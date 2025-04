Súlyos, ami kiderült Magyarországról: drogkartellek tucatjai működhetnek a határainkon titokban?

Magyarország déli határánál egyre összetettebb csempészhálózatok működnek, amelyek a kábítószer-kereskedelem mellett már az embercsempészetre is kiterjedték tevékenységüket - nyilatkozta Dobó Géza, a Migrációkutató Intézet kutatója az InfoRádiónak.

Az elmúlt fél évszázadban a Közép-Ázsiából Törökországon át a nyugat-balkáni régión keresztül Európába irányuló drogkereskedelmi útvonalak alig változtak, azonban a migráció erősödésével jelentősen bővült a bűnözői csoportok tevékenységi köre. A kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó szervezetek az embercsempészetet is felvették portfóliójukba, elsősorban a nagyobb haszonszerzés érdekében.

"A hatóságok a hetvenes évek óta próbálnak fellépni a határokon átnyúló illegális tevékenységgel szemben, de ez macska-egér harc" – fogalmazott Dobó Géza. A szakértő szerint bár az államok hivatalosan nem támogatják ezeket a tevékenységeket, a Nyugat-Balkánon előfordul korrupció és szemet hunyás a hatóságok részéről.

Az elmúlt évtizedekben a határok átrendeződése részben megnehezítette a csempészek dolgát, ugyanakkor új lehetőségeket is teremtett számukra. A kutató példaként említette az észak-macedón–szerb–koszovói hármas határ közelében található Lojane és Miratovac településpárt, amelyek működése hasonlít az afgán-pakisztáni határon lévő törzsi területekéhez.

A lakosság túlnyomórészt albán nemzetiségű, egy erős klán, családi kapcsolatokkal a határ mindkét oldaláról. Régóta foglalkoznak csempészéssel. Korábban más területeken dolgoztak, de most földrajzilag odaért a fókusz, ahol egyébként is laknak, tehát a portfóliót bővítették az embercsempészettel, eddig pedig drogot, fegyvereket, bizonyos időszakokban pedig műszaki árut is szállítottak

– ismertette Dobó Géza az idővel már három országra kiterjedő klán működését.

A drog- és embercsempészetből származó profit részben a nyugati országokban, részben a Nyugat-Balkánon jelenik meg. A kutató terepkutatásuk során azt tapasztalta, hogy például a szerbiai Miratovac településen a roskadozó, rendezetlen épületek mellett hipermodern, építészetileg és esztétikailag is kifogástalan házak is találhatók, amelyek – a szakértő szerint – akár a svájci Lausanne-ban vagy a Genfi-tó partvidékén is megállnák a helyüket.