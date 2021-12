Tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted: ezekből a gyógyszerekből mindenképp legyen otthon

Az otthoni gyógyszerkészletek feltöltéséről hajlamos az ember megfeledkezni a szokásos karácsony előtti rohanásban, pedig az ünnepek alatt még kellemetlenebb fej- vagy fogfájástól, gyomorsavtól, vagy epegörcsöktől szenvedni. A patikák jó része is zárva tart karácsony alatt, ezért jó ha van otthon egy-két doboz gyógyszer baj esetére. A Pénzcentrum összegyűjtötte, melyek azok a gyógyszerek, amelyekből még karácsonyig érdemes feltölteni az otthoni készleteket.

A karácsony és az újév közeledtével nem csak az ajándékok és az élelmiszerek megvásárlására kell gondolni: legalább ilyen fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése, valamint a váratlan helyzetekre - fejfájásra, fogfájásra, emésztési panaszokra - való felkészülés is. Ez minden évben így van, viszont a 2021-es év annyiban más, hogy december 25-e, 26-a és január 1-je is hétvégére esik, így nem okozhat akkora problémát az ünnepi zárvatartás, hiszen hétköznap nyitva lesznek a patikák. Ennek ellenére a legalapvetőbb szerekből érdemes otthon tartani, mivel egy gyomorégés is el tudja rontani az ünnepet, ha nincs mit bevenni ellene.

Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a krónikus betegek vényre kapható gyógyszereit időben fel kell íratni szakorvossal, háziorvossal és kiváltani. Ha pedig utazunk valahová az ünnepek alatt, akkor is vigyünk magunkkal a legszükségesebb gyógyszereinket! Amennyiben hozzánk érkeznek vendégek, akkor is különösen hasznos lehet, hogyha tudunk adni vészhelyzet esetén egy savlekötő, vagy fájdalomcsillapító tablettát.

Milyen gyógyszerek legyenek otthon karácsonykor?

A házipatikából ebben az évben sem hiányozhatnak a láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. Nem szabad megfeledkezni továbbá a krónikus betegek által rendszeres szedett gyógyszerek, vagy fogamzásgátló szerek receptjének beszerzésére - legjobb telefonon keresztül e-receptet igényelni - és azokat kiváltani, nehogy az ünnepek alatt fogyjanak ki.

Továbbá érdemes ellenőrizni a vitaminkészleteket, valamint tartani otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy csökkenteni tudjuk az influenzaszerű tüneteket, ha hirtelen jelentkeznének. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt.

A házipatikák legalapvetőbb kellékei az ünnepek alatt:

láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó

hasfogó (pl. széntabletta)

emésztéssegítő, savlekötő szerek

Azt is érdemes ellenőrizni, hogy kitartanak-e az ünnepek alatt a

krónikus betegségekre szedett gyógyszer,

allergiagyógyszer,

fogamzásgátló,

vitamin,

gyógytea,

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,

köptető, köhögéscsillapító,

gyermekek számára adható gyógyszer,

és tápszer készletek.

Az is fontos, hogy azért az ünnepek közeledtével ne kezdjünk gyógyszerfelhalmozásba, mert annak csak az a vége, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek hulladékként végzik! Mielőtt rohannánk a patikába feltölteni a készleteket, ellenőrizzük, mi van már eleve otthon - ez az első lépés. Reálisan gondoljuk át mire, és milyen mennyiségben lehet szükség. Írjunk listát, akárcsak a bevásárlás esetén!

A legfontosabb tanácsok

A legfontosabb, hogy továbbra is figyeljünk oda a rendszeresen szedett gyógyszereinkre. Ha kifogyóban vannak, akkor ne hagyjuk az utolsó pillanatra a kiváltásukat, nehogy ne tudjuk őket időben beszerezni. Emellett a gyógyszerszedőknek oda kell figyelniük az italfogyasztásra is, ugyanis nem minden készítmény mellé biztonságos alkoholt inni, mert komoly problémákat okozhat.

Ezentúl pedig a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nem csak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett szerek is. A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel. Ugyanez igaz a másoktól, vendégségben elfogadott gyógyszerre: olvassuk el a betegtájékoztatót!

Készüljünk fel a stresszre is

Hiába az öröm és béke ünnepe, a karácsony rengeteg stresszel is jár, és akkor még a negyedik járványhullám okozta szorongást nem is vettük számításba. Nem kell azonban rögtön nyugtatókhoz nyúlni: az első lépés, hogy tudatosan készülünk erre az időszakra és próbáljuk minimalizálni a stresszfaktorokat. A gyógyszereken túl pedig számos más stresszcsökkentő megoldás is létezik, amelyet megpróbálhatunk ilyenkor, mint a mozgás, gyógynövényteák, vagy a meditáció is hatékony lehet.