Jöhet a paradicsomválság: eltűnhet a ketchup a magyarok asztaláról?

Az egész világon népszerű ízesítő hamarosan akár teljesen eltűnhet, ha nem sikerül választ találni a klímaváltozás miatt jelentkező gondokra.

Meglehet, hogy hamarosan nem tudunk majd ketchupot tenni az asztalra, mert a paradicsomtermesztés válságba kerülhet - írja a Telegraph.

A cikk megjegyzi, hogy a paradicsomtermesztésben három ország, illetve régió viszi a pálmát: Olaszországban, az Egyesült Államokban (leginkább Kaliforniában) és Kínában termesztik a legtöbbet ebből a zöldségféléből, ám a globális felmelegedés hatásai igencsak visszavethetik a termelést.

A szakemberek öt lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel. Ezek között olyan is van, amelyben 2050-re hat százalékkal kevesebb paradicsom lesz a világon, de olyan pesszimista jóslat is van köztük, mely szerint erre a dátumra a paradicsomtermelés a most szokványos évi 14 millió tonnűról évi 7 millióra, vagyis éppen a felére esne vissza