Hasít a hazai játékpiac: ezeket a régi klasszikusokat veszi most mindenki a gyerekének

Dübörög a játékpiac Magyarországon. A magyar szülők és nagyszülők átlagosan 11 800 forintért vásárolnak online, és 7 600 forintért választanak játékot az áruházakban a család legfiatalabb tagjának. Nem csak gyereknapra, de húsvétra, karácsonyra és születésnapra is szívesen vesznek játékokat, a legnépszerűbbek mellett pedig a régi klasszikusok is keresettek.

Hiába tombol az infláció, a gyereknek jár a játék, a szülők, nagyszülők pedig nem csak születésnapra, karácsonyra és húsvétra vásárolnak a család legkisebb tagjának, hanem bizony gyereknapra is. Az új kedvencek mellett, mint a Lego, vagy a különböző akciófigurák a régi klasszikusok is megtalálják a gazdájukat, ugyanis aranykorukat élik a társasjátékok, kártyajátékok és a múlt idéző szórakozások is. Nem meglepő, hogy a nosztalgia-vonatot már a magyarok is megülnék, új játékokkal terjeszkednének a piacon.

Ha az alkalom úgy adja, akkor a szülők zsebbe nyúlnak a játékvásárlásnál. Karácsonykor költünk a legtöbbet ajándékokra és játékokra, ezt követi a húsvét, de többek között gyereknapra is meglepik a legkisebbeket egy-egy kisebb értékű játékkal. Ezt a legfrissebb adatok alapján is láthatjuk, ugyanis legutóbb gyereknapkor a magyar szülők és nagyszülők átlagosan 11 800 forintért vásároltak online, és 7 600 forintért választottak gyereknapi ajándékot az áruházakban a család legfiatalabb tagjának. Legtöbben egy új szabadtéri játékkal, kreatív készlettel vagy könyvvel, kifestővel lepték meg a gyermeket. A kutatás alapján a kitöltők 40 százaléka 3000-5000 forintért vásárolt ajándékot, további 26 százalék pedig 5000-8000 forintért, míg 25 százalék 8000 forintnál is többet szán a meglepetésre gyermekenként.

A felmérésünk eredményei is alátámasztják, hogy a szezonnak megfelelően a szabadtéri játékok a legkelendőbbek, ezenkívül sokan kreatív játékkal vagy könyvvel és kifestővel kedveskednek a gyermekeknek

– mondta Gyaraki Dávid a Regio Játékház marketingvezetője. A felmérésük alapján a TOP10 gyereknapi játékkategória online vásárlás esetén a szabadtéri játékok, a legó, társasjátékok de a kreatív és fejlesztő játékok is a lista elején vannak.

Az újabb játékok mellett pedig egyre nagyobb teret kapnak a régi, igazi klasszikusok is, mint a Gazdálkodj okosan, vagy éppen a diavetítők. Mivel a társasjátékok újból reneszánszukat élik, ez is népszerű kategóriának számít gyereknap előtt.

Manapság már csak a készségfejlesztő, akár a szülők számára is élvezetes játékokat keresik a vásárlók, az egyszerű, “dobok a kockával és lépek a táblán” jellegű játékok ma már nem rúgnak labdába

- derült ki a Reflexshop forgalmi adataiból.

Nem csoda hát, ha a játék, szórakozás kiválasztásába ma már a szülők is bekapcsolódnak. Ezért továbbra is keresik a régi, klasszikus társas- és kártyajátékokat, sőt sokaknál alternatív szórakozási lehetőségként előkerültek a padlásról még a diavetítők is. Az, hogy a diavetítők egyre keresettebbek, abból is látszik, hogy már a Vaterán is rengeteg termékből válogathatunk. Az online piactéren diavetítőt már 10 000 forintért is vásárolhatunk, míg a hozzá tartozó diafilmeket, meséket 1 000 – 2 000 forintért vehetjük meg. A diafilm, diavetítésbe új piaci szereplők is bekapcsolódnának, akik újragondolnák a diavetítést is. A Brancs közösségen is találhatunk olyan kalandfilmet, amely diaként mind formátumban, mind elérésében újra törekszik.

A Dreamer egy harminc fejezetes, online lapozható, sci-fi diafilmsorozat, ami a régi idők falra vetíthető meséit idézi meg modern, digitális formában. Történetmesélési stílusa is újszerű: az Eredet (Inception) és az Agymanók (Inside Out) keverékeként jellemezhető, melyben egy abszurd álomban élő szedett-vedett csapat tagjai rájönnek, hogy álmodójuk hamarosan felébred. Ezzel egy őrült és kalandos rohanás kezdődik, melynek során olyan sötét titkokat fednek fel, amelyek segítségével képesek lehetnek túlélni az ébredést. Az első fejezet magyarul és angolul is ingyen megtekinthető a sorozat hivatalos honlapján.