Black Friday-bibliát adtak ki, hogy ne verjenek át: it vann minden, amit a haza gigaakciókról tudni kell

A járványhelyzet már tavaly is felforgatta a Black Friday (Fekete Péntek) akcióinak szokásos menetét, azonban idén még több nehezítő tényezővel találkozhatnak a vásárlók. A chiphiány, papírhiány, konténerhiány, megnövekedett szállítási idők és költségek csak néhány olyan tényező, amelyek jelentősen alakítanak a karácsonyi vásárlási roham kapujának számító időszakon. A Tudatos Vásárlók Egyesülete összeszedte, mire érdemes figyelni és hogyan lehet kiigazodni az akciók tengerében. Emellett számos teszteredményt tesz elérhetővé, hogy mindenki a legmegbízhatóbb és legtakarékosabb terméket találja meg.

A hagyományosan az Egyesült Államokban a Hálaadás utáni első péntekre, azaz idén november 26-ára eső Black Friday évek óta Magyarországon is elérhető és számos vásárlót vonz a kecsegtető akciókkal. Az Euronics boltlánc magyar vásárlók körében végzett kutatásából például az derült ki, hogy a megkérdezettek közel fele tervez valamit vásárolni idén a Black Friday során, a vásárlást tervezők hetede pedig minden karácsonyi ajándékot ezen időszak során szerezne be. A Black Friday egyébként férfiak körében népszerűbb, a férfiak 60 százaléka keresi ezeket az akciókat.

Az érdeklődés ellenére idén teljesen más helyzet várhatja a vásárlókat a fizikai és az online boltokban. Egyrészt az akciók egyre inkább az online térbe költöznek a Consumer Reports amerikai fogyasztóvédelmi magazin által idézett szakértők szerint: a pandémia jelentősen felgyorsította az átállást. Szerintük annak ellenére, hogy idén többen lehetnek majd a fizikai boltokban mint 2020-ban, de a pandémia előtti tömegjelenetek már nem valószínű, hogy valaha visszatérnek.

Másrészt járványhelyzet hatására többek között kialakult alapanyaghiányok, a globális ellátási gondok, az üzemanyagárak emelkedése idén jelentősen átírják a szokásos forgatókönyvet. Így például jóval még korábban indultak be az akciók, az Egyesült Államokban már több nagy szereplő – így az Amazon és a Target – is meghirdette ezeket, hogy karácsonyra be tudják szerezni a termékeket a vásárlók.

Az is kérdés, hogy az akciós napok alatt milyen termékek lesznek a polcokon. A Black Friday-akciók főszereplői ugyanis jellemzően az elektronikai eszközök és az okostelefonok, de a globális ellátási gondok, a chiphiány miatt lehetnek olyan termékek, amelyek nem lesznek elérhetőek az idén.

Aki kimarad, lemarad?

A chiphiány mellett a megnövekedett szállítási költségek és a hosszabb kiszállítási idők miatt vannak olyan termékek, amelyek esetében nem érdemes várni az akciókig: az olyan játékkonzolok, mint a PS5, Xbox Series S vagy a Series X, a Nintendo Switch OLED (ennek fenálló hibájáról a Tudatos Vásárló írt) nehezebben elérhetőek jelenleg, így nem valószínű, hogy megjelennek az akciókban – mutat rá a legnagyobb amerikai fogyasztói egyesület, a Consumer Reports. Hasonlóképpen a játékgyártók is arra hívták fel a figyelmet a nyáron, hogy karácsonyra hiányok lehetnek, így ha valaki egy-egy népszerű játékot keres karácsonyra, azt érdemes akkor megvenni, amikor elérhető.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) viszont arra is felhívja a figyelmet, hogy az átmeneti hiány miatt még nem kell vásárolni, ha valakinek nincs valójában szüksége az adott termékre. A lemaradás érzése ugyanis egy erős ösztönzés lehet a vásárlásra, de a pánikdöntések helyett fontos higgadtan mérlegelni a helyzetet.

Mit, hol és mennyiért?

A leértékelések csábítóak tudnak lenni, ezért a Tudatos Vásárlók azt javasolják, hogy a nézelődés előtt érdemes számba venni, mi az, amire valóban szükség van. Hiába olcsó ugyanis egy botmixer vagy kávéfőző, netán újra elérhető egy játékkonzol, ha valaki ezeket az eszközöket nem vagy nem eleget használja. A feleslegesen megvásárolt termékek pedig amellett, hogy pénzkidobást jelentenek, hulladékként a környezetet is szennyezik. A különböző kidobott elektronikai eszközökből az ENSZ 2019-es adatai szerint a világon évente közel 50 millió tonna elektromos hulladék keletkezik, és ennek mindössze 20 százalékét hasznosítják újra. De jelentős mennyiségű szemetet termelnek a ruhák is: a BBC cikkében idézett statisztika szerint ez globálisan évente 92 millió tonna textilhulladékot jelent.

Hagyományosan a Black Friday-n, azaz a Fekete Pénteken – idén nomber 26-án - tartják a Ne Vásárolj Semmit! napot is, amely a túlfogyasztás veszélyeire hívja fel a figyelmet. Sokszor ugyanis feleslegesen, a valós szükségleteken túl vásárolnak az emberek. A Ne Vásárolj Semmit! napon a szakértők arra hívják fel a figyelmünket, hogy az akciók túlfogyasztásra ösztönöznek, márpedig az emberiséget egyedül a fogyasztás csökkentése mentheti meg bolygónk felélésétől. A napot először az ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület) szervezte 22 évvel ezelőtt, majd a 2000-es évek közepétől a Tudatos Vásárlók karolták fel. Az utóbbi években a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) és tagszervezetei is szerveztek akciónapokat ebből az alkalomból.

A túlfogyasztás a családi büdzsét és a környezetet egyaránt megviseli. A Global Footprint Network minden évben kiszámolja, hogy az adott évben mennyi erőforrás érhető el, illetve mennyit képes a Föld megújítani, hogy ellensúlyozza az ember ökológiai lábnyomát, mikor jön el a túlfogyasztás napja. Míg 1970-ben december 23-ig használta el az emberiség az éves „kvótát”, 2021-ben már csak július 29-ig tartottak ki a Föld idei évre való erőforrási, míg Magyarország „része” június 8-án fogyott el.

Ha valóban van olyan dolog, ami hiányzik, akkor már célirányosan lehet keresgélni az akciók között.

A boltokban és a webshopokban azonban a vásárlás előtt is érdemes észnél lenni, ugyanis nem minden leárazás jelent feltétlenül kihagyhatatlan ajánlatot. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) például 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozásával kapcsolatban, de pórul járt az eMAG webáruház is. A GVH idén lezárult vizsgálata szerint ugyanis az eMAG akciótartási gyakorlata tartósan tisztességtelen volt a fogyasztókkal szemben, így a jogsértésért 200 millió forintos bírságot szabtak ki és nagyságrendileg 4 milliárd forint összegű jóvátételre kötelezték az üzemeltetőket.

Ha valaki online vásárol, akkor a Black Friday-akciók idején is igaz az, ami bármikor máskor: fontos fizetés előtt meggyőződni a webshop megbízhatóságáról, és a többi kereskedőnél látott ár töredékéért hirdetett termékek esetében érdemes gyanakodni. A jogsértő webáruházak – folyamatosan bővülő – listáját itt lehet ellenőrizni, illetve nem árt azzal is tisztában lenne, hogy a fogyasztónak milyen jogai vannak, ha mégsem tart igény a megvásárolt termékre.

Az idei bevásárláskor a legtöbb helyen megnövekedett szállítási idővel lehet számolni, ezért – főleg a külföldi – webshopok esetében annak is érdemes fogyasztóként utána járnunk, hogy mikorra várható a termékek érkezése. Ha valaki karácsonyra vásárol meglepetést, könnyen kicsúszhat az időből. A legtöbb helyen pont emiatt már fel vannak tüntetve az előrendelhető és a készleten lévő termékek, illetve a várható beérkezési idők is – ezt mindig ellenőrizzük!