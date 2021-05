Megőrjítette a magyarokat a konyhák új kedvence: ezért keresik most tömegek ezt a terméket

Az utóbbi években valóságos roham indult a műszaki áruházakban a forró levegős fritőzökért (airfryer). Mára a szortiment is kellően naggyá vált a boltokban, bizonyos termékekből az eladott mennyiség pedig évente duplázódik. De vajon mi áll a hirtelen jött airfryer láz mögött? Valójában mennyire jók a forró levegős fritőzök? Milyen forró levegős fritőzt érdemes venni, és mennyi pénz érdemes rászánni egy airfryerre? Többek között ezeket a kérdéseket járta körül szakemberek segítségével a Pénzcentrum.

Az utóbbi években Magyarországon is egyre nagyon népszerűségnek örvendenek az úgynevezett forró levegős fritőzök. És ezt nem csak a nagy elektronikai áruházak szortimentje mutatja, de ugyanezeknek a boltoknak az eladási statisztikái is alátámasztják, hogy egyre többen keresik ezeket a termékeket. De mik egyáltalán a forró levegős fritőzök, és miben különböznek a klasszikus sütőktől, amikben végtére is ugyanúgy forró levegő süti meg az ételeket (vagy legalábbis gondolnák a laikusok). Azért hogy ezt kiderítsük, szakértőkkel eredtünk az új termékkategória nyomába.

Mi a forró levegős fritőz, vagyis az airfryer?

Először is fontos tisztázni, hogy manapság már a klasszikus sütők-tűzhelyek esetében is komoly eltolódás van a forrólevegővel való sütés felé: hagyományos tűzhelyeknél gyakorlatilag már csak az alap típusokban nincs forrólevegő keringés, miközben a beépíthető sütők esetében már minden termékben van. Nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy

a hőlégkeverés és hőlégbefúvás nem ugyanaz a funkció. A hőlégkeveréssel kiegészített sütési programok alatt a fűtőszál által felmelegített levegőt keveri és így az étel egyenletesen sül át, míg hőlégbefúváskor a sütő forró levegőt fúj be a sütőtérbe, amely egyenletesebb hőelosztást biztosít és lehetővé válik a több szinten történő sütés, ezzel pedig időt és energiát takaríthatunk meg

- árulta el a Pénzcentrumnak a Media Markt.

Mi a forró levegős fritőz (airfryer) előnye a hagyományos sütőkhöz képest?

A vállalat lapunknak elmondta azt is, hogy a forró levegős fritőzök előnye a forrólevegő funkciós sütőkhöz képest mégis leginkább az, hogy sokkal gyorsabban melegednek fel, illetve könnyedén hordozhatóak (pl. utazáshoz, ki a teraszra vagy lakóautóban).

Nem elhanyagolható szempont tovább az sem, hogy kis adagoknál takarékosabb a használata, így kisebb háztartásokban, idősebb vásárlóknak is ideális választás, amikor csak egy-két darab sütnivalót kell elkészíteni. Ha pedig valaki több készüléket használ, több különböző ételt is elkészíthet egyidőben

- számoltak be lapunknak a Media Markt szakértői, akik kiemelték azt is, hogy ezek a fritőzök ahogy a nevük is mutatja, nem csak a klasszikus sütőkkel versenyeznek, de kiválthatók általuk az olajsütők is. Sőt, ennél több célra is használhatók, hiszen már alkalmasak például az étel melegen tartására és pirításra is, ugyanúgy mint forrólevegős sütők.

A termékkategória kapcsán hasonló előnyöket emeltek ki a Pénzcentrumnak az eMAG szakemberei is. Ők azt írták, hogy a jól ismert sütőkhöz képest a forró levegős fritőzök kisebb helyen is elférnek, könnyűek és jóval alacsonyabb az energiafogyasztásuk.

Átlagban 0,8kg-1,5kg közötti sütési kapacitással rendelkeznek a forrólevegős fritőzök. Tehát ha nem is minden feladatra alkalmasak, amelyre a hagyományos sütő, nagyon sok esetben praktikusabb választás ezeket használni a hétköznapokban

- tájékoztatta lapunkat az eMAG.

Sokan vásárolnak airfryert?

Az eMAG a különböző termékkategóriák összehasonlításán felül azt is elárulta lapunknak, hogy náluk valóban szignifikáns a termékkategória iránti kereslet. Mint írták,

bizonyos modellek forgalma évente megduplázódik.

Amin ők meg sem lepődnek, hiszen ahogy a helyzetet értékelik: az egészségtudatos táplálkozás és zsírtól vagy tocsogó olajtól mentes ételek készítése egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Az eladási tendenciák a Media Marktnál is hasonlatosak, ők úgy fogalmaztak, hogy a

forrólevegős fritőzök dinamikusan fejlődő termékkategóriát képviselnek, hiszen egy most épülő piacról beszélünk.

Éppen ezért ne mis meglepő, hogy náluk is folyamatosan nőnek ezeknek a termékeknek az eladásai. A műszaki áruházlánc 2019 novembere óta két lépcsős növekedést tapasztalt. Egyrészt tavaly szeptemberig egy kiszámítható, fokozatos emelkedést érzékeltek, ami vélhetően a koronavírus helyzetnek volt köszönhető. Viszont 2020. októbere óta erős fellendülés jellemezte a termékkategória forgalmát.

Ennek részeként a MediaMarkt kínálata is folyamatosan bővült, a vásárlók 18 000 és 110 000 forint között találhatnak maguknak készüléket. Az eMAG a készülékeik elérhetőségéről úgy nyilatkozott, hogy a vásárlók több tucat termék közül választhatnak. A legolcsóbb bruttó 15 ezer forintba kerül, a legdrágább 121 ezer forintba

Melyik a legjobb forró levegős fritőz vagyis airfryer?

Ahogy az árak közötti különbségekből látjuk, egyáltalán nem mindegy milyen terméket választ az ember. Az eMAG szakemberei szerint az ár függvényében, tudásban és kivitelben jelentős különbségek vannak a termékek között: például vannak nagyobb adag zöldség/hús sütésére alkalmas típusok, illetve vannak, amelyek többféle programot kínálnak, így több fajta ételtípust lehet elkészíteni velük. Éppen ezért ők azt javasolják, hogy a következők szerint érdemes mérlegelnie annak, aki éppen vásárlás előtt áll:

Tudunk-e egyszerre akkora adag ételt sütni benne, amennyit szeretnénk?

Keverőlapátja van-e? (Jó, ha igen.)

Mekkora a teljesítménye - ez nyilván az egyszerre süthető zöldség/hús mennyiségével is összefüggésben van.

Kínál-e olyan sütőprogramot, amire szükségünk van?

Milyen forró levegős fritőzt vegyünk?

Azoknak, akik ilyen készüléket szeretnének venni, a MediaMarkt szaktanácsadói azt javasolják, érdemes végig gondolni a sütési szokásaikat (pl. milyen gyakran, mekkora mennyiséget és hogyan sütnek) valamint azt, hogy jellemzően hány főre készítenek ételt, hiszen ezek a szempontok segíthetnek eldönteni, hogy a kívánt készülék milyen funkciókkal és mekkora űrtartalommal rendelkezzen. Emellett a vásárlók jellemzően azt is fontosnak tartják, hogy milyen technológiával működik a készülék és ki a gyártója, hiszen ezek mind a minőségi ételkészítést jelentik a vevők számára.