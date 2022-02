Szavaztak az árstopról: ezekkel a termékekkel bővítenek ki a hatósági áras listát

A 2022. feruár 1-jétől három hónapra bevezetett élelmiszer árstopot hirdető rendelet értelmében bizonyos termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál. Az árstop bevezetésére a rekordmagas infláció mérséklése érdekében volt szükség. Az eddigi tapasztalatok alapján a hatósági ár bevezetésének hatását a kormány pozitívan értékelte, viszont az intézkedést sok kritika érte: számos más termék is nagyon megdrágult ugyanis az utóbbi időben. A Pénzcentrum olvasóinak véleménye szerint lenne még néhány termék, amire érdemes lenne árstopot hirdetni.

A január 14-én a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a kristálycukor (fehér cukor), a búzafinomliszt BL 55, a finomított napraforgó étolaj, a 2,8%-os UHT tehéntej, a házi sertés comb, valamint a csirkemell, csirkefarhát ára nem lehet magasabb február 1-jétől, mint az október 15-én alkalmazott bruttó ár. Az árstop hatására a nagyobb boltláncok mennyiségi korlátozást vezettek be az érintett termékekre, gátolva ezzel a felhalmozást, illetve hogy a kis üzletek a nagy áruházakban szerezzék be az árut. Az így is megfigyelhető, hogy az árstop bevezetése óta jóval több fogyott a boltokban azokból a termékekből, amelyeknek az árát vissza kellett csökkenteni a tavaly októberi szintre. A Portfolio értesülése szerint nagyjából 60-80 százalékos forgalomnövekedés tapasztalható a nagyobb láncoknál az árstopos termékeknél.

Mivel rengeteg más alapvető élelmiszer ára - tojás, margarin, kenyér, stb. - is az egekbe szökött, felmerült, hogy érdemes lenne ezeket is bevonni az árstopba. Arról viszont már megoszlanak a vélemények, mely termékek árát lenne értelme korlátozni. A Pénzcentrum olvasóinak véleménye szerint a kenyér, a burgonya, a sajt, az alma, a margarin, a rizs, a hagyma, valamint a paradicsom árát sem ártana korlátozni. A legtöbben viszont úgy gondolták: "Ne árstop legyen, hanem rendes bérek és nyugdíj":

Az is érdekes, hogy a "Nem bővíteném ki a termékek listáját." válasz még a legnépszerűtlenebb terméknél is kevesebb szavazatot kapott. Ez a termék pedig a félig-meddig viccnek szánt sör volt, hiszen ezt gyakran lehetett olvasni kommentekben. Úgy tűnik azonban, hogy a válaszadóink komolyan vették a szavazást, és a legtöbbek szerint nem is árstopra lenne szükség, hanem olyan bérekre és nyugdíjra, amelyből kényelmesen be lehet vásárolni.

Tovább emelkedhetnek az árak?

A Központi Statisztikai Hivatal utolsó, friss adatai szerint januárban a 2021. januárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 10,1 százalékkal emelkedett, ezen belül is az étolajé 33,4, a liszté 31,0, a margariné 21,2, a kenyéré és a baromfihúsé 18-18, a tejtermékeké 17,2, a tejé 16,9, a sajté 15,8, a száraztésztáé 15,1, a péksüteményeké 14,9, a cukoré 11,0%-kal nőtt. Elemzők szerint az egyes alapvető élelmiszerek árainak rögzítése a februárban némileg mérsékelheti az inflációt, ugyanakkor a tőzsdei gázárak elszállásának még beláthatatlan következményei lehetnek.

A katasztrofális tavalyi gyümölcstermés miatt elszálltak a gyümölcsárak, ez azonban tavaly már kiesett a bázisból, a búzaárak emelkedése miatt azonban meredeken emelkednek a lisztnagykereskedelmi és a pékáruk árai. Az egyes élelmiszerekre bevezetett árplafon februárban már érezhető lesz, míg további jelentős áremelkedést akadályoz meg. A kínálati oldal gyengülése, kapacitások kiesése párosulva a felfutó kereslettel magasabb inflációhoz vezethet, ugyanakkor a folytatódó kamatemelési ciklus miatt a forint erősödhet, ami viszont mérsékelheti az inflációt

- mondta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. A Kínában kitört afrikai sertéspestis következtében a tavalyielőtti év végétől kiemelkedő mértékben dráguló a sertéshús árak januárban 0,2%-kal nőttek az előző év első hónapjaiban mért 28% körüli növekedéssel szemben, azonban a Németországban kitört sertéspestis miatt az unióban maradt húskínálat is lenyomta az árakat. A baromfihús árak azonban 18%-kal emelkedtek. A párizsi, kolbász árak 1,5%-kal nőttek, a szalámi, sonka árak pedig 0,4%-kal csökkentek. A tojás ára 10,9%-kal nőtt, a tej ára 16,9%-kal emelkedett, az étolaj 33,4%-kal, a liszté 31%-kal, a margariné 21,2%-kal emelkedett. Januárban a kenyér 18%-kal, a cukor 11%-kal drágult, míg a gyümölcsök árai 7,4%-kal emelkedtek.

Az ukrán-orosz háború miatt is emelkedhetnek az árak

Azt február közepén az elemzők még nem vették számításba, hogy Oroszország február 24-én hajnalban megtámadja Ukrajnát, és hogy a háborús helyzet hatással lehet majd az élelmiszerek árára is - nem csak Magyarországon. Nagy István agrárminiszter nyilatkozata szerint élelmiszerhiánytól nem kell tartani hazánkban, viszont azt is hozzátette, hogy Ukrajnából többek között lenmagot, cirokmagot, mézet és takarmányt importálunk. A miniszter kiemelte, a háború közvetett hatásaként számolni lehet például a gabonafélék árának világpiaci emelkedésével, ami Magyarországra is begyűrűzhet.