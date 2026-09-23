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Ezt nem tudták eltitkolni: brutális támadás érte az FBI-t, azonnal le kellett állítani a rendszert

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 11:46

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI állásportálját érintő kibertámadásról vizsgálódik, miután a ShinyHunters nevű hekkercsoport azt állította, hogy több ezer FBI-alkalmazott adatait szerezte meg. A csoport szerint az ellopott információk között ügynökök nevei, lakcímei, telefonszámai, valamint családtagokra vonatkozó adatok is szerepelnek. Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.

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A ShinyHunters kedden jelentette be, hogy hozzáférést szerzett az FBI rendszeréhez. A hekkercsoport egy körülbelül ötezer FBI-ügynök adatait tartalmazó mintát is közzétett, ezzel próbálva alátámasztani állítását. A Reuters ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a támadás teljes körülményeit és az adatok pontos eredetét egyelőre nem sikerült függetlenül megállapítani.

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Az FBI közlése szerint az ügynökség tudomást szerzett az FBIjobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről, és vizsgálja az esetet. A különleges ügynökök jelentkezésére szolgáló portál az incidens után átmenetileg elérhetetlenné vált. A Reuters beszámolója szerint azonban több kiszivárgott adatnál is sikerült valós egyezéseket találni. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy az FBI belső rendszereiből került ki minden információ, de azt jelzi, hogy a közzétett adatbázis egyes elemei valódi személyekhez kapcsolódhatnak.

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Az ügy különösen érzékeny azért, mert FBI-ügynökök személyes adatairól lehet szó. Ha valóban nevek, lakcímek, telefonszámok és családi kapcsolatok kerültek illetéktelenekhez, azokat később célzott zaklatásra, megfélemlítésre vagy újabb adathalász támadásokra is felhasználhatják. Egy volt FBI-tisztviselő a Reutersnek arra figyelmeztetett, hogy az ilyen adatok hosszú időn keresztül használhatók az ügynökök azonosítására és nyomás alá helyezésére.

A ShinyHunters nem új szereplő a kiberbűnözésben. A csoport 2020 óta ismert, és korábban több nagyvállalat, köztük a Microsoft, a Ticketmaster, a Cisco és az AT&T is a célpontjai között volt. A módszerük jellemzően az adatlopás, majd az ellopott információkért követelt váltságdíj vagy az adatok értékesítése.

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A mostani esetnél azonban egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a hekkerek valóban az FBI teljes belső rendszerébe jutottak be. Az eddig ismert információk alapján az biztos, hogy az FBI állásportálját jogosulatlan tevékenység érintette, a támadás pontos hatókörét pedig az amerikai hatóságok jelenleg vizsgálják.
Címlapkép: Getty Images
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