Árrobbanás a balatonnál: ki engedheti ezt még meg magának?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár még várat magára a turisztikai szezon kezdete, az Egyesek már most attól tartanak, hogy a járvány miatti veszteségeket nagyobb áremeléssel akarják kompenzálni a balatoni szállásadók, vendéglátósok. Most a szolgáltatók is megszólaltak.

A balatoni turisztikai szolgáltatók a Magyar Nemzetnek elárulták, hogy a vírusvédelmi intézkedések, az alapanyagok árának emelkedése és a foglalkoztatás lehetőségeinek fényé­ben idén is várható áremelés a Balatonnál.Balatonlellén a partközeli apartmanok tulajdonosai a múlt évihez hasonló árakon egy tóközeli apartmanház háromágyas szobá­jáért előre foglalás esetén a főszezonban 12–16 ezer forintot, de van, ahol ennél többet számolnának fel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az árazást meghatározó tényezőkben vannak a bizonytalanságok – jelezte a lapnak a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Még kérdés, visszajönnek-e a főszezonra az időközben elvándorolt dolgozók, és ha igen, mennyiért. Ennek óhatatlanul szállásdíjfelhajtó szerepe lesz Egy Fonyódi vendéglőtulajdonos május elejére tervezi az üzletnyitást, és 10-15 százalékos áremeléssel számol. Visszatérő téma a fagyi áránák változása. Tavaly 300–350-be kerültek a balatonnál a gombócok, 2021-ben lesz olyan fagyizó, ahol 400–420 forintot is elkérhetnek a hétdekás tölcséres édességért. Sok helyen a sütemények ára is emelkedik. Egy gyümölcstortaszelet például várhatóan 400 és 700 forint, egy prémium csokitorta pedig 400-900 forint között kerül a pultba a fagyizókban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK