Itt a kormány bejelentése, nagy átalakítás indul sok magyar munkahelyen: erre rengetegen vártak már

Egy friss kormányzati intézkedés nyomán több ezer magyar vállalat számára válik olcsóbbá és gyorsabbá a kötelező NIS2 kiberbiztonsági auditok teljesítése. A felügyeleti szabályok enyhítése fokozza a versenyt a piacon, ami jelentősen csökkentheti a vizsgálatok költségeit és a várakozási időt - számolt be a Portfolio.

Az uniós irányelv alapján a kritikus ágazatokban működő hazai vállalatoknak kétévente kötelezően igazolniuk kell informatikai rendszereik megfelelő védelmét. Az első, 2026. június 30-ig elvégzendő auditok lebonyolítása azonban eddig komoly akadályokba ütközött. A legmagasabb biztonsági osztályba sorolt cégek átvilágítására ugyanis a nyilvántartott tíz auditorcég közül korábban mindössze egyetlen vállalkozás rendelkezett jogosultsággal, ami súlyos kapacitáshiányt okozott.

A Tanács Zoltán miniszter kezdeményezésére kiadott új hatósági rendelet ezt a szűk keresztmetszetet szünteti meg. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) eltörölte azokat a többletfeltételeket, amelyek korábban gátolták a szakértő cégek magasabb kategóriákba lépését.

Bár a szigorú szakmai követelmények továbbra is érvényben maradnak, a szolgáltatók dolgának megkönnyítése várhatóan letöri a korábbi monopolhelyzetből fakadó magas árakat.

A mostani módosítás csupán a folyamat kezdete, a kormány ugyanis a teljes hazai NIS2-szabályozás átfogó felülvizsgálatát tervezi. A kabinet célja a rendszer életszerűbbé és arányosabbá tétele, hogy a követelmények a kisebb vállalatok számára is könnyen teljesíthetők legyenek. A jogalkotó azt szeretné elérni, hogy a cégek a költséges adminisztráció és papírmunka helyett a tényleges informatikai fejlesztésekre, valamint a valós kiberbiztonsági képességeik növelésére fordíthassák a forrásaikat.