Ha viszont kerti bútorokat, dísznövényeket kell “kerülgetnie” a robotfűnyírónak, már olyan modellt érdemes keresni, amelynek útját például mobilalkamazásból lehet programozni - árulták el a Pénzcentrumnak az eMAG szakértői, akik kitértek arra is, hogy érdemes vásárlás előtt ellenőrizni a robotporszívó zajszintjét is, mivel ezeket a gépeket folyamatos üzemben, azaz naponta-kétnaponta útnak indítani, hogy mindig csak keveset vágjanak a gyepből, így a nyesedék eltakarítása is szükségtelen. A robotfűnyíró pedig akkor tud hatékonyan dolgozni, ha a család nincs a kertben, tehát például sötétedés után - viszont ez az időzítés csak akkor működhet, ha elég halkan működik a gép. A legfontosabb a megfelelő területkapacitású gép kiválasztása. Itt nincs kompromisszum - hívta fel a figyelmet az Euronics szakértői csapata. Hiszen mint írták, amennyiben alul méretezzük a robot teljesítményét, úgy megnövekszik a robot karbantartásigénye, sok külső beavatkozásra lesz szükségünk munka közben, nem tudja tökéletes minőségben ellátni feladatát. Nem segítsége, hanem felesleges bosszúsága lesz életünknek. Ezen felül érdemes megemlíteni, hogyha az ember megteheti célszerű a kertet szakembernek megnézni. Ő el tudja dönteni milyen robotra lehet szükség. Mennyire biztonságosak a robotfűnyírók? Általánosságban elmondható, hogy a robotfűnyírók teljesen biztonságosak rendeltetésszerű használat mellett. Emelés és ütközésérzékelővel, azonnali késleállítással és számos egyéb funkcióval vannak felszerelve - emelték ki a műszaki áruházlánc szakértői. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a robotfűnyíró nem játék. Üzemeltetése közben be kell tartsuk a használati utasításokban szereplő ajánlásokat, hogy elkerüljük a felesleges károkozást és/vagy sérüléseket, növeljük a fűnyírónk hasznos élettartamát, csökkentsük a karbantartási igényét. A robotfűnyírók rendkívül biztonságosak, már csak azért is, mert hagyományos, vezetékes társaikkal ellentétben nem csatlakoznak folyamatosan a 230 voltos hálózatra, csak az akkumulátoraik töltése alatt, másrészt a kések a készülékház takarása alatt működnek - fejtették ki lapunknak az eMAG specialistái, akik kitértek arra is, hogy a robotfűnyírók ütközésérzékelő rendszere észleli az akadályokat, és kikerüli azokat, ha pedig felemelik vagy megdöntik ezeket, az automatika azonnal leállítja a pengék mozgását, így senkit nem fenyeget sérülés veszélye. Ez tehát elméletben azt jelenti, hogy megfelelő használat mellett ezek az eszközök nem tudnak kárt tenni gyerekekben, háziállatokban.

Címlapkép: Getty Images

