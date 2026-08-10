Tömegével menekülnek a magyar alkalmazottak a vállalkozói létbe? Sorra jegyzik be az ilyen cégeket: tudhatnak valamit

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Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt - közölte az OPTEN céginformációs szolgáltató hétfőn. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás, öt évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye.
Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19 százalékkal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7 százalékkal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérleg nyelve átbillent.
Az OPTEN szerint a számok önmagukban nem bizonyítják, hogy a társas vállalkozások tömegesen egyéni vállalkozássá alakultak volna át, de azt egyértelműen mutatják, hogy egy másik vállalkozási szerkezet rajzolódik ki Magyarországon, mint öt évvel ezelőtt. Az elmúlt évek gazdasági környezete a rugalmasabb működési formáknak kedvezett, ami számos szolgáltató ágazatban az egyéni vállalkozások térnyerésében is tükröződik.
Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt öt év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55 százalékos bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40 százalékos, a művészet, sport és szabadidő 36 százalékos, valamint az oktatás 31 százalékos bővüléssel.
Az alacsonyabb tőkeigény, a rugalmasabb működés és az egyszerűbb adminisztráció számos tevékenységnél versenyképes alternatívává teszi az egyéni vállalkozási formát. Emellett egyre több olyan szakma van, ahol az önálló munkavégzés és a saját szakmai elképzelések megvalósítása is az egyéni vállalkozás felé tereli a vállalkozókat - jelezte az OPTEN.
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Az aktív egyéni vállalkozások száma az elmúlt öt évben minden vármegyében nőtt. Budapesten öt év alatt 26,3 ezerrel bővült az aktív egyéni vállalkozások száma, miközben 26,9 ezerrel csökkent a társas vállalkozásoké, Budapest vállalkozási szerkezete gyorsabban alakul át, mint az ország egésze.
A közleményben Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni vállalkozási forma rugalmasságot, alacsonyabb belépési küszöböt és nagyobb önállóságot kínál, ugyanakkor egy bizonyos méret felett már korlátot is jelenthet; a társas vállalkozások jellemzően több lehetőséget kínálnak a szervezetépítésre, a tőkebevonásra és a nagyobb léptékű növekedésre.
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