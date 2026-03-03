Durva büntetés jöhet a magyar horgászoknak: súlyos bírság és akár 5 év eltiltás is járhat ezért

Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés könnyen komoly bírságba kerülhet. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy a HelloVidék tegnap beszámolt róla, márciusban megkezdődött több halfaj tilalmi időszaka. A Baon.hu most összegyűjtötte, pontosan mely fajokat érinti a korlátozás, meddig tart a tilalom, és milyen szankciókra számíthat az, aki mégis hazaviszi a kifogott halat.

Március elején négy halfaj esetében lépett életbe a tilalom, a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége tájékoztatása szerint azonban további fajok megtartása is tiltottá válik a következő hetekben. A horgászoknak ezért érdemes naprakészen követniük az aktuális szabályozást, hogy elkerüljék a bírságot.

balin (tilalmi időszak: március 1. – április 30.)

csuka (február 1. – március 31.)

süllő (március 1. – április 30.)

kősüllő (március 1. – június 30.)

sügér (március 1. – április 30.)

garda (április 15. – május 31.)

szilvaorrú keszeg (április 15. – május 31.)

paduc (április 15. – május 15.)

jászkeszeg (április 15. – május 31.)

domolykó (április 15. – május 31.)

márna (április 15. – május 31.)

ponty (május 2. – május 31.)

compó (május 2. – június 15.)

harcsa (május 2. – június 15.)

sebes pisztráng (október 1. – március 31.)

A horgászoknak érdemes figyelni a tilalmakat, mert bizonyos halfajok esetében méretkorlátozást is bevezettek, illetve meghatározták, hogy naponta mennyi a kifogható darabszám.

A horgászati tilalom megszegése komoly büntetést vonhat maga után

Ha valaki megszegi a tilalmi időszakra vonatkozó szabályokat, pénzbeli és akár jogi következményekre is számíthat.

Pénzbeli büntetés: A bírság összege a halvédelmi érték ötszöröse, vagy ha ez nem éri el a 20 ezret, akkor minimum 20 ezer forint.

Horgászattól való eltiltás: A jogsértés miatt 1-3 évre, súlyosabb esetben akár 5 évre is bevonhatják az állami horgászjegyet.

Jogi következmények: A halvédelmi bírság mellett szabálysértési eljárás is indulhat, ami további szabálysértési bírságot eredményezhet.