Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed

A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében: a csalók ezúttal a Yettel nevével élnek vissza, hogy banki adatokat csaljanak ki gyanútlan áldozataiktól. A látszólag hivatalos üzenet pontbeváltásra buzdít, de valójában egy veszélyes adathalász oldalra vezet — egyetlen kattintás is elég lehet ahhoz, hogy kiürítsék a bankszámládat.
Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megkárosítani az embereket az online csalók – most épp a Yettel nevével visszaélve. A napokban több felhasználó is olyan SMS-t kapott, amely látszólag a mobilszolgáltatótól érkezett, és arról tájékoztat, hogy a fiókban lévő pontok hamarosan lejárnak. Az üzenetek kis mértékben eltérhetnek, de többnyire így néznek ki:
Mint látható, a szöveg szerint a 5525 pontot 2026. január 13-ig lehet beváltani „exkluzív ajándékokra”, egy gyanús linkre kattintva.
A probléma ott kezdődik, hogy a megadott hivatkozás nem a Yettel hivatalos weboldalára vezet, hanem egy ismeretlen, rövidített URL-re, amely könnyen lehet adathalász oldal. Az ilyen oldalak célja, hogy a gyanútlan felhasználóktól személyes adatokat, bankkártyaszámokat vagy belépési információkat csaljanak ki.
A bedőlés esélyét növeli az is, hogy az üzenetet magyar, 20-al kezdődő (tehát a Yettel szolgáltatása alá tartozó) telefonszámról küldik a csalók.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
Mire figyelj?
- Soha ne kattints ismeretlen linkekre, még akkor sem, ha az üzenet megbízható cég nevében érkezik.
- Ellenőrizd a feladó számát – a hivatalos szolgáltatók általában rövid, jól ismert számokról kommunikálnak.
- Ha bizonytalan vagy, keresd fel a szolgáltató hivatalos weboldalát vagy ügyfélszolgálatát.
A Yettel korábban többször is figyelmeztetett arra, hogy nem küld rövidített linkeket, és nem kér érzékeny adatokat SMS-ben. Ha ilyen üzenetet kapsz, jelentsd a szolgáltatónak, és semmiképp ne add meg személyes információidat.
A digitális térben a biztonságos viselkedés ma már alapvető: egyetlen kattintás is elég lehet ahhoz, hogy a bankszámlád kiürüljön.
