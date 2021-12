Ezért állnak most sorban annyian a plázákban, üzletekben: úgy veszik karácsonyra, mint a cukrot

A karácsonyi előtti utolsó héten még sokan járnak üzletről üzletre, hogy felhajtsák az utolsó ajándékokat a listáikon. Annak, hogy valaki nem veszi meg az ajándékokat időben, sokszor a tanácstalanság az oka: nem tudja, minek örülne az ismerőse, barátja, rokona, így halogatja a döntést. Az ötletek hiányában hajlamos az ember a bevett, tulajdonképpen sablonos karácsonyi ajándékokhoz nyúlni: karácsonyi zokni, ágynemű garnitúra, bögre, pizsama, házipapucs, pénztárca, kávéfőző, arcszesz, és még folytathatnánk a sort. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen árkategóriában mozognak az ilyen utolsó pillanatos, Jolly Joker-ajándékok, és hogy közülük melyik drágult meg jelentősen az elmúlt években.

A karácsonyi ajándékvásárlás az utolsó héten már csak azért is megterhelő lehet, mert emellett még rengeteg intéznivaló akad. Meg kell szervezni az utazást, az időbeosztást, megtervezni a menüt, bevásárolni hozzá, feltölteni a házipatikát, fát venni, stb. Van olyan, aki ennek a szervezkedésnek minden pillanatát élvezi, mások viszont a gondolattól is falra másznak, hogy be kell tenniük a lábukat egy zsúfolt plázába. A Pénzcentrum tavalyi karácsonyi szavazásából például az derült ki, hogy a válaszadóink egyharmada Mindent! stresszként él meg karácsony előtt, olvasók 13 százalékának a zsúfolt üzletek jelentik a legnagyobb kihívást, 11 százalék pedig a kiköltekezést jelölte meg legnagyobb sresszfaktorként. További 9 százalék az ajándékvásárlást érzi a legnehezebbnek, és 4 százalék számára a sütés-főzés, menü megtervezése okozza a legtöbb fejfájást.

Bármilyen egyszerűnek is tűnhet mások számára, igenis sokaknak jelent gondot évről évre frappáns ajándékokkal előállni. Főleg akkor, ha a szeretteink szülinapja, névnapja közel esik az ünnepekhez, vagy ha olyan embert kell megajándékozni, akit nem ismerünk jól, esetleg már mindene megvan. Sok családban vannak olyan rokonok, akiknek jellemzően csak karácsonykor "kell" ajándékot adni, távolabbi a kapcsolat, így nehéz kitalálni, mit szeretnének. Rengetegen bújják ilyenkor az ajándékötletlistákat, és nem ritkák a hisztérikus kitörések sem a bevásárlóközpontokban - ha valaki ötlet nélkül megy be, nem csoda ha az egekbe ugrik a stressz-szint.

Tipikus, sablon vagy Jolly Joker

Vannak azonban bevett ajándékok, amelyekhez mindig vissza lehet térni. Sokan ódzkodnak tőle, hogy bögrét, ágynemű garnitúrát, vagy konyhai robotgépet ajándékozzanak, hiszen sablonos, az ötlettelenségről árulkodik. Ez viszont nem feltétlenül van így, az élethelyzettől függ. Lehetséges, hogy kamaszként ráunt az ember a mikulás napi "vicces" bögrékre és mindenkinek van már Anya, Apa, Mama, Papa, illetve a nevével ellátott bögréje a kredenc mélyén. Viszont vannak olyan emberek, akik ha csak bögrét kapnának idén karácsonyra, mindnek örülnének.

Hogy ezt megítéljük, csak annyit kell tudnunk, hogy sok teát, kávét iszik-e az illető, és mennyire szerethet sűrűn mosogatni. Aki home officeban dolgozik a járvány óta, annak pedig 1-2 plusz bögre úgysem fog megártani. Egyébként is, azért egy szép bögrével, még ha talán sablonosnak is tartják, annyira nem lehet mellélőni. Sok helyet nem foglal, maximum tovább ajándékozzák. Nem is kell rá sok pénzt kiszórni: a KSH szerint egy kerámiabögre átlagára 2021 novemberében mindössze 670 forint volt.

Hasonlóan sablonosnak bélyegzett ajándékok a pizsamák, zoknik és papucsok. Pedig nem is tartoznak az olcsó ajándékok közé: egy női pizsama átlagosan 8 300, egy női papucs átlagosan 6 830 forintba került novemberben. Akárcsak a bögre, a pizsama, zokni, papucs esetében se lehet nagyon mellényúlni, ha a méretet tudjuk: pár plusz zokni, ruhadarab elfér bárki szekrényében. Ugyancsak igaz, hogy a home office alatt jobban kophattak a pizsama, otthoni puha zokni, házipapucs készletek.

Az ugyancsak tipikusnak tartott, az ötletelenség szimbolumává vált ágynemű garnitúra szintén nem érdemel ilyen előítéleteket. Amellett, hogy egy igazán jó minőségű ágynemű nem is olcsó, nagyon is hasznos ajándék. Egy bizonyos kor felett valószínűleg rengeteg ágyneműje halmozódik fel az embernek - ezért lehet hogy magának nem vesz hosszú évekig se újat, hanem a régieket használja. Lehet, hogy maga sem tudja, de örülne egy új ágyneműnek. Aki pedig nincs még a "minden szekrény aljában lapul egy plusz ágynemű" korban, az talán pont ezért örülne neki. Egy kollégista, vagy aki most kezdett fészekrakásba, biztos nem bosszankodna egy minőségi ajándéknak.

Aztán ott vannak a konyhai kisgépek és a kávéfőző. Egyes vélemények szerint praktikus, főzéshez használatos eszközöket adni karácsonyra bűn, hiszen arra emlékezteti a háziasszonyt, hogy a konyhában a helye. Persze, az sem jó, ha olyan konyhai eszközt kap valaki, amit egyszer kipróbál, aztán elteszi a spájzba, és még évekig áll majd a dobozában. A járványidőszak kezdetén például rengeteg használaton kívüli kenyérsütőgép került elő, és talált új gazdára - bizonyára ezek jelentős része rosszul eltalált karácsonyi ajándékként kezdte pályáját.

Ugyanígy a fritőzök, fundü-készletek, turmixgépek, fagyigépek - nem mindenkinek való ajándék, nem fog mindenki örülni neki. Most az új örület a pizzasütő, illetve a forró levegős fritőz (airfryer), viszont ilyesmit tényleg csak akkor érdemes ajándékba venni, ha tudjuk, hogy hasznát veszik.

Ezzel ellentétben egy kisebb konyhai robotgép, ami alapfelszerelése a konyháknak, többeknek okozhat örömet, mint hinnénk. Kezdő egyetemisták biztos megbecsülnének 1-1 hasznos eszközt, illetve olyan egyedülálló férfiak, akik most kezdik felfedezni a gasztronómiát. Érdemes olyan kisgépet venni, amivel az ajándékozónak is jó tapasztalata van, vagy jól szerepel termékteszteken, jó az értékelése. Olyan személynek is jó ajándék lehet a konyhai kisgép, aki szeret sütni-főzni, szinte a hobbija, mert egy ilyen háztartásban mindig van helye egy plusz eszköznek.

A kávéfőzökkel hasonló a helyzet. Egy kapszulás kávéfőző például nem jó ajándék annak, aki nem szeret sokat költeni kávézásra, vagy nem szeretne új kávéfőzési módokat elsajátítani. Viszont ha tudjuk valakiről, hogy szeret kávézni, ismerjük milyen gépe van, egy magasabb kategóriájú gépnek akár örülhet is.

Pénztárcát általában párok vagy családtagok ajándékoznak egymásnak, akik fel tudják mérni az ajándékozott igényeit, ízlését. A KSH szerint a női pénztárcák 6850, a férfi pénztárcák 6330 forintba kerülnek átlagosan. Persze ez csak az átlag, 10-15 ezer forintos darabokat is könnyen találhatunk. Tehát nem számít különösebben olcsónak, ahhoz képest, hogy sablonosnak tartják. Pedig valójában ez egy olyan ajándék, ami egyszerre hasznos, és képes kifejezni, hogy törődünk a másikkal, hiszen rászántuk az időt, hogy kifigyeljük, mi tetszene neki. Nem érdemes csak "sablonossága" okán kihúzni ezt az ajándéktípust az ötletlistáról.

Aminek bevallottan nagyon sokan nem örülnek, az a különbözői kozmetikai termékeket - mint tusfürdő, testápoló, sampon, szappan - tartalmazó csomagok, vagy férfiak esetében az arcszesz. Azoknak a férfiak, akik nem használnak sokat belőlük, egész arcszesz-gyűjteménye szokott lenni, ami csak foglalja a helyet az egyébként is szűkös fürdőszobapolcon. A tusfürdőkből testápolókból pedig megvan mindenkinek a maga kedvenc illata, márkája. Ráadásul tényleg nem túl fantáziadús ajándékok ezek.

Mikor érdemes mégis ilyesmit adni? Egyrészt, ha nem akarunk túl drága ajándékot venni, hiszen ezek nem jelentenek nagy költséget: átlagosan 2-3 ezer forintból kijön egy kozmetikai csomag, vagy egy arcszesz. Egy kamaszfiúnak például, aki most kezd borotválkozni, jól jöhet egy aftershave, hogy legyen saját "felszerelése". Kozmetikai szereket pedig annak adjunk, akiről tudjuk, mi a kedvence - akár férfi, akár nő. Elég csak végignézni legtöbbször egy fürdőszobában, rögtön be lehet lőni, ki mit szeret. Ezzel megspórolhatunk egy vásárlási kört az illetőnek, és biztos olyasmit kap, amit tud is használni.

Nem hagyhatjuk le a listáról azt a meglepetést sem, amely mára kiment a divatból, pedig nagy örömet tud okozni. Ez pedig az üdvözlőlap. Az ember a 2020-as évtizedben már hajlamos alábecsülni egy egyszerű kézzel írt karácsonyi lap jelentőségét, pedig pont amiatt, hogy már nagyon ritkán kap az ember fizikai levelet (nem hivatalos ügyekben), újra megnőtt a varázsa. Nem kevés embernek vannak még eltéve a 10-20 évvel ezelőtt kapott lapok emlékbe, pedig csak annyi áll rajtuk nagyjából, hogy "Megérkeztünk a Balatonhoz, a víz kellemes. Jól érezzük magunkat. Puszi, Gabiék" vagy "Kellemes karácsonyt kívánunk Nektek, és jó egészséget az Új Évre! Kovács család".

Boríték nélkül feladva postán a lap árával együtt 500-600 forintból kijöhet, tehát nem számít drága ajándéknak.

Azt hozzá kell tenni, hogy akárcsak az üdvözlőlap, a fizikai fénykép is olyan ritka, mint a fehérholló manapság. Pedig volt egy olyan időszak, amikor nem csak üdvözlőlapot, hanem fényképet is küldtek a családtagok egymásnak. Ehelyett most a közösségi médiában találkozni az ilyen karácsonyi családi fotókkal, annak viszont nincs olyan személyes jellege, mint egy nyomtatott képnek. A fényképalbumok is kimentek a divatból, mint ajándék, pedig fel lehet éleszteni a régi szokásokat: biztosan sokan töltötték azzal a családi karácsonyokat régen is, hogy jóllakva fotókat nézegettek a fa alatt.

Ez sem számít drága ajándéknak, viszont az időt rá kell szánni a képek kiválogatására. Tíz éve talán sablonosnak számított, ma viszont már inkább nosztalgikus - és nagyon is személyes tud lenni.

A KSH adatai alapján elmondható, hogy nem láttunk kiugró drágulást az utóbbi 10 évben egyik "sablonajándék" esetében sem. Kilengések voltak az átlagárakban egy-egy év során, de drasztikus emelkedés nem következett be. A járvány óta is csak néhány termék drágult jelentős mértékben: a férfi és női papucsok, pénztárcák, és az üdvözlőlapok. Így a vásárlásnál könnyen azzal szembesülhet az ember, hogy úgy érzi, néhány éve még jóval olcsóbb volt egy-egy termék. Aki nem szeretne így járni, az papucs helyett vegyen akkor törülközőcsomagot, vagy ágyneműgarnitúrát - ezeknek az átlagos árán nem változtatott sokat a pandémia.