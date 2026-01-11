2026. január 11. vasárnap Ágota
-4 °C Budapest
Téli ruhát viselő férfi, aki egy gyönyörű, hóval borított erdőre néz
Utazás

Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba

Pénzcentrum
2026. január 11. 09:11

Helyszíni bírságot kapott egy 23 éves férfi, aki a Balaton veszélyes, még nem kellően vastag jegére merészkedett, több száz méterre a mólótól.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, képeket és videófelvételt is közölve a magyar tengerről, a hatóságok tájékoztatása szerint a Balaton jegére lépni továbbra is életveszélyes. Most kiderült, hogy ennél többről van szó, egy ilyen akció ugyanis szabályellenesnek is minősül.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint péntek délután a fonyódi vízirendőrök bejelentést kaptak egy férfiról, aki a mólóról a jégre lépett, majd a tó közepe felé indult. Az egyenruhások a partról azonnal visszafordulásra utasították, miután már jelentős távolságra eltávolodott.

A jégfelület még mozgásban volt, széles repedésekkel és jól látható rianásokkal tarkítva, így a rendőrök nem indulhattak utána, mert az még nagyobb kockázatot jelentett volna. A férfi végül a rendőri iránymutatást követve biztonságban visszajutott a partra, ahol helyszíni bírságot kapott a tiltás megszegése miatt.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei figyelmeztetnek, hogy az állóvizek jege csak akkor biztonságos, ha vastagsága eléri a 10 centimétert és megfelelő minőségű a szerkezete. A jégre lépni kizárólag akkor szabad, ha nem olvad és nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépés mindig tilos és életveszélyes.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni, mivel sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú és erősségű jégréteg.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #rendőrség #bírság #veszély #tél #figyelmeztetés #életveszély #tilalom #somogy megye #fonyód

