Nagy dobás, vagy teljes csőd? Menő állás helyett csaptak fel gazdának, ez lett a vége

Egy házaspár megunta a mindennapi robotot, így inkább vidékre költöztek, gazdálkodó vált belőlük. Önfenntartó gazdaságuk ma már pénzt is termel, sikerük titkát pedig könyvben mesélik el.

Varga Szabolcs és Vargáné Topor Erika még 2015-ben költözött le Budapestről a Bács-Kiskun megyei, mindössze alig több mint ezer lelket számláló Tabdira, ahol egy faluszéli kis házban leltek új otthonra. Korábban mindketten végzettségüknek megfelelően alkalmazottként dolgoztak. Az ő történetüket mutatja be a HelloVidék, amely azt is megemlíti hogy a házaspár már könyvet is írt a tapasztalatairól.

Érdekesen hangzik ez a polgári munka megfogalmazás, egy kicsit azt is sugallja, hogy egy őstermelő valami társadalmon kívüli lenne, sokan ezt is gondolják. Elképzelni sem tudják, hogy valójában mit csinál egy vidéken élő ember, sőt mit csinál egy őstermelő, talán ez is az oka a mai mezőgazdasági helyzetnek is, nincs sokak számára értéke ennek a szakmának, mert nincs mögötte manager végződés

- vélekedett Erika. Férjével fél hektáron több mint 100-féle zöldséget és egyéb feldolgozásra szánt alapanyagot termesztenek, köztük 40-50 fajta chilipaprikát, de legalább ennyire rúg a fűszernövények száma is. Nehéz volt megtalálni a megfelelő fajtákat, mivel a talaj eléggé vízhiányos, sokszor azt érezték, végül elbukik a projekt. Most a termények értékesítése mellett saját szakmagazinjuk is van, és tanácsadással is foglalkoznak.

Elmondásuk szerint az év 365 napján kőkeményen kell dolgozni. Ugyanakkor idénymunkásokat csak a betakarításkor hívnak, de akkor sem szívesen:

Itt nincs a szüreten kívül igazán idénymunkásnak való feladat, sok olyan fűszernövényünk is van, amit nem is ismernek (fel), volt már, hogy az egészet kigyomlálta, aki jött, mert gyomnak nézte. Ez több tízezres kár is olyankor

- mondta Erika.

Bár az önfenntartó életmód sokak számára vonzó lehet, ám Erika szerint nem feltétlenül való mindenkinek, ezért a következőt tanácsolta azoknak, akik ilyesmin törik a fejüket:

Vagy csinálja, lépje meg, vagy ne, de ne próbálja és ne törje rajta a fejét. Ha nem jön belülről úgy igazán, akkor még évekig a karosszékben fog ücsörögni. A könyvben van egy Önismereti Tervező is, ami segít összegezni a gondolatokat az életmódváltás terén. Segít átbillenni a holtponton vagy épp rájönni arra, hogy valójában ez csak egy idilli álom, de nem az álmodozónak való élesben. Sokan azért adják fel, mert csak a lila ködöt látják ebből az egészből, pedig ez keményebb annál. Ezt valaki vagy szeretni fogja, vagy menekül vissza a nagyvárosba. Köztes állapot nincs.