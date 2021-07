Jelentős változás élesedhet a boltokban: eladók, vevők egyaránt fellélegezhetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az öt és fél milliós oltottsági határhoz kötött enyhítések életbelépésével nagy változás áll be a vásárlásoknál, mivel a friss kormányrendelet szerint megszűnik a hónapok óta érvényes kötelező maszkhasználat az üzletekben is, akárcsak a távolságtartási szabály, illetve a négyzetméter alapú létszámkorlátozás. Ez pedig azt eredményezi majd, hogy csökken a nyomás a dolgozókat, és a vásárlókon is. A felszabadultsággal a ráérősebb, úgynevezett élményvásárlások is visszatérhetnek a hagyományos üzletekben.

Címlapkép: Getty Images

