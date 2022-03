Kész, vége! Nincs tovább ilyen akció, kulcsfontosságú előírások lépnek életbe a hazai boltokban

2022-ben jelentős változások léptek életbe a szavatossági-jótállási előírások terén, a szabályozásba többek között beépítették a digitális termékek és szolgáltatások fogalmát, de hamarosan vége a mesterségesen megemelt árakat követő óriási akcióknak is. A módosítások pontos alkalmazása a várható fokozott hatósági ellenőrzés a kereskedőket és a szolgáltatókat komoly fogyasztóvédelmi kihívások elé állíthatja - közölte a Budapesti Békéltető Testület.

2022-ben jelentős mértékben változik néhány fogyasztóvédelmi szabályozás. Januártól például erősödtek a fogyasztók jogai a kereskedőkkel szemben a szavatosság és a jótállás területén. A korábbi fél év helyett már egy éven át a kereskedőnek kell bizonyítania a termék hibájának okát minőségi kifogás esetén, immár az uniós szabályozással összhangban.

Módosítások léptek életbe az év elejétől a digitális elemeket tartalmazó áruk és a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések vonatkozásában. Fontos újdonság például, hogy a digitális elemeket tartalmazó áruk és a digitális tartalom szolgáltatási szerződések esetén fél évről egy évre nőtt a vállalkozásokat terhelő hibás teljesítési vélelem időtartama. Azonban a digitális elemet nem tartalmazó szolgáltatási szerződések esetében fél évig áll fenn a vállalkozás bizonyítási terhe hibás teljesítés esetén.

Május 28-ától kiemelten oda kell figyelniük a kereskedőknek a leértékelések, kuponakciók és törzsvásárlói kedvezmények jogszerű meghirdetésére is. Ekkortól ugyanis pontosan meghatározza a jogszabály, miképp jeleníthetők meg a leértékelések mértéke a hirdetésekben és egyéb felületeken a kirakatot, az eladói teret, az online- és a papíralapú katalógusokat is beleértve. Késő tavasztól emiatt megszűnhetnek a mesterségesen megemelt árakat követő óriási akciók: az árcsökkentés bejelentésekor meg kell majd jelölni a kiinduló árat is, amely az akció indítása előtti, harminc napnál nem rövidebb időszakban alkalmazott legalacsonyabb ár.