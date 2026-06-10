Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik augusztusban és ősszel a lomokat

Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU a honlapján: a XX. kerületben, vagyis Pesterzsébet területén augusztus második felében kezdődik a lomkikészítési időszak, míg a VI. kerületben, Terézváros területén októrber közepén lesz a lomtalanítás 2026-ban. A kerületenként a 10, illetve 2 körzetre különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.

Az I., a II., az V., a VIII., a X., a XI., a XIII., a XVI., a XV., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: már a VI. és a XX. kerületiek is beírhatják a naptárba az időpontokat.

VI. kerület lomtalanítás - Terézváros, Budapest 6. kerület lomtalanítás, 2026

október 16-17.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 6. kerületben október 16. és 17. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen csak 2 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: október 16., péntek

2. körzet: október 17., szombat

Érdemes figyelni a körzetek beosztására, mert az Andrássy út és a Dózsa György vonatkozói szakaszai nem a 2., hanem az 1. körzet részei!

Pesterzsébet lomtalanítás Budapest 20. kerület, 2026

augusztus 23. - szeptember 3.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 2. kerületben augusztus 23. és szeptember 3. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz idén is, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: augusztus 23., vasárnap

2. körzet: augusztus 24., hétfő

3. körzet: augusztus 25., kedd

4. körzet: augusztus 26., szerda

5. körzet: augusztus 27., csütörtök

6. körzet: augusztus 30., vasárnap

7. körzet: augusztus 31., hétfő

8. körzet: szeptember 1., kedd

9. körzet: szeptember 2., szerda

10. körzet: szeptember 3., csütörtök

Nem dobnak már be szórólapot sem A MOHU márciusban arra hívta fel a budapesti ügyfelek figyelmét, hogy az áprilistól esedékes, lakossági lomtalanítással kapcsolatos, aktualizált tájékoztatót már nem szórólap formájában juttatják el a fővárosi lakosok részére. A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton).

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

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háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.