A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 998,5 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel, 148 085,97 ponton zárt szerdán.
Itt vannak a friss Telekom-eredmények: így indul neki a következő negyedéveknek a gigacég
A Magyar Telekom összes bevétele 0,8 százalékkal, adózott eredménye 0,5 százalékkal nőtt a második negyedévben 2025 azonos időszakához képest – olvasható a társaság szerdán közzétett jelentésében. A társaság áprilistól júliusig 243,3 milliárd forint bevételt és 58,0 milliárd forint adózott eredményt ért el.
A működési eredmény 1,3 százalékkal 72,0 milliárd forintra nőtt, az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 0,8 százalékkal 108,4 milliárd forintra, a részvényesekre jutó módosított eredmény 1,5 százalékkal 55,0 milliárd forintra csökkent.
Az adatok nagyjából megfelelnek az előrejelzéseknek, a Magyar Telekom honlapján közzétett elemzői várakozások is csekély mértékű változást valószínűsítettek. Féléves összesítésben a teljes bevétel 0,3 százalékkal 481,3 milliárd forintra csökkent, a működési eredmény 2,4 százalékkal 146,3 milliárd forintra, az EBITDA 1,4 százalékkal 217,6 milliárd forinta, az adózott eredmény 4,5 százalékkal 118,4 milliárd forintra, a részvényesekre jutó módosított eredmény 2,9 százalékkal 113,6 milliárd forintra nőtt. Az összes bevételből 442,7 milliárd a belföldi részesedés.
Az első félév során a szabad cash-flow összege 89,9 milliárd forint pénzbeáramlást tett ki, egy évvel korábban 86,0 milliárd forint volt. A Magyar Telekom a negyedéves bevételnövekedést a távközlési szolgáltatási bevételek emelkedésével magyarázta, ez ellensúlyozta az alacsonyabb IT-értékesítést és a forint árfolyamváltozásának negatív hatását.
A második negyedév során a teljes bevételen belül a mobil bevételek 1,5 százalékkal 145,4 milliárd forintra, a vezetékes bevételek 1,7 százalékkal 77,8 milliárd forintra nőttek, a rendszerintegrációs és informatikai ('RI/IT') bevételek 6,6 százalékkal 20,1 milliárd forintra csökkentek.
Rékasi Tibor vezérigazgató a közlemény szerint a rugalmas ellenállóképesség és fegyelmezett működés bizonyítékaként értékelte a számokat és üdvözölte, hogy az előfizetői bázist szintén sikerült növelni. A Magyar Telekom továbbra is elkötelezett a hálózatfejlesztés iránt, az első fél évben 170 ezerrel növelte a gigabitképes hozzáférési pontok számát, amely így meghaladta a 4,2 milliót belföldön – tette hozzá.
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Várakozásaik alapján a júliustól bevezetett inflációkövető díjkorrekció alkalmazásával teljesülhetnek az éves célkitűzések, bár a gazdasági, üzleti és versenykörnyezet változékony, a globális konfliktusok pedig az energiaárak emelkedését és az ellátási láncok zavarát okozhatják. A memóriakártyák korlátozottabb elérhetősége közvetve okozhat kedvezőtlen hatásokat a vállalat számára.
Éves szinten a Magyar Telekom alacsony egyszámjegyű bevételnövekedés mellett 10 százalék körüli nyereségnövekedést vár. A Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei szerdán 2790 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 1696 és 2784 forint között változott.
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