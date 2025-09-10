Fordulat a munkaerőpiacon: egyre több cég tervez létszámbővítést!

A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre. Ebben az időszakban a magyar cégek 25 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk tervez – derül ki a Manpower Magyarország ma közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

A ManpowerGroup a világ 42 országában, több mint 40 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 525 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2025 negyedik negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből származtatott, szezonálisan kiigazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +8 százalékos átlagos értéket ért el, ami 4 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél. Három negyedév fokozatosan csökkenő tendenciája tört meg ezzel az adattal, ami a hazai cégek újból növekvő optimizmusára utal.

„Az utolsó negyedévre vonatkozó várakozások azt mutatják, hogy a magyar munkaerőpiac túlvan a mélyponton, a hazai vállalkozások immár a foglalkoztatottság további élénkülésére számítanak – mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.

Ez az élénkülés azonban akkor lesz majd erőteljesebb, ha a gazdaság ismét egyértelmű növekedési pályára áll. Jelenleg még főként csak egyes szektoroknak köszönhető a pozitív elmozdulás. Az egyik ilyen terület az autóipar, amely az USA-EU vámmegállapodás nyomán ismét biztosabb piaci viszonyok között tud tervezni, miközben a szektor nagy beruházói egyre újabb kapacitásokat vonnak be a termelésbe. A másik, az év végére erőteljes élénkülést váró szektor a pénzügy és ingatlan, amelynek kilátásait pozitívan befolyásolhatta a most induló kedvezményes lakáshitelezési program is.

A szektorok közül tehát a legnagyobb létszámbeli felfutás a logisztika és autóipar (NFM: +39%), illetve a pénzügy és ingatlan (+36%) területeken várható. Szintén átlag feletti növekedést várnak a munkáltatók a kommunikációs szolgáltatások (+17%), illetve az alapanyag- és feldolgozóipar (+12%) cégei körében. Az energia és közmű (-52%) szektorban ugyanakkor egyértelmű létszámleépítési tendencia rajzolódik ki. A többi területen lényeges elmozdulás az előző időszakhoz képest nem várható.

A 8 százalékos létszámbővítési mutató országos átlagot jelöl, ám az egyes régiók között jelentősek az eltérések. Országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Közép-Dunántúlon (NFM: +20%), a Nyugat-Dunántúlon (+14%) illetve az Észak-Alföldön (+12%). Budapesten (+9%) az átlaghoz közeli növekedés várható, a többi régióban néhány százalékos növekedést vagy stagnálás közeli szintet mutatnak az előrejelzések.

A létszámnövelést tervezők aránya az 50-249 főt, illetve a 250-999 főt foglalkoztató közepes méretű vállalatok körében a legnagyobb (NFM: 18, illetve 16%) Más méretkategóriákban átlag alatti a létszámnövelési várakozás, a legnagyobb, 5000 ezer fő feletti létszámmal rendelkező cégek pedig enyhe létszámleépítési szándékot (-5%) jeleznek előre.

Az előző negyedévhez képest nemzetközi téren szinte változatlanok a kilátások a munkaerőpiaci mozgásokat illetően. A mutatószám jelenleg is igen magas, 23 százalékon áll, ami csupán 1 százalékponttal alacsonyabb az előző negyedéves szintnél. Visszaesést a vizsgált 42 ország egyikében sem várnak, de gazdasági nehézségei miatt Argentína (+5%) és Hongkong (+6%) csak lassú növekedésre számíthat. Európában (+18%) a világátlagtól valamelyest elmaradó a várakozás, az öreg kontinensen a legszélesebb körben Írországban (+29%), Hollandiában (+28%), valamint Svédországban és Svájcban (26-26%) terveznek munkaerő-bővítést. Európán kívül elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben (+45%), Indiában (+40%), Brazíliában (+36%) Costa Ricában (35%) és Kínában (+34%) várják a legnagyobb arányú állománybővülést az ottani munkáltatók.