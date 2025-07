Így tarolta le a Lidl a magyar vásárlókat 2025-re: 1300 milliárdos forgalom, 24 milliárdos profit

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Továbbra is megkérdőjelezhetetlen a Lidl fölénye a magyar kiskereskedelemben. A diszkontlánc több mint 1323 milliárd forintos éves árbevétellel nemcsak magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját, hanem a legnagyobb profitot is termeli a szektorban – még úgy is, hogy adófizetési kötelezettsége egy év alatt 72 milliárd forint fölé emelkedett. A nyereségesség fenntartása mellett a cég jelentősen növelte bérköltségét és létszámát is.

Hiába változott sok minden a hazai kiskereskedelmi piacon, egy dolog biztos maradt: a Lidl továbbra is toronymagasan vezeti az ágazatot. A diszkontlánc a legfrissebb beszámoló szerint a 2024. március 1. és 2025. február 28. közötti üzleti évben brutálisan erős, 1323,8 milliárd forintos árbevételt produkált, ami közel 14,4%-os növekedést jelent az előző évi 1157,4 milliárdhoz képest. Ezzel messze maga mögé utasította a teljes mezőnyt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Bár az adózott eredményük – tehát a profit – enyhén, 26,8 milliárd forintról 26,4 milliárd forintra csökkent, még így is toronymagasan övék lehet a legnagyobb nyereség a magyarországi élelmiszerláncok között. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Lidl óriási összegű adóterhet vállalt magára: a cég által befizetett adók összege 60,7 milliárd forintról 72,1 milliárdra nőtt – vagyis majdnem 20%-kal emelkedett. A vállalat eközben komoly összegeket fordított munkavállalóira is: a bérköltség 13,5 milliárd forinttal, azaz közel 25%-kal emelkedett, így elérte a 67,8 milliárd forintot. Ez együtt járt a létszám bővülésével is, hiszen a statisztikai létszám 894 fővel nőtt egy év alatt – 7292-ről 8186 főre. A bevallás számai egyértelműen arra utalnak, hogy hogy a Lidl nemcsak megőrizte piacvezető szerepét, hanem stabil, hatékony és rendkívül eredményes működést valósított meg még a szabályozói környezet és a piaci turbulenciák közepette is. A növekvő bevételek, a fenntartott profittermelő képesség, pláne ilyen adóterhek mellett mind azt mutatják, hogy a Lidl jelenleg a legerősebb és legmeghatározóbb szereplője a magyar élelmiszer-kiskereskedelemnek. Mi a helyzet a többiekkel? Akiknek az üzleti évük nincs eltolódásban a naptári év számításától, azoknak egy ideje már ismerjük az előző üzleti évüket. Ezek alapján azt látjuk, hogy A Spar belföldi árbevétele 2023-ról 2024-re 881,5 milliárd forintról 923 milliárdra nőtt, ami jelentős, több mint 41 milliárd forintos növekmény. A vállalat azonban továbbra is komoly mínuszban zárt: adózott eredménye 18,3 milliárd forintról 24,8 milliárd forintra romlott egy év alatt. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Az Aldi is árbevétel-növekedést könyvelhetett el: 490 milliárd forintról 518 milliárdra nőtt a belföldi forgalom, viszont a cég adózott eredménye meredeken visszaesett. A 2023-as –9,5 milliárdos veszteség 2024-re –27,4 milliárd forintra ugrott. Az Auchan árbevétele lényegében stagnált, 445 milliárd forintról 444 milliárdra mérséklődött, viszont a francia hátterű lánc fordulatot ért el az eredmény szempontjából: a 2023-as –179 millió forintos veszteség után 2024-ben 1,2 milliárd forintos nyereséget tudott kimutatni. Eközben a Penny stabil növekedést mutatott mind árbevétel, mind nyereség szempontjából. A diszkontlánc árbevétele 487,8 milliárd forintról 518,2 milliárdra nőtt, miközben az adózott eredmény is emelkedett: 4,35 milliárd forintról 4,75 milliárdra.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK