Ezek lesznek 2021 slágerízei a fagyizókban: ennyibe kerül idén egy gombóc

Az elmúlt egy év megviselte a vendéglátóhelyeket, köztük a cukrászdákat és fagyizókat is, átlagosan 50 százalékkal esett a forgalmuk, ezért nem csoda, ha lelkesen várták a teraszok megnyitását, és a jó időt. A hétvégén el is startolt az idei fagyiszezon - úgy tűnik, rengeteg új íz várja a vendégeket. A Pénzcentrum friss fagyikörképéből kiderül az is, milyen fagylaltok lehetnek a 2021-es év slágerei.

A cikkünk első részében körüljártuk, hogy hogyan érintette a járvány okozta válság a hazai fagylaltozókat, cukrászdákat, és mit várnak a 2021-es szezontól.A Cukrász Ipartestület arról is beszámolt akkor, hogy történetek pozitív változások is a járvány alatt, és hogy idén is megrendezésre kerül az Év Fagylaltja verseny, mégha nem is a megszokott formában. Cikkünk második részében pedig azt mutatjuk be, hogy melyek lesznek 2021 slágerfagylaljait a Pénzcentrum által megkérdezett cukrászdák, fagyizók szerint.

A fagylalt egy nagyon fontos bevételi forrása a cukrászdáknak, sajnos tavaly a pandémia miatt szinte teljesen elmaradt a főszezonnak számító tavaszi időszak és eddig idén sem állunk túl jól, sem az időjárás tekintetében, sem a járvánnyal kapcsolatba. Mindenki már nagyon várja a terasznyitást és azt, hogy visszatérhessen az életünk végre a megszokott rendjébe

- mondta el korábban lapunknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének elnöke. A lapunk által megkérdezett fagyizók, cukrászdák válaszai is azt igazolták: lelkesen készülnek az új szezonra, újdonságokkal, és megszokott, kedvelt ízekkel is.

Egzotikus gyümölcsök, magvak, sós fagyik, süti-adaptációk

A Tóth Cukrászda a kedvenc ízek mellett minden évben igyekszik új fagylaltok megalkotásával kedveskedni vendégeinek. Többféle íz, textúra találkozását kell harmonikusan elkészíteni - mondta el Tóht István.

A Mónika Fagylaltozó és Cukrászda szintén azt közölte: évek óta töretlen a gyerekek körében a rágógumi ízű fagyi (Nube) népszerűsége, viszont minden évben vannak újdonságok is. Az idei évben pedig feltehetően

az egzotikus gyümölcsös, kekszes-karamellás vonal lesz jelen.

A Fagyi Pont idén is kísérletezik a népszerű sütemények fagylalt verzióinak elkészítésével. A tavalyi év nagy slágere elmondásuk szerint az Eszterházy volt, amit az eredeti recepthez hűen, konyakkal, fehércsokival és tojással készítenek. Biztosak abban, hogy a sütemény/torta ízű fagyik töretlen sikert fognak aratni 2021-ben is.

Emellett kísérletezünk egyre több vegán ízzel is, mert ezekre évről évre egyre nagyobb igény mutatkozik. A gyerekek nagy kedvence a "vakáció", aminek az ötletét egyik kedves vásárlónk adta, ebben a fagyiban kedvenc 4 íze találkozik egy gombócban, a csoki, az eper, a vanília és a málna, így nem kell választania, eheti mindegyiket :) Az én személyes kedvencem a "fekete ördög" ami kávé fagyi brownie darabokkal, valamint a mangó. De a legnépszerűbbek nálunk összességében a pisztácia, a sós karamell és az áfonyás sajttorta

- mondta el Tereczky-Baksza Titanilla a Fagyi Ponttól az idei év slágízei kapcsán.

A Gelarto Rosa szintén sütemények, ételek újragondolásában gondolkodik idén. Szeretnének az olyan ízekkel, mint a Rákóczi túrós vagy Meggyleves a magyar vendégeknek kedveskedni.

Németh Ágnes a minusz11-től a tejkaramell és a bergamottos fehér csokoládé fagylaltokat ajánlotta nagy szeretettel a kollekciójukból, és úgy véli:

a meleg napokon biztosan ismét nagyon népszerű lesz a hűsítő Sudachi citrom fagyi.

Az Erdős és fiai Cukrászda cukrásza szerint az ízek terén kétféle trend is megfigyelhető: egyrészt egyre többen szeretik a “tiszta” ízeket, amikor egy tökéletes állagú fagylaltban egyetlen, jól megkomponált ízvilágot kapnak. Ilyenek a tökmag, a mangó, rózsaborsos vanília, és persze a legfinomabb magvakból (pisztáciából, a makadámdióból, pekándióból) készülő fagyik, és az alkoholos fagylaltjaikat is ide sorolta: a gin-tonikot, az Irsai Olivért, a forraltbor fagyit. Említette még a fűszeres fagyikat is, mint a mascarpone bazsalikommal, a rozmaringos málna, vagy a kakukkfüves őszibarack.

Ezzel párhuzamosan nagyon sok rajongója van az összetettebb fagylaltoknak, amikor a tölcsérre kenve egy komplett desszertet kap a vendég: sütifalatokkal, krémekkel, gyümölccsel gazdagítva. Erre a legjobb példa az Erdős-fagylalt, cukrászdánk zászlóshajója, mely 100%-os pisztáciafagylaltban ropogós csokidarabkákkal, mandulapiskóta falatokkal, fehércsoki krémmel, liofilizált málnával egy nagyon komplex élményt ad. De ilyen a 2020 nyarán nagy sikert arató mézes tejfölfagyi málnakrémmel, a karamellás brownie-fagyi, a gesztenyeméz citromkrémmel, a sáfrányos túró fahéjas mézkrémmel

- mondta el Erdős Norbert, és hozzátette: idén mindkét kategóriában előállnak új fagyiízekkel. Az eper vadborssal (madagaszkári Voatsiperifery borssal), a sült szilva kardamommal, és a kamilla fagylalt már kaphatóak, és feltehetően cikkünk megjelenésekor már kaphatók az umami csokoládé, a Provence-i tejszín, és a karamellás alma csokis linzerrel ízek is.

A Fragolánál előtérbe kerülnek a magvak, a gyümölcsök közül az egzotikus gyümölcsök a slágerek, továbbá közlésük szerint általánosságban elmondható, hogy a mentes termékek egyre inkább előtérbe kerülnek.

A gluténmentes, a vegán termékek egyre sikeresebbek és kelendőbbek ezen szempontok miatt

- mondta el lapunknak Tihanyi Eszter, a Fragola tulajdonosa.

Somodi János, a Florida Fagyizó cukrászának meglátása szerint most szintén nagyon trendik az olajosmagvakból készült nyalánkságok, főként enyhén sós formában elkészítve: pisztácia, mandula, kesudió, mogyoró, pekándió, stb. Náluk kifejezetten kedveltek ezen fagylaltok a vendégek körében.

Pár éve például, amikor először készítettünk sós karamell fagyit, félve kóstolták az emberek, hiszen a fagylalt, mióta az ember az eszét tudja, édes. De köszönhetően a gasztroforradalomnak, ma már az egyik legtöbbet keresett fagylaltunk lett. Napjainkra nem csak hogy a sós, hanem az egyéb különlegesen fűszerezett fagylaltoknak is van vásárlóközönsége. Ezen a télen, amikor például a következő szezon újításain törtük a fejünket, bekértünk 12 cég 100%-os prémium pisztáciáját, és mindből fagylaltot készítettünk. Vakteszten keresztül értékeltük őket, és a legjobb eredményt elért fagylaltot fogjuk árusítani az idei szezonban a vendégeinknek

- mondta el Somodi János, és azt is hozzátette, hogy mivel ő maga tejfehérje érzékeny, szívügyének tekinti a gyümölcsfagylaltjaikat, amik a nagy nyári melegben különösen népszerűek. Ezen fagylaltjaik többsége sorbet jellegű, azaz mindenféle adalékanyagtól, tejszármazéktól, színezéktől és térfogatnövelőtől mentes.

Legújabb receptúránknak köszönhetően jópár gyümölcsfagylaltunkban sikerül elérni akár a 60% gyümölcstartalmat is. Bátran ajánlom mindenkinek, aki valamilyen tejfehérje vagy tejcukor érzékenységben szenved, vegán életmódot folytat, vagy csak szimplán egy ízletes gyümölcsös hűsítő élményre vágyik

- mondta el a Florida Fagyizó cukrásza.

Korábbi sajtóértesülések szerint amíg tavaly 300–350 forintba kerültek a Balatonnál a gombócok, 2021-ben lesz olyan fagyizó, ahol 400–420 forintot is elkérhetnek a hétdekás tölcséres édességért. Sok helyen a sütemények ára is emelkedik. Egy gyümölcstortaszelet például várhatóan 400 és 700 forint, egy prémium csokitorta pedig 400-900 forint között kerül a pultba a fagyizókban.



A Év Fagyiját idén is megválasztják

A Cukrász Ipartestületet arról is kifaggattuk, lesz-e idén Év Fagylaltja verseny, amelyet tavaly a nehéz körülmények dacára sikerült megtartani, viszont nem úgy, ahogy tervezték. Erdélyi Balázs elnök arról számolt be, hogy idén is voltak nagyratörő terveik: az Év Fagylaltja verseny, a fagylalt fesztivállá nőtt országjáró roadshow-ja idén Debrecenbe kapott meghívást, de sajnos a pandémia miatt

úgy tűnik, hogy 2021-ben sem lehet megtartani a tömegrendezvényt.

Tavaly Székesfehérvárra kaptak meghívást, azonban a járvány miatt a rendezvényt végül nem lehetett megtartani, de a verseny igen. Ezt végül az ipartestület elnöksége újratervezte és régiós elődöntőket szervezett szerte az országban, majd a továbbjutók az ipartestület székházában kialakított tankonyhában fagyasztották le a versenyfagylaltjaikat. Soha nem látott médiaérdeklődés övezte az eseményt.

A résztvevők száma és későbbi beszámolójuk alapján úgy látjuk, hogy szüksége volt erre a versenyre, mind a szakmának, mind a vendégeknek és természetesen a sajtónak is. Ha a rendeletek miatt idén sem lesz más lehetőségünk, akkor újra kétfordulós versenyként fogjuk megszervezni. A zsűrizésben elsődleges szempontként mindig is a minőség állt, a legjobb minőségű fagylaltot keresi a szakmai zsűri. Persze, egy-egy frappáns ötlettel ki lehet tűnni a mezőnyből, amire szükség is van, de ha minőség nem társul hozzá, akkor csak egy jó ötlet marad és nem lesz belőle győztes fagylalt

- mondta el Erdélyi Balázs.

Ipacs Balázs alelnök megerősítette, hogy a tavalyi sikeres versenyt követően idén is hasonló koncepcióval tervezik megszervezni az "Év Fagylaltja" eseményt. Regionális előselejtezőkből, a fővárosi döntőbe továbbjutott fagylaltokból fog kikerülni a győztes. Hozzátette, hogy zsűrizés szempontjából is egyszerűbb a kiváló fagylaltok közül kiválasztani a legjobbat.

Nem cél a gazdaságosságot vizsgálni, a minőségi kézműves fagylalt népszerűsítése a cél

- mondta el végezetül arra a kérdésünkre, hogy szempont-e az Év Fagylaltja választásnál, milyen drága alapanyagokból lehet elkészíteni az adott ízt.