A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
Helyszíni bírságot kapott egy 23 éves férfi, aki a Balaton veszélyes, még nem kellően vastag jegére merészkedett, több száz méterre a mólótól.
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, képeket és videófelvételt is közölve a magyar tengerről, a hatóságok tájékoztatása szerint a Balaton jegére lépni továbbra is életveszélyes. Most kiderült, hogy ennél többről van szó, egy ilyen akció ugyanis szabályellenesnek is minősül.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint péntek délután a fonyódi vízirendőrök bejelentést kaptak egy férfiról, aki a mólóról a jégre lépett, majd a tó közepe felé indult. Az egyenruhások a partról azonnal visszafordulásra utasították, miután már jelentős távolságra eltávolodott.
A jégfelület még mozgásban volt, széles repedésekkel és jól látható rianásokkal tarkítva, így a rendőrök nem indulhattak utána, mert az még nagyobb kockázatot jelentett volna. A férfi végül a rendőri iránymutatást követve biztonságban visszajutott a partra, ahol helyszíni bírságot kapott a tiltás megszegése miatt.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei figyelmeztetnek, hogy az állóvizek jege csak akkor biztonságos, ha vastagsága eléri a 10 centimétert és megfelelő minőségű a szerkezete. A jégre lépni kizárólag akkor szabad, ha nem olvad és nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépés mindig tilos és életveszélyes.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni, mivel sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú és erősségű jégréteg.
