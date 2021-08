Határ a csillagos ég: hihetetlen pénzbe kerül egy kisebb esküvő is Magyarországon

Ma már minden lehetséges az esküvőkön. Mióta a közösségi média lehetővé tette az esküvők követését világszerte, az ünnepségeket egyre inkább a közösségi médiában rendezik. Mivel ma minden apró részletet dokumentálunk - a házassági eskütételtől a vacsorán át, hol vagyunk nászúton ez formálja a trendeket. Régen meglehetően lassan változtak a szabályok, a divat, a tradíció, míg manapság ez évről-évre új irányt vesz. Elmúltak azok az idők, amikor bizonyos ruhát kellett viselni vagy bizonyos terítéket kellett használni, vagy egy bizonyos helyen kellett házasodni. A legtöbb márka már nemcsak ruhákat tervez az ünnepségre, hanem kiegészítőket, menyasszonyi kollekciókat is próbavacsorákra, utópartikra, táncparkettre ad megoldást.

Sokan már kislányként elképzeltük, milyen lenne az oltár előtt állni. Mikor eljön a pillanat, megkezdődik a tökéletes ruha, az álom helyszínének és a legszebb esküvői trendek keresése, amiből van bőven. Kastély, nagy esküvő, egzotikus helyszín, tengerpart vagy hegyi kunyhó, víz alatt vagy épp jégbarlangban és még sorolhatnánk az extra lehetőségeket, ami személyre szabott és pénztárca függő. Az esküvő tervezése érzelmi folyamat. A frusztráció is benne van - amikor például az első költségtervezés megtörtént. Las Vegasban nagyjából 150 euró elég lenne erre, de Harry herceg és Meghan hercegné esküvője közel 40 millió euróba került.

Valahol a kettő közé kell beárazni magunkat, mert hamar kiderül: az esküvő valóban drága dolog. Nap mint nap közösségi média oldalakon csodálhatjuk élőben híres emberek álomszép esküvőit és fejben már mi is elképzeljük a sajátunkét. Mert ki ne szeretné a legjobbat kihozni magából a nagy napon, áldozva erre akár több pénzt is, hisz egyszer van ilyen az életben… Számtalan könyv készít fel bennünket erre az időpontra, határidő-napló, magazinok tucatjai ontják a trendeket, kiállítások, esküvőszervezők és ceremóniamesterek hirdetik magukat és nap mint nap szembe jön egy új csodaszép helyszín, amire azt mondjuk, itt szeretnénk kimondani a boldogító igent.

Ötletben nincs hiány. A nászúton sem kell sokat tépelődnünk hová utazzunk, mert utazási és esküvői tanácsadók komplett repertoárt vonultatnak fel és csak ámul-bámul az ifjú pár, hogy milyen luxus helyszínek közül választhatnak az ismerteken túl, mint Barbados, Puerto Rico, Antigua, Aruba, Curacao, Bonaire, Haiti, Kajmán-szigetek, hogy csak párat említsünk. Szóval elő a pénztárcákkal és van minden.

Bármennyire is elábrándozunk ezeken a lehetőségeken, sajnos a többség nem engedhet meg magának ilyen költséges esküvőt és álom nászutat. Innen indul a dilemma, hogy a házasulandók maguk választanak zenészt, helyszínt, ruhát, fotóst és mindent maguk intéznek lépésről-lépésre buktatókkal együtt vagy inkább profihoz fordulnak, aki sok terhet levesz a vállukról és segít. A köztudatban itthon még mindig tévhit, hogy jó-jó az esküvőszervező de ez sokkal drágább. Valóban így van?

Vannak menyasszonyok, akik most is úgy gondolják, hogy felesleges pénzkidobás egy esküvőszervező az amúgy is drága esküvőn, hiszen "én is meg tudom szervezni, erre várok gyerekkorom óta". Aki valóban erre vár gyerekkora óta úgy, hogy még meg se kérték a kezét, de már fejben mindent elintézett, na ő meg is fogja szervezni magának - mondta a Pénzcentrumnak Guti Nikolett.

Viszont a többségnek nincs ideje, energiája keresgélni, telefonálgatni, emaileket küldözgetni hosszú hónapokon keresztül és a napi szervezéssel bíbelődni. Nekik hatalmas segítség egy esküvőszervező. Egy jó esküvőszervező leveszi a terhet a pár válláról, hogy stressz nélkül, boldogan tudják megélni a szervezési folyamat teljes egészét, és úgy gondolom, hogy most már a többség egyre inkább él ezzel a lehetőséggel. Összességében azt tudom mondani, hogy igen elterjedt, hogy esküvőszervezőt kérjenek fel a párok

- tudtuk meg az esküvőszervezőtől, aki szerint egy jó esküvőhöz 3 nagyon fontos szolgáltatásnak kell megfelelőnek lennie vendég szempontból. Az étel, a zenekar, hiszen ők a bulifelelősök, valamint egy jól összerakott és levezényelt (kézben tartott) esküvő, melyhez kellhet egy esküvőszervező vagy egy ceremóniamester/vőfély. Ha ezek rendben vannak, akkor nem lehet buktatója egy esküvőnek.

Hogy mennyibe is kerül egy esküvő, rengeteg tényező fogja eldönteni. Hány fős vendégsereget szeretnénk az esküvőn, mennyire felkapott helyszínt választunk, van-e saját konyha vagy cateringre van szükség, van-e bútorzat, és így tovább. Egy esküvőn a legdrágább tétel mindig a helyszín és a vacsora, ha van saját étterme a helyszínnek szerencsés, vagy ha nincs, akkor catering és terembérlésről beszélünk. Mindig ezek a legnagyobb tételek. A vőlegények a dekoráció költségrésznél ámulnak leginkább. Ez nem az ő világuk, így maximálisan nincsenek ezen kiadásokkal tisztában.

Idén Guti Nikolett szerint két irányba megy el az esküvői trend: az egyik egy nagyon finom, bohókás, rusztikus, természetközeli, visszafogott irány. Natúr/púder színek, mezei virágok, pampák, natúr fa bútorok és raklapok. A másik oldal pedig egy nagyon modern, jóval fényűzőbb, sokkal kifinomultabb irány. Geometriai alakzatok, mindenféle megvilágított plexi installációkkal, óriás asztaldíszekkel úgynevezett "modern bál".

Ennyibe kerül egy vidéki, kis esküvő

És akkor térjünk rá az árakra: a szakember szerint étel-ital csomagra 15000 - 19000 forint között számolhatunk per fő. Általában vidéken olyan helyszíneket találhatunk, akik saját konyhával rendelkeznek, így nem kell külsős céget kérnünk, terembérletet fizetnünk.

Egy ötven fős létszámnál alap italokkal (sör, átlag kategóriás bor, üdítő, kávé, pezsgő és röviditalok: pálinka, jager, vodka) tálszervizes vacsorával (klasszikus tyúkhúsleves, sültes tál) nagyjából 800 - 900 ezer forint közé tehetjük az étkezést.

Persze, ha vihetünk be röviditalt még kedvezőbb árral számolhatunk. Dekoráció nagyban függ a helyszín adottságától, mennyire kell dekorálni a termet, mennyi élő virágot szeretnénk. Egy vidéki étteremnél, ha megfelelnek a bútorok elképzeléseinknek, mint, bútorkiegészítő, dekoráció, terítő, székszoknya/székpárna, szalvéta bérlés stb. így máris sokat faraghatunk a végösszegből. Ha nem szeretnénk „extrázni” és egy alap dekorációról beszélünk, menyasszonyi csokor, dobócsokor, kitűzők, koszorúslányoknak dísz, asztaldíszek, főasztaldísz, meghívó, ültetőkártya, menükártya, boldogságkapu kombináció, egy helyi szolgáltatóval kihozható 4-5 asztallal számolva nagyjából 300-400 ezer forintból

- sorolta Guti Nikolett.

Vőfélyt vagy ceremóniamestert vidéken már tudunk 100 000 forinttól felkérni. Fotós, videós szolgáltatót együtt csomagban egy 10 órás időintervallumban nagyjából 300 000 - 500 000 forint körüli összegben már találhatunk. Esküvői tortát egy vidéki cukrászdában nagyjából 1000-1100 forint per szelet áron kaphatunk. 50 fős esküvőnél ez esetben a torta nagyjából 50 000 forinttól elérhető.

Ha a zenén spórolni szeretne az ifjú pár, inkább DJ-t választ, mint zenekart, hiszen a DJ sokrétű, bármilyen zenét le tud játszani, szinte "bármeddig". Ha az árakat nézzük, egy vidéki DJ-t már 100 000 - 200 000 forint környékén megtudunk kaparintani.

Összességében, ha egy 50 fős esküvőn ezen szolgáltatásokat nézzük akkor az összeget nagyjából 2 000 000 forint köré tudnám tenni. De ekkor még nem beszéltünk a menyasszonyi ruháról, vőlegény öltönyéről, fodrászról, sminkesről és még sok más szolgáltatóról

- összegezte a szakértő.

Menyasszonyi ruhánál a határ a csillagos ég, bérlés 200 - 300 ezer forintról indul egészen a több milliós kategória felé. Egy menyasszonyi frizura vagy smink mindig drágább lesz mintha csak beülnénk egy szárításra vagy egy sminkre. Menyasszonyi hajra számolhatunk nagyjából 30 - 60 ezer forint között, míg koszorúslány haj nagyjából 5 000 - 6 000 forint körül szokott mozogni, ha egy egyszerűbb frizuráról beszélünk. Menyasszonyi smink hasonlóan 30 000 - 50 000 forint között, koszorúslány smink 8 000 - 12 000 forint között mozog.

Nagyobb esküvőnél határ a csillagos ég

Ha egy felkapott nagyvárosi, Balaton környéki, esetleg fővárosi esküvőt nézünk már erősebben változnak az árak. Étel csomagra itt már számolhatunk (ha cateringgel dolgozunk, ha saját konyhával) általában 19 000 - 25 000 forint per fős menüvel, ehhez pedig csatlakozik az italcsomag mely általában minőségibb italokat foglal magában, ez kb. 11 000 - 19 000 forint között mozoghat. Tehát az étel ital átlagban 35 000 forint per főre jön ki.

100 fő esetében ez 3,5 millió forint. Ehhez természetesen még jön hozzá a szolgáltatói asztal, hiszen menüvel nekik is kell szolgálni. Ha esetlegesen terembérlés, helyszínbérlés is van az további pluszköltséget jelenthet. Akár több milliós többletköltség is lehet, és nem kevés helyszín működik így. Ha kell bútort bérelnünk, mert nem tetszenek a helyszín bútorai vagy nincsenek is, chiavari székeknél 700 - 900 forint per darabos árral számolhatunk, átlagméretű kerekasztalok kb. 1500 - 1800 forint per darab áron mozognak.

És amikor nem az alap fehér terítőket szeretnénk, hanem asztal dekorációkat élővirágból esetleg plusz installációkkal, boldogságkapu, menyasszonyi csokor, koszorúslánycsokor, szülőköszöntő ajándék, autódekoráció, welcome tábla, ültetőtábla, fénydekoráció, füstgép, textil szalvéta, grafikai munkák - tehát egy tényleg átfogó dekorációt említve már beszélhetünk 1,5 millió forintos árakról is.

Ha helyszíni szertartást szeretnénk, a szertartásvezető 100 000 - 180 000 forint között mozog, míg ceremóniamester 180 000 - 280 000 forint. Egy olyan DJ-nél, aki komolyabb hang- és fénytechnikával rendelkezik, 12 óra ára nagyjából 300 000 - 400 000 forint. Több tagú zenekar már „ütősebb ár” 5-6 órás műsor nagyjából 700 000 - 900 000 forint.

Egy szelfiebox 100 000 - 250 000 forint között mozog. Egy 5-7 órás csomag korlátlan nyomtatással 180 000 forint körül van. A fotósok, videósok, akik komoly eszközökkel dolgoznak, használnak drónt és készülődéstől éjfélig ott vannak, nem túl olcsók. Egy 12 órás csomag esetében 1-2 perces hightlight filmmel, 5-6 perces hosszúfilmmel, drónfelvétellel, átadott fotóalbummal nagyjából már 1 millió forint körüli összegről beszélhetünk.

Az esküvői torta, a pezsgős fogadás és a menü ára mind-mind az elképzeléstől függ. A tortában nemcsak kalória van, hanem sok munka is. Híresebb cukrászdában a szeletár már 1400 - 1800 forint kötrül is mozoghat.

Összeszámolva nagyjából ezen adatok alapján 100 fős picit felsőbb kategóriás esküvő: 7-8 millió forint között mozog és nem számoltunk még "extrákkal" mint: gyereksarok, fuvarszolgálat, csokiszökőkút, koktélpult vagy limonádébár, egyéb bútorok és kiegészítők, szállás és az esküvőszervező. A legnagyobb extrák, amikkel eddig én találkoztam, azok a sztárfellépők, élő mini koncertek, sportautók és mint a mesében tűzijáték, amelyek újabb milliókat jelentenek

- zárta Guti Nikolett esküvőszervező.

Az átlagpolgár, aki épp nem készül házasodni, nincs tisztában a mostani árakkal. Az esküvő mindenhol drága mulatság, és ne vegyük szigorúan Vogue magazin divatirányait. Osztrák barátainknál például az ottani viszonyoknak megfelelően ugyanolyan magasak az árak. A polgári esküvő a Belvedere-palotában 1500 euróba kerül félóránként, vagy a schönbrunni palota fehér arany szobájának lefoglalása 1970 euróba kerül három órára, hogy csak két ismert helyszínt mondjunk.

Mindenki valami egyediségre vágyik és szerencsére nem ugyanarra. Vannak párok, akik inkább csak egy jelképes, romantikus, néhány fős, diszkrét egybekelést részesítenek előnyben, míg mások ezt az örök pillanatot szívükhöz közel álló nagy baráti társasággal szeretnék emlékezetessé tenni. És ha a nagy napon szívünkhöz közel állók nem csak egy napra maradnak, na akkor már igazán a csillagos eget súrolhatjuk.