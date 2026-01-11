A Pénzcentrum 2026. január 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezzel nem biztos, hogy számolt Donald Trump a venezuelai akció előtt: rossz híreket közölt vele az Exxon Mobil
Az Exxon Mobil fontolgatja a visszatérést Venezuelába, miközben a Chevron azonnali termelésnövelést tervez - közölte a Reuters.
Darren Woods, az Exxon Mobil vezérigazgatója pénteken bejelentette, hogy a vállalat kész értékelni a potenciális visszatérést Venezuelába, közel 20 évvel azután, hogy a dél-amerikai országban lévő eszközeiket államosították. Woods ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Venezuela jelenleg
befektetésre alkalmatlan, és jelentős jogi változásokra van szükség.
A nyilatkozat egy Fehér Házban tartott találkozón hangzott el Donald Trump amerikai elnökkel, alig egy héttel azután, hogy az amerikai erők elfogták és eltávolították hatalomból Nicolás Maduro venezuelai elnököt egy éjszakai akció során.
"Rendkívül fontos, hogy rövid távon egy technikai csapatot küldjünk az iparág és az eszközök jelenlegi állapotának felmérésére, hogy megértsük, mi szükséges Venezuela termelésének helyreállításához" - mondta Woods, hozzátéve, hogy a látogatás a megfelelő biztonsági garanciák megléte esetén valósulhat meg.
Az Exxon vezérigazgatója kiemelte, hogy tartós befektetési védelemre és a szénhidrogén-törvény reformjára van szükség. "Kétszer is elkobozták az eszközeinket. Egy harmadik visszatéréshez jelentős változásokra lenne szükség a korábbiakhoz képest" - magyarázta.
A Chevron alelnöke, Mark Nelson, aki Trump tanácsadója, Stephen Miller mellett ült, kiemelte vállalatuk 100 éves történelmét Venezuelában, és hogy jelenleg ők az egyetlen amerikai olajvállalat, amely működik az országban. Nelson közölte, hogy a Chevron azonnal 100%-kal tudná növelni a kitermelést a PDVSA állami olajvállalattal közös vállalkozásaiban.
"Saját fegyelmezett befektetési rendszerünkön belül képesek vagyunk a termelésünket körülbelül 50%-kal növelni mindössze 18-24 hónap alatt" - tette hozzá Nelson.
A ConocoPhillips vezérigazgatója, Ryan Lance, aki szintén részt vett a találkozón, megjegyezte, hogy a PDVSA átszervezésére lehet szükség, ha fontolóra venné a visszatérést az országba. Hangsúlyozta, hogy a bankoknak - beleértve az Exim Bankot is - részt kell venniük a tárgyalásokon az energetikai infrastruktúra helyreállításához szükséges finanszírozás biztosítása érdekében.
Lance elmondta Trumpnak, hogy a ConocoPhillips Venezuela egyik legnagyobb nem-szuverén hitelezője. "Sok pénzét vissza fogja kapni" - válaszolta Trump Lance-nek, hozzátéve, hogy egy "tiszta lappal" szeretne kezdeni, nem pedig a múltbeli veszteségekre koncentrálni.
