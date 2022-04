Őrült pénzvisszatérítési program indul az Ersténél: komoly összegek üthetik a magyar ügyfelek markát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kártyás vásárlásaik után akár a költésük 10 százalékát is visszakaphatják az Erste ügyfelei a bank most induló kedvezményprogramjában. Emellett számos más újítást is bejelentett digitális platformjával kapcsolatban a bank. Ezekről, a még idén várható egyéb újításairól, illetve a digitális bankolás, a napi pénzügyek intézésre gyakorolt hatásairól Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese és Bek-Balla László, a bank digitális csatornák és contact center vezetője beszélt a bank kedd délutáni sajtótájékoztatóján.

Bő egy éve indult a George Magyarországon. Tavaly nagyjából ilyenkor azt vártuk, hogy az által, hogy egy új digitális platformot vezetünk be, egyre több és több ügyfelet nyerjünk meg a digitális platform használatára - vázolta fel Bek-Balla László A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tavaly február óta már több mint 640 ezren próbálták ki George-ot, közülük mintegy 460 ezren mobilon léptek be. 2021 utolsó negyedévét pedig sikerült is 520 ezer aktív George ügyféllel zárni. A digitálisan aktív ügyfélkörön belül azok aránya, akik kizárólag, vagy főleg a mobilalkamazást használják szintén dinamikusan nőtt, mostanra meghaladta a 70 százalékot, ami közel 400 ezer ügyfelet jelent. Ez a George indulása előtti időszakhoz képest gyakorlatilag egy duplázást jelent. A felület indulása óta mintegy 60 ezerrel emelkedett azok száma, akik a pénzintézet online csatornáit használják rendszeresen a mindennapi pénzügyek intézésére. Ezzel a digitálisan aktív ügyfelek aránya egy év 63 százalékra nőtt. Ebből logikusan következik, hogy a tranzakciók száma is megnőtt. Az az alapvető üzleti célunk, hogy az ügyfeleket a digitális, azon belül is a mobilbankos szolgáltatások felé tereljük - prezentálta a bank digitális csatornák és contact center vezetője. A tranzakciók száma ma már a négyszerese a korábbi netbanki és mobilbanki felületen mértnek: az azonnali utalások száma például közel az ötszörösére, a kártyaaktiválások (betét- és hitelkártya) közel a duplájára, a kártyalimit módosításoké pedig a négyszeresére ugrott. Az ügyfelek havonta átlagosan negyedmillió alkalommal keresik fel a George Store online pénzügyi piacteret – az összbanki teljes értékesítés közel 30 százaléka (a tranzakciók száma alapján) ma már digitális a banknál. Májustól pénzvisszatérítési kedvezményprogrammal bővül a George Appban elérhető szolgáltatások köre. Az új Moneyback funkciónak köszönhetően a bank ügyfelei számos hazai és nemzetközi kereskedő és szolgáltató cég akcióját kezelhetik egy közös felületről. A program lényege, hogy az ügyfelek a nekik releváns kereskedőktől vásárlásaik után automatikusan kapnak pénzvisszatérítést, kuponok, kedvezménykódok, hűségkártyák használata nélkül, amennyiben aktiválják a nekik tetsző ajánlatot. A pénzvisszatérítés mértékét mindig az adott partnercég határozza meg, a kedvezmény elérheti akár a vásárlás értékének 10 százalékát is. A Moneyback ingyenes, a programban a pénzintézet által kibocsátott valamennyi, lakossági forint számlához tartozó élő bankkártya és hitelkártya (fő- és társkártyák egyaránt) részt vehet. A hitelkártyák esetében a pénzvisszatérítés a kártyákhoz kapcsolódó egyéb pénzvisszatérítésen vagy hűségpontokon felül jár. A kedvezményt a fizikai és online vásárlások után, a fizetéshez használt kártyához kapcsolódó számlán írja jóvá a bank – jelentette be a bank sajtótájékoztatóján Harmati László lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettes. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 40 156 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,85%), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 39 988 forintos törlesztőt (THM 7,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A Moneyback indulásakor mintegy 30 partnercég ajánlatai lesznek elérhetők a rendszerben, köztük olyan nevekkel, mint a Spar, a Booking.com, az Aliexpress, a Douglas, a Líra csoport vagy a Samsung. Számos egyéb kereskedővel és szolgáltatóval is megszületett már a megállapodás, ezen társaságok kedvezményeivel a következő egy-két hónapban bővül a kínálat. Az Erste digitális platformja folyamatosan fejlődik, a tavaly februári indulás óta számos új lehetőséggel bővült a kínálat. Elérhetővé vált például a Google Pay, valamint a QR-kódos azonnali fizetés, a hiteleket összegző Hitelinfó, a push üzenetre épülő Őrszem szolgáltatás, és a pénzügyi tudatosságot támogató pénzügyi asszisztens funkció. A Moneybacken túl a George idén további számos új szolgáltatással bővül. A napokban elindul a pár kattintással igényelhető részletfizetéses vásárlás, de még idén elérhetővé válik többek között a mobilos/webes biztosításigénylés, a szelfis ügyfélazonosítás, a George-ból indított azonosított ügyfélszolgálati hívás (így az ügyfélnek már nem kell újra azonosítania magát), a mobilos nemzetközi-, csoportos- és állandó utalás, valamint a felületen is elérhetővé válik Mira, a bank digitális ügyfélszolgálati asszisztense.

