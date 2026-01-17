Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk
Sokan vannak, akik automatikusan kimossák a ruháikat minden egyes viselés után, pedig ezzel nemcsak időt és energiát pazarolnak, hanem a textíliák is gyorsabban elhasználódnak. A legtöbb ruhadarab és egyéb textil, amit a háztartásban használunk, több alkalmat is kibír, főleg, ha megfelelően bánunk vele. Cikkünkben most összegyűjtöttük, milyen gyakran érdemes mosni a ruhákat, ágyneműket és a törölközőket.
A legtöbb ruhát nem szükséges egyetlen viselés után a szennyesbe dobni. Ez alól csak az alsóneműk, az edzőruhák és a fürdőruhák képeznek kivételt, melyeket higiéniai okokból minden egyes használat után ki kell mosni.
Ugyanakkor a pólók általában kibírnak több alkalmat, többnyire 1-2 viselés után érdemes kimosni őket, a blúzokat és a nő ruhákat pedig akár 1-3 alkalommal is felhúzhatjuk, mielőtt beraknánk őket a mosógépbe.
A kevésbé testhez simuló daraboknál még ritkább mosás is elegendő lehet, egy pulóvert például 5-6 alkalom után ajánlott kimosni, de a szoknyák és a farmerek is hálás ruhadarabok ebből a szempontból, mivel az előbbi 5-7, az utóbbi pedig akár 6-10 viselést is kibír mosás nélkül. Természetesen ez csak akkor él, ha a ruharadarabok ez idő alatt nem szennyeződtek be nagyon.
Meglepő lehet, de a fehérneműk közül a melltartók sem igényelnek napi mosást, akár 2-3 alkalommal is fel lehet őket venni, mielőtt a mosógépbe kerülnének, a pizsamák esetében pedig 3-4 alkalommal érdemes számolni.
Van, amit évente csak egyszer kell mosni
A ruháink mellett természetesen az ágyneműk rendszeres tisztítása is elengedhetetlen, de itt sem mindegy ennek gyakorisága. A párnahuzatot, paplanhuzatot és a lepedőt, tehát amivel közvetlenül érintkezhet a bőr, érdemes hetente egyszer kimosni, vagy akár ennél gyakrabban is, ha betegség vagy egyéb szennyeződés indokolja.
A párnákat 4-6 havonta ajánlott kimosni, míg a matracot háromhavonta érdemes megtisztítani és megfordítani, hogy egyenletesen használódjon. Az ágytakaró viszont ennél jóval ritkábban igényel tisztítást, évente egyszer vagy kétszer általában elegendő kimosni.
Fontos megjegyezni, hogy ha háziállatok is alszanak az ágyban, érdemes lehet gyakrabban mosni a huzatokat.
Mossuk gyakran a törölközőket
A törölközők közvetlenül érintkeznek a bőrrel, ezért rendszeres tisztítást igényelnek. Az arctörlőket és mosdókendőket már 1-2 használat után célszerű lehet kimosni, a kéztörlők esetében pedig a heti egyszeri mosás számít ideálisnak.
A törölközők jellemzően 3-5 használat után igényelnek tisztítást, vagy hetente, ha megfelelően felakasztva teljesen megszáradnak két használat között. Itt is fontos megjegyezni, hogy gyerekek vagy háziállatok jelenléte esetén, vagy ha betegek vagyunk, indokolt lehet a gyakoribb mosás.
Bármit is szeretnénk tisztítani, a mosás előtt érdemes az adott textil kezelési címkéjét ellenőrizni, mivel a nem megfelelő tisztítás akár a garancia elvesztéséhez is vezethet. Azt is tartsuk észben, hogy a túl gyakori mosás miatt a ruhák sokkal hamarabb elhasználódnak.
