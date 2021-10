Napokon belül indul a nagy leárazási hullám: ezekre az árukra vadászik a legtöbb magyar

Napkon belül indulhat a webáruházak - hagyományosan novemberi - kampánya, a nagy kedvezmények, leárazások időszaka. A black friday- (fekete péntek) akciók rendszerint fogyasztási robbanást idéznek elő az ünnepeket megelőző költekezésekben.

Az összehangolt fogyasztásösztönző marketingkampány október végétől a hagyományos ünnepi bevásárlások december eleji kezdetéig folyamatosan dübörög - írja a Magyar Nemzet. Nemritkán negyven–hatvan százalékos alkalmi kedvezményt kínálnak főleg az iparcikkek nagyon széles kínálatában, bár néhány éve már a szolgáltatások is beszálltak a olcsósággal csábító fogyasztói kampányba. A 24 órában elérhető webáruházas kínálatra a pénztárcák is rekordarányban, napok alatt megnyílnak, a költekezés pedig felpörgeti a versenyt; a kedvezményvadász vásárló utáni hajsza novemberre átterjed a hagyományos kereskedelemre is.

Idén a boltok más kihívások elé néznek, mint a korábbi feketepéntek-kampányokban: a korai indulással biztosra mennek a cégek, mivel a tervek szerint az akciós ajánlatoknak ezúttal jobban ellenállnának a magyarok.

Az alkalmi vásárlások a legtöbbeknél még nem a karácsonyi ajándékbeszerzésről szólnak, inkább a saját célokról, mivel sokan erre az időszakra időzítették a főbb, praktikus kiadásokat.

Megjelenik az otthonteremtési támogatások, építési, felújítási lehetőségek iránt fellángolt érdeklődés a grandiózus kereskedelmi kampány keresleti oldalán. Olyannyira, hogy az idén először letaszítják a trónról az örökös listavezető műszaki cikkeket, és a vevők leginkább a barkácsáruk, építési termékek, kerti eszközök, kültéri gépek, berendezések iránt érdeklődnek az elkövetkező hetekben.