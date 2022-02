Megérkezett az árstop: mutatjuk, hol korlátozzák a vásárlásokat - nyilatkozott a Lidl, Aldi, Auchan, Spar, CBA, Tesco

Mint ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, több üzletlánc vezetett be mennyiségi korlátozást a február 1-től, vagyis a mai naptól hatósági áras élelmiszerekre. Mutatjuk, melyik boltokban vezetnek be korlátozást arra vonatkozóan, hogy egy vásárló milyen mennyiséget vehet egyszerre az adott termékekből. A boltok stratégiája eltérő, viszont sok helyen lesz korlátozás.

A Spar Magyarország mennyiségi korlátozást vezetett be valamennyi üzletében a kormány döntése alapján hatósági árral szabályozott termékekre február 1-jétől - közölte az áruházlánc. Az áruházi és online vásárlások esetében a búzafinomlisztből és a kristálycukorból 10 kilogrammot, a napraforgó-étolajból 10 litert, a 2,8 százalékos tehéntejből pedig 12 litert vásárolhatnak egyszerre a vásárlók. A sertéscomb esetében 10 kilogramm, a csirkemell és -farhát esetében kiszereléstől függően 4 tálca vagy 3 kilogramm lesz az egyszerre megvásárolható maximális mennyiség.

A kiemelkedő érdeklődés miatt döntöttek a mennyiségi korlátozás bevezetéséről, a döntéssel azt szeretnék elérni, hogy továbbra is a megszokottak szerint tudjon hozzájutni mindenki háztartási mennyiségben az érintett termékekhez - jelezte Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt áll feketén-fehéren: ennyi pénzt hagyhat a magyarok zsebében az árstop Találtunk érintett terméket, ami 40 százalékkal olcsóbb lett, de olyat is, ami megdrágult február első napjától.

A CBA hálózathoz tartozó vállalkozások maguk dönthetik el, hogy vezetnek-e be mennyiségi korlátozást a hatósági áras termékekre. Egyes üzleteikben van értékesítési korlát, de többségben vannak azok az egységek, ahol erre egyelőre nem volt szükség - közölte a CBA kommunikációs igazgatója. Fodor Attila hozzátette: a lakosság ellátását zavartalanul szeretnék biztosítani, ezért tartották szükségesnek limitálni a mennyiségeket azokban a boltokban, ahol felvásárlást tapasztaltak.

A mennyiségi korlátozás a CBA üzleteiben nem egységes, különböző limitek léptek életbe az adott vállalkozás döntésétől függően.

A Lidl Magyarország is azt közölte, hogy február 1-jétől mennyiségi korlátozást vezetett be az árstop hatálya alá eső élelmiszerekre. Az egyszerre megvásárolható termékek mennyiségének maximalizálását a vállalat a vásárlók érdekében hozta meg, hogy folyamatosan biztosítsa az áruellátást, elkerülve az egyéb kereskedői felvásárlás lehetőségét - jelezték.

A maximálisan megvásárolható mennyiség a Koronás kristálycukor és Belbake búzafinomliszt esetében 10-10 kilogramm, a 2,8 százalékos zsírtartalmú Pilos UHT tejnél 12 liter, a VitaD'or Napraforgó-étolaj esetében 10 liter - közölte a vállalat.

A Tesco Magyarország azt közölte, hogy áruházaiban a hatósági ár hatályba lépése után előfordulhat, hogy egyes hatósági ár alá tartozó termékek a 2021. október 15-i árnál is kedvezőbb áron lesznek megvásárolhatók. Ezekre vonatkozóan állítanak be limitet az egyszerre maximálisan megvásárolható mennyiségre. A normál háztartási mennyiség terméktől függően 5-12 darab.

Kedden, az árstop életbe lépésének napján semmilyen termékre nem vonatkozik mennyiségi korlátozás a Tescóban.

EZ IS ÉRDEKELHET Árstop: a Spar és a Tesco is mennyiségi korlátozást vezet be a hatósági áras termékekre Mennyiségi korlátozást vezet be a SPAR a hatósági áras termékekre, lapunk pedig arról értesült, hogy a Tesco is meglépi ezt.

Az Aldi Magyarország azt közölte, hogy egyelőre vizsgálja a lehetőségét a hatósági áras termékek esetben egy esetleges mennyiségi korlátozás bevezetésének.

Az Auchan Magyarország minden vásárlót folyamatosan és megfelelően ki kíván szolgálni a hatósági áras termékekkel is, így szükségesnek látják az egyidőben vásárolható mennyiségek korlátozását. A vállalat úgy döntött, hogy szerdától mennyiségi korlátozást vezet be a hatósági árszabályozással érintett termékek esetében. Ennek értelmében a búzafinomliszt, a kristálycukor, a sertéslapocka, a csirkemell és a csirkefarhát esetében 12 kilogrammos, az olaj és a 2,8 százalékos tej esetében 12 literes korlátozásra számíthatnak a vásárlók - jelezte az áruházlánc.

Lesz-e felvásárlási láz?

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban arról beszélt lapunknak, nem tilos mennyiségi korlátozást bevezetni, több piaci szereplő is vizsgálja a kérdést. Emlékeztetett arra is, hogy ilyenre a járvány korábbi szakaszaiban is volt már példa:

Ez azt a célt szolgálja, hogy a családi vásárlásokat biztonságosan ki tudják szolgálni, ne legyen túlzott felvásárlás, jusson mindenkinek az érintett termékekből

- mondta el.

Olvasóink szavazatai alapján azonban úgy tűnik, feleslegesen aggódnak a boltok a felvásárlási láz miatt. Még januárban kértük ki olvasóink véleményét, hogy terveznek-e nagyobb mennyiséget vásárolni olvasóink február 1 után az árstop által érintett termékekből. Több mint 80 százalékban Nem választ kaptunk. Az Igen-ek és Talán-ok együtt is mintegy 10,5 százalékot tesznek ki, és nagyjából 8 százaléka a válaszadóknak még nem is gondolkodott ezen:

Egyes elemzők szerint nem is a készlethiánytól tarthatnak a boltok, éppenhogy a vásárlásokat akarják felpörgetni a korlátozás bevezetésével. De hogyan vehetnék rá a vevőket azzal, hogy korlátoznak, hogy azok többet vásároljanak? A jelenség hátterében a pszichológiában jól ismert horgonyzási hatás áll. Hogy ez hogyan illeszthető rá a jelenlegi helyzetre, részletesen kifejtve ebben a cikkben olvasható.