Négyzetméter-matek: ennyien mehetenek be egy átlag Auchanba, CCC-be, Jyskbe, Rossmannba

Díszes körképet kaptunk olvasónktól arról, hogy hány ember mehet be egy átlagos bevásárlóközpont üzleteibe. Kiderült, hogy a fóti Auchan befogadóképessége 1250 fő, az üzletsori Fressnapfba viszont csak 31-en mehetnek be. A hipermarket a bevásárlókocsik számával tartatná be a létszámkorlátot, mialatt a Jyskbe csak belépőkártyával lehet bemenni. Mutatjuk, hány ember lehet egyszerre egy Rossmannban, CCC-ben, Pepcóban, KIK-ben.

Igen precízen végigfotózta mai bevásárló-körútját a Pénzcentrum olvasója: így nagyjából képet kaphatunk arról, hogy mennyien mehetnek be egy átlagos nagyáruházba, illetve az üzletsoron lévő, kisebb boltokba. Ugye, a szabály szerint 10 négyzetméterenként lehet egy vásárlót beengedni. Ennek megfelelően a fóti Auchan vásárlóterébe egyszerre 1250 ember léphet be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 1250-en mehetnek be. Fotó: olvasónk. Vélhetően a létszámkorlátot úgy is igyekeznek betartatni, hogy a bevásárlókocsikat elvitték a bejárat mellől, csak a parkoló tárolóiból lehet őket bevinni az áruházba. Olvasónk szerint az üzlet munkatársa rendszeresen járják a parkolókat, és fertőtlenítik a bevásárlókocsikat. Kocsit csak a parkolóból! Fotó: olvasónk. Az üzletsoron egy CCC is van, a cipőboltba 51 fő léphet be egyszerre, ami azért elég sonak tűnik. CCC = 51 fő. Fotó: olvasónk. A Fressnapfba 31-en mehetnek be egyszerre: Fotó: olvasónk. Míg a szomszédos Jyskbe 78-an. A Jysk 78-nál húzta meg a határt. Fotó: olvasónk. Érdekes, hogy itt belépőkártyákkal oldották meg a létszámkorlátot: minden betérőnek vennie kell egyet a kosárból, és a pénztárnál leadnia távozáskor. Vélhetően pont 71 darab kering a vásárlók között (mindet fertőtlenítik használat után). Kártya nélkül tapodtat se!! Fotó: olvasónk. Az üzletsori Rossmann egyszerre 36 főt tud beengedni. Egyszerre csak 36-an nézelődhetnek a Rossmannban. Fotó: olvasónk. A Pepco sem sokkal kevesebbet, 31-et. A Pepcóban 31 a határszám. Fotó: olvasónk. A frissen megnyílt KIK üzletbe pedig egyszerre 66 fő tartózkodhat. Slamposan, vagy talpig sikkben: 66 ember lehet a KIK-ben! Fotó: olvasónk. Címlapkép: olvasónk.

