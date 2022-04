Potom áron vehetsz luxus ruhamárkákat ezekben az üzletekben: rengeteg magyar vásárol itt

Egyre többen válogatnak a használtruha boltok polcairól. Van, aki azért mert környezettudatosabban vásárolna, de akadnak olyanok is, akik kifejezetten a különlegesebb darabokat vadásszák, mások az olcsóbb árak miatt választják a "túrkálókat". A használtruhák zöme Magyarországra még mindig Angliából érkezik, de a fővárosi vintage üzletekbe már szinte bárhonnan hoznak extrémebb ruhadarabokat.

Rengeteg használtruha üzlet nyílik országszerte: akadnak olcsóbb kategóriás, "túrkálós" változatok, vállfás válogatók, sőt, extravagáns vintage üzletek is. Utóbbiakból a ruhákat már nem csak a magyarok viszik, hanem bizony a külföldiek is vásárolnak.

Mint a Pénzcentrum kérdésére a piaci szereplők kifejtették, a brexit és a koronavírus átírta a ruhavásárlási szokásainkat, egyre kevesebbet költünk, és egyre kevesebbet vásárolunk, így nem csoda, hogy a használtruha piac virágozni kezdett - a britek kilépése azért hatott fájdalmasan, mert a használt ruhák zöme onnan érkezett az országba.

A használt ruhák beszerzéséről és árusításáról a RongyÁsz nevű céget is megkérdeztük, akik átlagosan 200 000 kiló ruhát adnak el évente.

A koronavírus alatt visszaesést tapasztaltunk, a bezárások és a bizonytalanság miatt a felszálló ágakban sokan el nem mertek vásárolni. A brexit pedig szintén kihat az üzletre jelentős mértékben, mivel a beszerezhető áru mennyiség csökkenésével párhuzamosan a minőség is romlott, valamint a beszerzési árak is jelentősen drágultak. Ezen felül megjelent a vám, és kezelési költségek. A bonyolultabb szállítási folyamatok miatt a fuvardíjak is jelentősen emelkedtek

- fejtette ki Kovács Tamás, a cég ügyvezetője. Mint mondta, a ruhákat Angliából vásárolják, és kamionnal, közúton szállítják Magyarországra. Elmondása szerint a használtruha vásárlásban már régen jelen van a tudatos vásárlás, sőt mára teljesen elfogadottá vált, hogy használt boltból is lehet jó ruhákat szerezni, sőt közkedvelt hobbi az egyedi darabok vadászata.

A ruhákat először is szezonálisan válogatjuk, női, férfi, gyerek kategóriákra, ezt követően 3 különböző mínőségű osztályba soroljuk, majd ezt a különböző típusú üzletekben értékesítsük. Mivel minden növekszik ár tekintetében, így ezt nekünk is be kell építenünk az árainkba, ráadásul a munkaerőhiány is érint bennünket

- folytatta a cég ügyvezetője, aki kiemelte hogy üzleteikben az árazás a bekerülési költségek, a konkurencia, valamint az új ruhák árainak figyelembevételével történik.

A munkaerőhiánnyal mi is küzdünk, nálunk is vannak kisteherautó sofőrök de az eladói pozíciókra is nehéz munkaerőt találni. Azt gondolom, hogy a magas foglalkoztatottság miatt sok a munkalehetőség, ezáltal nagyon gyorsan váltanak a dolgozók egy-egy könyebb, vagy jobban fizető munkahely reményében. Ezen kívül az üzleteink este 6-ig vannak nyitva, emiatt a kisgyermekes szülők ritkán tudják vállalni az ilyen beosztású munkaköröket

- fejtette ki Kovács Tamás, aki hozzátette, hogy az utóbbi időben nagyjából 10 százalékos áremelést kellett eszközölniük, és remélik hogy nem lesz többre szükség. A kilós és egyedi áras üzleteikben is hasonló mértékben emelték az árakat. Mint hozzátette, az olcsóbb, kilós árú termékek a legkeresettebbek (vállfás és túróládás kategória egyaránt).

Mint megtudtuk, egyre többen választanak ruhát tudatosan, és kajtatják az egyedi darabokra. A budapesti LoveBug Vintage is az egyedi darabokra specializálódott. Az üzlet vezetője, Kertész Violetta arról beszélt, hogy náluk cipők, táskák, ruhák, ékszerek vannak, az üzlete speciális, mivel showroomként az egész lakás körbejárható, és tele van retro kiegészítőkkel. A slow shopping jegyében itt a lelassulás, és a hosszas válogatás is elfogadott - tette hozzá.

Fenntarthatóbb egy vintage Levi's nadrágot megvenni, ami bár némileg használt, de sok esetben jobb minőségű mint egy ma gyártott darab, hiszen ugyanez a márka mostani darabjai sem olyan tartósak már, ráadásul most egy új Levi's 35 000 forint körül van. Nálunk 9000 egy egyedi fazon. A bőrdzsekik, és táskák ugyanebben a helyzetben vannak, amennyiért a fast fashion boltokban egy újat veszünk, ami műbőr és tucat, nálunk egy valódi bőrt találhat a vevő, aminek története, “lelke” van. A vevőkör életkora változó. Most a vintage virágzó új keletje miatt alacsonyabb, mint ezelőtt tíz évvel volt. 15-25 éves kor között van nálunk a fő csapás, de 25-40 között is sokan jönnek

- emelte ki Violetta, aki hozzátette, hogy saját gyártású, úgynevezett “upcycled” darabok is bőven vannak az üzletben, antik piacokon lelt anyag maradékokból régi ruhákból varrnak táskákat, díszítenek farmerdzsekiket, akar egy antik gobelin mintával is új életet adnak egy kallódó, régi darabnak.

Áraink középkategóriában mozognak. Míg egy eredeti angol Dr. Martens bakancs, vagy YSL sál nyilván drágább, de egyszerűbb, no name vintage darabok olcsóbban is akadnak, a fast fashion áraknál meg akár még olcsóbban is. A fenntartható, környezettudatos szemlélet és egyediség találkozás igazán az, ami miatt a vintage-nak nagy jövője van

- fejezte be a LoveBug Vintage vezetője.

Van, aki szettekben gondolkodik

Aki viszont inkább az elegáns, és egyedi darabokat keresné, az megkeresheti a KulTúrt is, ahol egyedi válogatású használt ruhák közül válogathat. Az üzlet vezetője, Bereczki-Kul Eszter a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az árukészletük több forrásból, jelentős része külföldi - angol, osztrák, holland, svájci – importból származik, amelyet hazai nagykereskedőkön keresztül szereznek be, gyakran személyes válogatás útján, időnként zsákos áru formájában.

Mindezek mellett célunk az árukészletünk minél nagyobb arányú feltöltése hazai piacról származó ruhadarabokkal. Meglátásunk szerint Magyarországon is folyamatosan növekszik a minőségi, megkímélt secondhand ruhadarabok aránya, amelyek visszaillesztése az áruforgalomba jelentősen csökkenti a csomagolás, szállítás és megsemmisítés okozta környezeti terhelést. Ennek érdekében indítottuk a bizományi ruhaértékesítést, ami nagyon népszerű a vásárlóink körében

- emelte ki az üzletvezető, aki az árakról elmondta, hogy náluk darabáras értékesítés zajlik, tehát minden ruhadarab egyedi árral rendelkezik, amely több tényezőből alakul ki. A legfontosabb ilyen tényezők a bekerülési költség, az állapot, illetve a divatnak való megfelelőség, ezeken kívül figyelembe veszik az adott darab márkáját is - és persze igazodnak a hasonló profilú, elhelyezkedésű használtruha boltok árszabásához.

Üzletünkben csak női ruházatot árusítunk. Tinédzserektől kezdve minden korosztályból kerülnek ki vásárlóink, egészen a 80+ éves korig. Azonban túlnyomórészt a 25-35 év közötti vásárlók aránya magasabb, akiknek az elsődleges motivációja a fentarthatóság. Boltunkban azokat a vásárlókat célozzuk meg, akik szeretnek a hétköznapokban is elegánsan, de ugyanakkor kényelmesen öltözködni, valamint szeretnek egy kis pluszt vinni az összeállításaikba. Valamint azok a vásárlók, akik fogékonyak a fentartható öltözködésre, a másodkézből származó ruházatot sem halmozzák, hanem jól kombinálható alapdarabokkal töltik fel a szekrényüket és ezeket igyekeznek extrákkal feldobni. Magunk is erre bíztatjuk fogyasztóinkat, és nem a mértéktelen vásárlásra

- emelte ki az üzletvezető. Ők csak a koronavírus után nyitottak meg, így a járvány nem hatott rájuk, azonban a brexit igen.

Az megfigyelhető, hogy a brexit valamelyest hozzájárult a nagykerek készleteinek csökkenéséhez, akik a fő árubeszerző forrásaink voltak. Többször előfordult, hogy csak magasabb áron, vagy egyáltalán nem tudtunk rendelni bizonyos típusú ruhákat. Viszont szerintünk nem lehet a brexit hatásától élesen különválasztani a koronavírus elleni intézkedések hatásait, az áruszállításra, árakra, fogyasztói szokásokra. Egyes kereskedők pár hónapon belül ígérik normalizálódni a helyzetet. Ezen hatások, és a környezetkímélés indított minket arra, hogy direktben a hazai fogyasztóktól szerezzünk be ruhadarabokat, illetve értékesítsük azokat bizományi formában. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos üzletméretig ez sokkal kifizetődőbb, mint az áruimport

- emelte ki Bereczki-Kul Eszter.

Dübörög a vintage-mánia

A Budapesten a külföldiek által is igen keresett Szputnyik üzletet is megkérdeztük a piac helyzetéről. Mint megtudtuk, a koronavírus miatt rengeteg beszerzési helyük megszűnt, vagy átmenetileg bezárt, sőt, sok tervezőhöz el sem tudtak jutni személyesen. A vintage darabokat a világ szinte minden tájáról hozzák. Legnagyobb részét Európából, de Japánból és Koreából is érkeznek blúzok, ruhák, az Egyesült Államokból pedig főként ingek.

Az elképzeléseinkről, arról, hogy mit is keresünk pontosan, friss katalógusokat állítunk össze, és van, ahol ezek alapján készítik össze nekünk a megfelelő árut. Ezeket átválogatjuk, minden egyes darabot átnézünk, és végül ezekből választunk, hogy mik lennének a legmegfelelőbbek az üzletünkbe. Ez egy nagyon időigényes folyamat, de hiszünk benne, hogy így tudunk igazán minőségi, és időtálló darabokat kínálni vásárlóinknak

- fejtette ki lapunknak Szekeres Ingrid, az üzlet vezetője. Mint mondta, kínálatukban a használt kincsek mellett új darabok is megtalálhatóak, ami az árszabásukra is kihat, hiszen itt gyakran a gyártó által ajánlott árat kell alkalmazniuk.

A vintage és új termékek árképzésénél nekünk is ugyanúgy kell számolni a kiadásainkkal, illetve fontos, hogy a piac is állandóan változik, amelyekre nekünk is reagálni kell, de fél szemmel figyelemmel követjük a piac többi szereplőjét is. Sajnos az euró árfolyamváltozása is elég jelentős tényező lett, és már itthon is sokszor euró alapon kérik az elszámolást. A vintage termékeknél, ahogy a kiválasztásukkor, úgy az árazáskor is minden darabot átvizsgálunk, és egyrészt az ára függ az állapotától, de befolyásolhatja az, hogy ki a gyártója, mi a márkája annak az adott darabnak

- mondta Ingrid. Az áraikról elmondta, hogy a legkedvezőbb árú termékeik a kitűzők és a felvarrók, amelyek 990 forintos áron kaphatóak. A legdrágábbak pedig a Dr. Martens bakancsok, melyeket 60 ezer és 70 ezer forint közötti árakon adnak. Ez elég nagy szórás, ezek között vannak még nagy kedvencek, mint például a Fjallraven Kanken hátizsákok, 34 990 forintért, a használt ruháik többsége pedig 3 000 és 10 000 forint között mozog, a kabátok márkától függően 10 ezer és 30 forint között kaphatóak.

Elsődleges célközönségnek az Y-generációt nevezhetnénk, akik már egy stabilabb háttérrel rendelkeznek, tudatosan vásárolnak, és fontos nekik, honnan szerzik be azokat a termékeket, amiket rendszeresen használni fognak. De a Z-generáció tagjai például nagyon fontosnak tartják a használt ruhákat, így az ő igényeiket is egyre inkább szem előtt tartjuk. A vásárlók következő generációja körkörösebb divatszokásokkal rendelkezik. Az eldobható helyett az újrafelhasználhatóság a legfontosabb számukra. A Z-generáció szerint a ruhák tulajdonjoga ideiglenes. Nem tartozik hozzájuk a ruha örökké, nem ők az egyedüli felhasználói, hanem egy körforgásban képzelik el ezt, ahol többen is hordanak egy ruhát, és újra és újra felhasználják azt. Persze a belvárosi helyzetünk miatt az ide látogató turisták is fontosak számunkra

- vázolta a vásárlóközönség összetételét az üzletvezető. Kérdésünkre közölte, hogy a koronavírus miatti lezárások nekik is nehezek voltak, kétszer is be kellett zárniuk a boltot.

Hosszú távon olyan törzsvásárlóink, mint a színházi és filmes jelmeztervezők, stylistok is eltűntek, valamint a külföldi turisták hiánya is jelentősen visszavette a forgalmunkat. Voltak akik ezt az időszakot pihenésre használták, mi úgy éreztük, hogy dupla annyit dolgozunk. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a webshopunkra, és erőteljesebb közösségi média aktivitást próbáltunk mutatni. Nem volt könnyű időszak. Ezeknek köszönhetően sikerült minimalizálni veszteségeinket, és fenn tudtuk tartani ugyanazt a minőséget és választékot

- tudtuk meg az üzlet vezetőjétől. Hozzátette, hogy szerencséra a brexit nem érintette őket annyira érzékenyen, mivel az általuk forgalmazott angol márkák az EU-n belül létesítettek központokat, amiken keresztül problémamentesen tudnak eljutni hozzájuk a termékek, így nem tapasztaltak nagyobb fennakadásokat.

Tapasztalataik alapján az emberek ma már tudatosabban gondolkodnak, és takarékosabbak. Ez egy új pandémia okozta szokássá vált, amit valószínűleg a későbbiekben is folytatni fognak. A fogyasztók a világjárvány alatti nagy lezárásokkor kevesebb ruhát vásároltak, sokan elkezdtek tudatosabban gondolkodni, amit a későbbiekben is meg akarnak tartani. Egyre fontosabb lesz, honnan is származnak a ruháik, és mit okoz ez a Földünknek, a használtcikkek iránti kereslet egyszerre válik trenddé és elvárássá, és egyszerre tesz jót a bolygónknak is. Használtruha értékesítés kapcsán kerestük a legnagyobb piaci szereplőt, a Hádát is, viszont cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.