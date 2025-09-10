2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Menedzser szidja az alkalmazottat a modern irodában. Projektvezető hibázik. Cégvezető dühös, elégedetlen a dolgozó rossz minőségű munkája és a határidő elmulasztása miatt.
Vállalkozás

Fordulat a munkaerőpiacon: egyre több cég tervez létszámbővítést!

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 19:33

A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre. Ebben az időszakban a magyar cégek 25 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk tervez – derül ki a Manpower Magyarország ma közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

A ManpowerGroup a világ 42 országában, több mint 40 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 525 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2025 negyedik negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből származtatott, szezonálisan kiigazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +8 százalékos átlagos értéket ért el, ami 4 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél. Három negyedév fokozatosan csökkenő tendenciája tört meg ezzel az adattal, ami a hazai cégek újból növekvő optimizmusára utal.

Az utolsó negyedévre vonatkozó várakozások azt mutatják, hogy a magyar munkaerőpiac túlvan a mélyponton, a hazai vállalkozások immár a foglalkoztatottság további élénkülésére számítanak – mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.

Ez az élénkülés azonban akkor lesz majd erőteljesebb, ha a gazdaság ismét egyértelmű növekedési pályára áll. Jelenleg még főként csak egyes szektoroknak köszönhető a pozitív elmozdulás. Az egyik ilyen terület az autóipar, amely az USA-EU vámmegállapodás nyomán ismét biztosabb piaci viszonyok között tud tervezni, miközben a szektor nagy beruházói egyre újabb kapacitásokat vonnak be a termelésbe. A másik, az év végére erőteljes élénkülést váró szektor a pénzügy és ingatlan, amelynek kilátásait pozitívan befolyásolhatta a most induló kedvezményes lakáshitelezési program is.

A szektorok közül tehát a legnagyobb létszámbeli felfutás a logisztika és autóipar (NFM: +39%), illetve a pénzügy és ingatlan (+36%) területeken várható. Szintén átlag feletti növekedést várnak a munkáltatók a kommunikációs szolgáltatások (+17%), illetve az alapanyag- és feldolgozóipar (+12%) cégei körében. Az energia és közmű (-52%) szektorban ugyanakkor egyértelmű létszámleépítési tendencia rajzolódik ki. A többi területen lényeges elmozdulás az előző időszakhoz képest nem várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A 8 százalékos létszámbővítési mutató országos átlagot jelöl, ám az egyes régiók között jelentősek az eltérések. Országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Közép-Dunántúlon (NFM: +20%), a Nyugat-Dunántúlon (+14%) illetve az Észak-Alföldön (+12%). Budapesten (+9%) az átlaghoz közeli növekedés várható, a többi régióban néhány százalékos növekedést vagy stagnálás közeli szintet mutatnak az előrejelzések.

A létszámnövelést tervezők aránya az 50-249 főt, illetve a 250-999 főt foglalkoztató közepes méretű vállalatok körében a legnagyobb (NFM: 18, illetve 16%) Más méretkategóriákban átlag alatti a létszámnövelési várakozás, a legnagyobb, 5000 ezer fő feletti létszámmal rendelkező cégek pedig enyhe létszámleépítési szándékot (-5%) jeleznek előre.

Az előző negyedévhez képest nemzetközi téren szinte változatlanok a kilátások a munkaerőpiaci mozgásokat illetően. A mutatószám jelenleg is igen magas, 23 százalékon áll, ami csupán 1 százalékponttal alacsonyabb az előző negyedéves szintnél. Visszaesést a vizsgált 42 ország egyikében sem várnak, de gazdasági nehézségei miatt Argentína (+5%) és Hongkong (+6%) csak lassú növekedésre számíthat. Európában (+18%) a világátlagtól valamelyest elmaradó a várakozás, az öreg kontinensen a legszélesebb körben Írországban (+29%), Hollandiában (+28%), valamint Svédországban és Svájcban (26-26%) terveznek munkaerő-bővítést. Európán kívül elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben (+45%), Indiában (+40%), Brazíliában (+36%) Costa Ricában (35%) és Kínában (+34%) várják a legnagyobb arányú állománybővülést az ottani munkáltatók.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #leépítés #kirúgás #cégek #létszám #fluktuáció

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:03
19:50
19:41
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
3 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
3 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
4 hete
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 19:01
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 18:01
Kvíz: Könnyen eligazodsz a slágerek világában? Te hány magyar dalt ismersz, ami a pénzről szól?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 20:33
Most érkezett: újra megjelent a járvány Magyarországon