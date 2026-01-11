2026. január 11. vasárnap Ágota
-4 °C Budapest
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Hitel

Karbantartás jön az OTP-nél: ekkor, és ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek

Pénzcentrum
2026. január 11. 08:32

Az OTP Bank január 18-án éjszaka kétórás karbantartást tart, amely alatt több digitális szolgáltatás is szünetel.

Az OTP Bank honlapján közzétett tájékoztatás szerint január 18-án 0:00 órától hajnali 2:10-ig fejlesztési munkálatok miatt több elektronikus szolgáltatás is elérhetetlenné válik.

A leállás érinti az internetbankot, a mobilbankot, a SingleMarket platformot, valamint az online termékigénylési funkciókat, beleértve a folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel és értékpapírszámla igényléseket is.

A bank igyekszik az ilyen jellegű karbantartásokat az éjszakai órákra időzíteni, hogy minimalizálja az ügyfeleket érő kellemetlenségeket. A mostani leállás is ezt a gyakorlatot követi, hiszen a hajnali órákban történik, amikor a legkevesebb ügyfél használja a szolgáltatásokat.

Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#hitel #digitális #mobilbank #bank #internetbank #online #leállás #karbantartás #ügyfél #szolgáltatás #otp bank

0 HOZZÁSZÓLÁS
