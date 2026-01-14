Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek

Április 12-én tartják a 2026-os országgyűlési választásokat, a Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére. A szabályozás szigorú, jogvesztő határidőket határoz meg a pártok, a választópolgárok és a választási szervek számára a jelöltállítástól a szavazáson át az eredmények kihirdetéséig.

A választási bizottságok összetételére és megbízott tagjainak bejelentésére több, egymást követő határidő vonatkozik. Az egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagját legkésőbb 2026. március 1-jén 16 óráig kell megválasztania az érintett települési képviselő-testületnek, míg a szavazatszámláló bizottságok tagjait március 23-án 16 óráig. A Nemzeti Választási Bizottság, a területi választási bizottságok, valamint az egyéni választókerületi választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb április 2-án 16 óráig lehet bejelenteni. Amennyiben az átjelentkező vagy mozgóurnát igénylő választók száma indokolja, a helyi választási iroda vezetője április 9-ig további tagokkal egészítheti ki a szavazatszámláló bizottságokat.

A szavazókörökkel és a névjegyzékkel kapcsolatos szabályok szerint április 12-ig nem változtatható meg a szavazókörök sorszáma, területi besorolása, illetve az ezekhez kapcsolódó címadatok. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok legkésőbb március 18-án 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket, annak meghosszabbítását vagy adataik módosítását. A fogyatékossággal élők április 2-án 16 óráig igényelhetnek segítséget. A Nemzeti Választási Iroda február elejétől biztosítja a szavazóköri névjegyzékek adatait a helyi irodák számára, az érintett választókat pedig február 20-ig értesíti. Az átjelentkezési kérelmek benyújtásának végső határideje április 2. 16 óra, ezek módosítására eddig az időpontig, visszavonására pedig április 9-ig van lehetőség. A mozgóurna iránti kérelmeket elektronikusan április 9-én 16 óráig, személyesen pedig a szavazás napján délig lehet benyújtani.

A külképviseleti és levélszavazással összefüggő szabályok szerint a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmeknek április 2-án 16 óráig kell megérkezniük. A levélben szavazók névjegyzékébe azok kerülnek be, akik március 18-ig szerepelnek a központi névjegyzékben. A személyes átvételt kérők adatait március 27-től kapják meg az illetékes irodák. Azokat a választókat, akik április 5-ig magyarországi lakcímet létesítenek, törölni kell a levélszavazók névjegyzékéből.

A jelölő szervezetek bejelentésére, az ajánlások gyűjtésére és a jelöltek, illetve listák állítására is szigorú határidők vonatkoznak. A pártok február 3-tól jelenthetik be magukat jelölő szervezetként. Az ajánlóívek igénylésére szintén ettől az időponttól van lehetőség, azokat azonban legkorábban február 21-én adják át. Az egyéni választókerületi jelölteket március 6-án 16 óráig, az országos listákat március 7-én 16 óráig kell bejelenteni, az összes felhasznált ajánlóívet pedig március 6-án 16 óráig kell leadni.

A kampányidőszak február 21-én kezdődik és április 12-én 19 óráig tart. A politikai hirdetéseket közlő sajtótermékeknek február 11-én 16 óráig kell eljuttatniuk árjegyzéküket az Állami Számvevőszékhez. A szavazás napján tilos a kampánytevékenység a szavazóhelyiségekben és azok környezetében, választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, és az exit poll eredményei is csak 19 óra után hozhatók nyilvánosságra.

A szavazás április 12-én 6 és 19 óra között zajlik Magyarországon és a legtöbb külképviseleten, az amerikai külképviseleteken azonban már április 11-én. A levélben leadott szavazatoknak április 12-én 19 óráig kell megérkezniük a Nemzeti Választási Irodához. A külképviseleteken leadott szavazatokat április 16-ig szállítják haza, az urnákat legkésőbb április 17-én bontják fel.

Az eredmények megállapítása több lépcsőben történik. A szavazóköri jegyzőkönyvek április 15-ig tekinthetők meg, az egyéni választókerületi eredményeket legkésőbb április 18-án, újraszámlálás esetén április 20-án állapítják meg. Az országos listás részeredmények szintén április 18-ig készülnek el, a végleges országos listás eredményt pedig a Nemzeti Választási Bizottság május 4-ig hirdeti ki. A szavazólapokat és jegyzőkönyveket – büntetőeljárás hiányában – július 13-ig kell megőrizni, majd ezt követően a választáshoz kapcsolódó iratokat meg kell semmisíteni.