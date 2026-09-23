Ezt nem tudták eltitkolni: brutális támadás érte az FBI-t, azonnal le kellett állítani a rendszert

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI állásportálját érintő kibertámadásról vizsgálódik, miután a ShinyHunters nevű hekkercsoport azt állította, hogy több ezer FBI-alkalmazott adatait szerezte meg. A csoport szerint az ellopott információk között ügynökök nevei, lakcímei, telefonszámai, valamint családtagokra vonatkozó adatok is szerepelnek. Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.

A ShinyHunters kedden jelentette be, hogy hozzáférést szerzett az FBI rendszeréhez. A hekkercsoport egy körülbelül ötezer FBI-ügynök adatait tartalmazó mintát is közzétett, ezzel próbálva alátámasztani állítását. A Reuters ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a támadás teljes körülményeit és az adatok pontos eredetét egyelőre nem sikerült függetlenül megállapítani.

Az FBI közlése szerint az ügynökség tudomást szerzett az FBIjobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről, és vizsgálja az esetet. A különleges ügynökök jelentkezésére szolgáló portál az incidens után átmenetileg elérhetetlenné vált. A Reuters beszámolója szerint azonban több kiszivárgott adatnál is sikerült valós egyezéseket találni. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy az FBI belső rendszereiből került ki minden információ, de azt jelzi, hogy a közzétett adatbázis egyes elemei valódi személyekhez kapcsolódhatnak.

Az ügy különösen érzékeny azért, mert FBI-ügynökök személyes adatairól lehet szó. Ha valóban nevek, lakcímek, telefonszámok és családi kapcsolatok kerültek illetéktelenekhez, azokat később célzott zaklatásra, megfélemlítésre vagy újabb adathalász támadásokra is felhasználhatják. Egy volt FBI-tisztviselő a Reutersnek arra figyelmeztetett, hogy az ilyen adatok hosszú időn keresztül használhatók az ügynökök azonosítására és nyomás alá helyezésére.

A ShinyHunters nem új szereplő a kiberbűnözésben. A csoport 2020 óta ismert, és korábban több nagyvállalat, köztük a Microsoft, a Ticketmaster, a Cisco és az AT&T is a célpontjai között volt. A módszerük jellemzően az adatlopás, majd az ellopott információkért követelt váltságdíj vagy az adatok értékesítése.

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A mostani esetnél azonban egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a hekkerek valóban az FBI teljes belső rendszerébe jutottak be. Az eddig ismert információk alapján az biztos, hogy az FBI állásportálját jogosulatlan tevékenység érintette, a támadás pontos hatókörét pedig az amerikai hatóságok jelenleg vizsgálják.